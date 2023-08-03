Медведев: за семь месяцев на службу по контракту принято более 231 тыс. человек

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования вооруженных сил. В ходе совещания Дмитрий Медведев озвучил данные Минобороны о том, что на службу по контракту с 1 января 2023 года на данный момент принято более 231 тыс. человек. В своем Telegram-канале Дмитрий Медведев опубликовал отрывок видеозаписи совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Медведев отметил, что задача остается прежней — сделать службу по контракту «более престижной». По его словам, для этого в последние месяцы принималось множество решений. «Прежде всего удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям специальной военной операции, это дает свои результаты», — рассказал Дмитрий Медведев.

Он также добавил, что удалось «существенным образом повысить социальную защищенность военнослужащих и членов их семей». Дмитрий Медведев напомнил, что сегодня для контрактников установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы, обеспечено сохранение рабочих мест на период прохождения военной службы, устранен дисбаланс денежного довольствия мобилизованных и контрактников. «Хотя следить за тем, что происходит в этой сфере все равно необходимо»,— добавил господин Медведев.

22 июня 2023 года глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что по состоянию на этот день контракты подписали 114 тыс. человек. Господин Шойгу не уточнил, с какого именно периода велся подсчет. До этого Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами 13 июня заявил, с января на службу по контракту набрали 150 тыс. человек, вместе с добровольцами — 156 тыс. человек. Он отметил, что сейчас у российской армии нет необходимости в дополнительной мобилизации.

В июне Минобороны стало заключать контракты с добровольческими отрядами. 12 июня военное ведомство подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат». 13 июня были заключены контракты еще с семью добровольческими подразделениями, а 14 июня — с десятью. Минобороны сообщало, что добровольческие организации подпишут контракты с ним до 1 июля. Президент заявил, что контракты с ВС РФ также надо заключать бойцам ЧВК.

В конце 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить численность вооруженных сил с нынешних 1,1 млн человек до 1,5 млн, в том числе служащих по контракту — до 695 тыс. человек.

Полина Мотызлевская