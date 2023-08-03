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Коммерсантъ FM
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Бюджетная игра без правил

Появление допдоходов возрождает вопрос об их использовании

Ослабление рубля ввиду месячного лага при уплате налогов в июле особо не увеличило нефтегазовые доходы бюджета, но их поступления тем не менее выросли за счет календарного фактора — ежеквартальной уплаты налога на дополнительный доход (НДД). В результате в августе Минфин наконец повернет бюджетное правило в «правильную» сторону и впервые в этом году станет не продавать, а покупать валюту и золото. Впрочем, и это не то, что кажется. Ведь параллельно покупать юани начинает Центробанк, и по результатам этих разнонаправленных усилий двух регуляторов рынок ждет все та же нетто-продажа валюты. Впрочем, далее, по мере появления допдоходов, правительство может приостановить бюджетное правило и не копить резервы, а направлять поступления на текущие нужды. Об этом может говорить и сделанное в четверг Минфином заявление о намерении властей подумать о том, чтобы начать тратить меньше из ФНБ на закрытие дефицита бюджета.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Минфин в четверг отчитался о нефтегазовых доходах за июль и за семь месяцев. Второй раз в этом году (первый был в марте) эти поступления превысили базовый уровень, то есть разложенные по месяцам 8 трлн руб., минимально необходимых бюджету в 2023 году для покрытия расходов за счет нефти и газа. В июле нефтегазовые поступления бюджета составили 811 млрд руб. при базе 653 млрд руб. Это заметно больше, чем было в июне (529 млрд руб.), и чуть больше, чем в прошлом июле (770 млрд руб.).

Стартовавший в конце июня нынешний раунд ослабления рубля (курс заложен в формулы нефтегазовых налогов) пока не мог значимо сказаться на сумме поступлений — в июле они рассчитывались исходя из июньских показателей (налоги считают из цены в предыдущем месяце, лаг у экспортной пошлины меньше — полмесяца). Так что основную прибавку в июле по сравнению с июнем дал НДД (295 млрд руб.), который уплачивается нерегулярно, четыре раза в год. Впрочем, по сравнению с прошлым июлем НДД, как и остальных «нефтяных» платежей в бюджет, в минувшем месяце было собрано все же меньше. Небольшая июльская прибавка в выражении год к году (на 5,3%) была обеспечена лишь ростом суммы НДПИ на газ и газовый конденсат.

По итогам всех семи месяцев года ситуация с нефтегазовыми доходами по-прежнему не вызывает оптимизма: собрано 4,193 трлн руб., и это на 41% меньше, чем было за такой же период 2022 года.

Сумма месячных базовых нефтегазовых доходов важна еще и потому, что к ней привязано одно из бюджетных правил: при недоборе базы Минфин должен продавать валюту, при превышении — покупать ее в резервы с рынка. Поскольку в отдельно взятом июле допдоходы наконец появились, Минфин в четверг объявил о переходе от продажи валюты и золота на рынке к их покупке. Ведомство сообщило, что направит на приобретение этих активов 40,5 млрд руб.— по 1,8 млрд руб. в день в период с 7 августа по 6 сентября.

Однако, даже если все эти деньги пойдут на покупку юаней и на долю золота ничего не останется, интервенции Минфина будут компенсированы действиями ЦБ, который ранее объявил, что с августа для зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) внутри России, начинает продавать юани в объеме 2,3 млрд. руб. в день и будет делать так до конца января 2024 года. Таким образом, по итогам усилий двух регуляторов рынок увидит чистую продажу валюты минимум на 0,5 млрд. руб. в день, то есть на деле о переходе от реализации резервов к их накоплению по бюджетному правилу как минимум в августе речи не идет.

Возможно, корректировка бюджетного правила, применение которого может оказать дополнительное давление на и так слабеющий рубль, произойдет позднее.

Минфин в четверг выпустил еще одно, довольно туманное сообщение о том, что планирует подумать о том, чтобы начать меньше тратить деньги ФНБ на закрытие дефицита бюджета. В текущем году на это предусмотрено до 2,9 трлн руб., в следующем — 1,3 трлн руб. «С учетом оценки ситуации в экономике и финансовой системе правительством может быть рассмотрен вопрос сокращения использования средств ФНБ на финансирование дополнительных расходов федерального бюджета в переходный период 2023–2024 годов»,— предупредило ведомство. Это может означать, что Минфин надеется на дополнительные доходы бюджета в оставшиеся месяцы года, и эти деньги можно будет направлять на текущие расходы, не забирая их в резервы через покупку валюты.

Нефтегазовых налогов было собрано на полтриллиона меньше минимума

Отметим, что по факту это будет означать приостановку бюджетного правила, к которой правительство, впрочем, уже прибегало. Напомним, после начала военной операции РФ на Украине покупка валюты в резервы была приостановлена вместе с правилами. Как выяснилось позже, практически на десятимесячный срок. В течение 2022 года большая часть нефтегазовых допдоходов шла на текущие расходы, а к его концу правительство провело через Госдуму закон о новых, более мягких бюджетных правилах. В усеченном виде они заработали с 2023 года (в части пополнения резервов), в полной мере (с нормами об установлении потолка расходов) должны вступить в силу с 2025 года.

Коррекции бюджетного правила будет способствовать то, что в августе нефтегазовые сборы бюджета должны еще подрасти как из-за нового раунда ослабления рубля, так и из-за заметного подорожания Urals: в июне баррель этого сорта стоил в среднем $55,3, в июле — уже $64,4.

Потенциальная прибавка в доходах, впрочем, будет зависеть не только от цены нефти, но и от объемов ее сокращающейся добычи и внешних поставок (снижение последних, впрочем, не так существенно для бюджета, поскольку основная часть нефтегазовых доходов — это НДПИ, а не пошлины при экспорте).

Вадим Вислогузов

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