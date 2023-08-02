Еще не нарожали

По данным аналитиков фармрынка, предоставленным “Ъ”, в 2022 году «рекордно» выросли продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции — на 50–60%. При этом в целом с 2019 года наблюдалась отрицательная динамика аптечных продаж всех видов средств контрацепции. В 2023 году спрос на средства для медикаментозного аборта вновь стал падать, а вот на экстренные контрацептивы продолжает расти — на 26% за первые пять месяцев. Эксперты, с которыми поговорил “Ъ”, склонны объяснять эти явления сомнениями женщин в том, стоит ли расширять семью в складывающихся условиях. Минздрав, впрочем, отмечает снижение общего числа абортов в России, а медики считают растущую долю медикаментозных абортов заслугой акушеров-гинекологов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным аналитической компании RNC Pharma, общий объем потребления препаратов для медикаментозных абортов в 2022 году составил 1,4 млн упаковок — рост относительно 2021 года достиг 60%. В компании отмечают, что прошедший год продемонстрировал рекордный объем потребления таких препаратов, более или менее сопоставимые показатели фиксировались только в 2018 и 2020 годах. В первые пять месяцев 2023 года объем потребления мизопростола и мифепристона в дозировках, предназначенных для прерывания беременности, начал сокращаться, динамика относительно января—мая 2022 года составила минус 7,4% (в упаковках).

Что касается препаратов для экстренной контрацепции, суммарно в 2022 году было реализовано 2,2 млн упаковок мифепристона и левоноргестрела. Это на 53% больше, чем в 2021 году. Впрочем, уточняют в RNC Pharma, это не рекорд, так как в пандемическом 2020 году цифры были больше. В январе—мае 2023 года спрос продолжил расти — на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В аналитической компании DSM Group отмечают, что в целом с 2019 года наблюдается отрицательная динамика аптечных продаж всех видов средств контрацепции, однако 2022 год стал исключением. По данным компании, в ряде случаев рост отмечался в деньгах, а в упаковках — снижение, что может быть связано с повышением стоимости препаратов. В упаковках объемы продаж абортивных препаратов и экстренной контрацепции падали с 2019 года до 2021-го, в 2022 году наблюдался рост продаж в обеих группах.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов предполагает, что серьезный рост спроса на препараты для медикаментозного аборта в 2022 году может быть связан с общей информационной повесткой: «Старт специальной военной операции, санкции, падение доходов населения и частичная мобилизация — все эти факторы вряд ли способствовали планированию расширения семьи. В итоге действительно мог повыситься спрос на процедуры прерывания беременности, в том числе на определенные группы препаратов,— говорит господин Беспалов.— В текущем году ситуация в известном смысле стабилизировалась, во всяком случае, информационная повестка уже не так пугает, да и влияние санкционных ограничений заметно меньше, чем ожидалось. В итоге спрос на прерывание беременности относительно показателей начала прошлого года стал ниже». По этим же «общественно-политическим причинам» случился и рост спроса на средства для экстренной контрацепции, полагает эксперт: «А все, что касается дальнейшего роста, тут, конечно, надо анализировать состояние рынка других средств контрацепции, вполне возможно, что рост продаж препаратов для посткоитальной контрацепции связан со снижением продаж презервативов».

В Минздраве не ответили на запрос “Ъ”. По данным ведомства, за 2022 год количество всех абортов в России уменьшилось на 3,9% (с 411 тыс. в 2021 году до 395 тыс.), еще сильнее сократилось число медицинских абортов по желанию женщины — на 5,3% (с 189 тыс. в 2021 году до 179 тыс.). По данным федеральной статистики за 2022 год, на которые ссылается Минздрав, за направлением на медицинский аборт обратились 217 836 женщин, из которых 91,7% прошли доабортное консультирование, и четверть в итоге отказались от искусственного прерывания беременности.

Социолог, основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов говорит, что в условиях, когда «сокращается горизонт планирования», людям действительно «некомфортно заводить детей, которые являются венцом долгосрочного планирования». Однако он призывает не исключать и другие возможные причины роста спроса на препараты прерывания беременности — например, желание клиник сделать запасы в условиях санкций. Николай Беспалов уточняет, что средства для медикаментозного аборта практически не продаются в рознице, а закупаются профильными лечебными учреждениями: «Запасы там вряд ли формируются в подобных объемах. По экстренной контрацепции опять же запасы делают разве что "женщины с низкой социальной ответственностью". Основная масса граждан едва ли задумывается о такой необходимости». Главный гинеколог федеральной сети «Клиника Фомина» Оксана Богдашевская добавляет, что мифепристон и михопростол (препараты для медикаментозного прерывания беременности) производятся в России и стоят не слишком дорого, поэтому переживать за уход с рынка или существенные колебания цены из-за сложностей с логистикой не приходится.

Директор благотворительного фонда «Женщины за жизнь» (реализует проекты, направленные на поддержку женщин в ситуации репродуктивного выбора) Наталья Москвитина подтверждает, что в 2022 году «был всплеск прерываний беременности». «Когда была волна мобилизации, то первая реакция женщин, которые ждали детей и узнали о мобилизации будущих отцов,— прервать беременность, так как появление ребенка рассматривалось как еще один стресс. Я много общалась с разными заведующими женских поликлиник — впоследствии уже такое не повторялось. Наоборот, был всплеск браков и желание сохранить детей»,— утверждает госпожа Москвитина.

Волонтер сети взаимопомощи женщин «ТыНеОдна», врач общей практики, локальный координатор SCORA IFMSA (занимается сексуальным здоровьем) в Самаре Елизавета Львова также соглашается, что подобный рост продаж связан с политической ситуацией. «Возможное ужесточение законов в сфере репродуктивных прав, нестабильная экономическая ситуация, состояние вооруженного конфликта — эти обстоятельства влияют на желание людей контролировать рождение детей больше, чем когда-либо,— комментирует госпожа Львова.— С ракурса практической медицины можно также наблюдать снижение рождаемости и увеличение возраста рождения первого ребенка».

«Конечно, желание объяснить любые данные настроениями общества понятно. Но, вероятно, это должен быть "диагноз исключения" — когда другие причины достоверно исключены»,— говорит Оксана Богдашевская. Она отмечает, что в 2021 году обновлены федеральные клинические рекомендации по завершению неразвивающихся беременностей – рекомендованным методом является медикаментозное завершение, тогда как прежде чаще применялось хирургическое вмешательство. Кроме того, на фоне постоянного снижения количества абортов в РФ, по данным Росстата, доля медикаментозного аборта растет: «Это правильная тенденция и результат многолетней работы акушеров-гинекологов». Что касается роста спроса на препараты экстренной контрацепции, он, по мнению госпожи Богдашевской, связан с сокращением числа пользователей контрацепции плановой.

Наталья Костарнова, Екатерина Ракитина