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Коммерсантъ FM
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Навальный приговорен к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме

Судья Московского городского суда Андрей Суворов на выездном заседании в ИК-6 во Владимирской области приговорил оппозиционера Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима, сообщает «Интерфакс». Гособвинение просило назначить ему 20 лет лишения свободы.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Алексей Навальный признан виновным по шести статьям: о создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, а также о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и о реабилитации нацизма. Помимо срока ему назначен штраф в размере 850 тыс. руб., передают «Ведомости».

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Как передает «Медиазона» (признана иностранным агентом), в зал не пустили родителей Алексея Навального. Мосгорсуд перевел слушания по делу об экстремизме в закрытый режим в июне, поскольку гособвинение предупреждало «о возможных провокациях».

Уголовное дело об экстремизме в отношении Алексея Навального было возбуждено осенью 2022 года. Соратники оппозиционера поясняли, что эпизоды о создании экстремистских сообществ и финансировании экстремизма связаны с работой Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистским, запрещен в РФ, ликвидирован) и сборе донатов на работу организаций, созданных Алексеем Навальным. Статья о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий касается протестных акций, организованных ФБК, в котором «участвовали несколько человек младше 18 лет».

Алексей Навальный был приговорен к лишению свободы в феврале 2021 года. Ему назначили два года и восемь месяцев колонии общего режима по делу «Ив Роше» (мошенничество; ст. 159 УК РФ). В марте 2022 года его признали виновным по другому делу о мошенничестве и оскорблении судьи (ст. 297 УК РФ), назначив девять лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений).

Лусине Баласян

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