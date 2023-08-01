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Франция поторопилась забрать своих граждан из Нигера

Вашингтон пока за соотечественников не волнуется

Франция и Италия начали эвакуацию своих граждан из Нигера. Остальные европейские страны готовы последовать их примеру, так как ситуация в стране, где на прошлой неделе произошел переворот, в любой момент может выйти из-под контроля. Мали и Буркина-Фасо предупредили своих соседей, недовольных мятежом и сменой власти в Нигере, что воспримут любое внешнее вмешательство в дела этой страны как объявление им войны. Впрочем, пока все внешние игроки надеются, что ситуация в Нигере стабилизируется сама собой. Так, например, США с эвакуацией не торопятся.

Попытка штурма французского посольства в нигерийской столице, 30 июля

Попытка штурма французского посольства в нигерийской столице, 30 июля

Фото: Souleymane Ag Anara, Reuters

Попытка штурма французского посольства в нигерийской столице, 30 июля

Фото: Souleymane Ag Anara, Reuters

Первые самолеты с французскими гражданами вылетели во вторник из Нигера в Париж. Решение об эвакуации было принято после экстренного антикризисного совещания, проведенного в МИД Франции. Оно было созвано после попытки штурма французского посольства в нигерской столице в минувшее воскресенье. Рядом со зданием дипмиссии прошла многотысячная демонстрация, участники которой выкрикивали антифранцузские лозунги и требовали вывода иностранных военных из страны.

По данным МИД Франции, в Нигере находится около 600 французских гражданских лиц. Там также дислоцируется примерно 1,5 тыс. французских военных, но об их выводе речь пока не идет. Париж также помогает в выезде из Нигера гражданам других европейских стран.

Собственный эвакуационный рейс готовит и Италия. Германия и Испания также посоветовали своим гражданам покинуть Нигер. Миссия Евросоюза пока не приняла решения об эвакуации персонала, однако разрешила уехать самостоятельно тем, у кого есть такое желание.

Напомним, что в середине прошлой недели в Нигере произошел военный переворот. Мятежники отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума и поместили его под домашний арест. Созданный для временного управления страной Национальный совет по защите отечества возглавил командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Чиани.

На Западе опасаются, что Нигер после переворота попадет под российское влияние

Большинство членов международного сообщества осудили действия мятежников и потребовали вернуть власть законному президенту. Франция, Германия и Великобритания объявили о приостановке помощи Нигеру — как финансовой, так и в сфере безопасности. А Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), в которое входит и Нигер, объявило о введении санкций в отношении захвативших власть военных. Кроме того, ЭКОВАС дало мятежникам неделю, чтобы отыграть назад, в противном случае пообещав применить против них силу.

Впрочем, у мятежников, захвативших власть в Нигере, нашлись защитники из числа соседей.

В ночь на вторник Мали и Буркина-Фасо, в каждой из которых за последние три года произошло по два военных переворота, выступили с совместным заявлением, в котором предупредили, что любое силовое вмешательство в дела Нигера будет рассматриваться как объявление им войны.

Две эти страны также осудили экономические санкции ЭКОВАС как «незаконные и бесчеловечные» и отказались к ним присоединяться. В поддержку мятежных военных выступила и Гвинея, где также два года назад произошел военный переворот.

«И заявления ЭКОВАС, и тех, кто выступил против их решения, не более чем слова. Каждая сторона пытается продемонстрировать свою значимость. Кроме того, у ЭКОВАС нет достаточных сил для ввода своего контингента в Нигер. В первую очередь организация может рассчитывать на военные возможности Нигерии, но вряд ли президент этой страны Бола Тинубу решится направить свои войска в Нигер. Это может стоить ему поддержки армии»,— сказал «Ъ» директор Центра изучения Африки ВШЭ Андрей Маслов.

Бола Тинубу стал президентом Нигерии совсем недавно, в конце мая, но уже во многом растратил кредит доверия, так как пошел на непопулярные реформы, в частности отменил субсидии на топливо, что привело к резкому росту цен.

Не сложились у него отношения и с силовиками. В середине июня президенту пришлось уволить всех руководителей силовых структур. «Сейчас Тинубу нужно действовать максимально осторожно, ему явно не до интервенции в чужую страну»,— считает Андрей Маслов. Но в то же время господин Тинубу не мог не отреагировать на переворот в Нигере. 9 июля, начиная свой срок председательства в ЭКОВАС, он заявил, что Западная Африка, где с 2020 года произошло несколько военных переворотов, больше не потерпит ни одного. «Мы должны твердо стоять за демократию. Без демократии нет управления, свободы и верховенства закона»,— сказал он. Спустя две недели Бола Тинубу попытался сдержать обещание. Но эксперты считают, что санкции — это скорее всего максимум, что может сделать президент Тинубу.

«До сих пор Нигерия и Мали выступали в ЭКОВАС единым фронтом. Сейчас кажется, что они оказались по разные стороны баррикад, но ведь пока ничего не произошло. Важно также, что у армий Нигерии и Нигера — общий враг, они привыкли воевать с джихадистами, хорошо знают друг друга и вряд ли готовы к противостоянию»,— подчеркнул Андрей Маслов. Он также обратил внимание на то, что посреднические усилия в Нигере продолжают как африканские, так и западные страны.

Максим Юсин — о последствиях переворота в Нигере

Так, в частности, глава МИД Италии Антонио Таяни заявил во вторник, что вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и руководителем французского МИДа Катрин Колонна работает над дипломатическим разрешением кризиса в Нигере. Работают над этим и США, более тысячи американских военнослужащих также размещаются в Нигере вместе с военными подразделениями Франции, Германии и Италии.

Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сразу после переворота провел переговоры сначала с коллегой из Нигера генерал-лейтенантом Абду Сидику Иссой, а затем — и с начальником французского генштаба Тьерри Буркхардом. А во вторник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Нигере еще «есть возможность для дипломатии». По его словам, США внимательно следят за развитием ситуации и в отличие от европейцев пока не планируют проводить эвакуацию своих граждан.

Как отмечает американский телеканал CNN, Вашингтон еще не решил, является ли происшедшее в Нигере переворотом — от того, какую квалификацию получат происшедшие события, будет зависеть, сократят США экономическую и военную помощь правительству этой страны или нет.

Пока верх берет версия, что случившееся — внутренний конфликт между Мохамедом Базумом и Абдурахманом Чиани, который опасался, что президент хочет отправить его в отставку. CNN также цитируют чиновника Пентагона, который отметил, что США проявляют «стратегическое терпение» и у них пока нет точной картины расклада сил в Нигере, однако очевидно, что «лидеры переворота попытаются воспользоваться антифранцузскими настроениями в регионе».

Как считает Андрей Маслов, переворот в Нигере выгоден США, так как может вытеснить оттуда Францию. «Вашингтон хотя и не произносит это вслух, но считает, что Париж в Африке играет на стороне Пекина — главного американского конкурента на мировой арене в целом и на африканском континенте в частности. Чтобы понять ситуацию, достаточно посмотреть на инвестиционные проекты в Нигере. Например, нефтепровод в Бенин: его строят французы на китайские деньги и для Пекина»,— подчеркнул господин Маслов.

Марианна Беленькая

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