Франция поторопилась забрать своих граждан из Нигера

Франция и Италия начали эвакуацию своих граждан из Нигера. Остальные европейские страны готовы последовать их примеру, так как ситуация в стране, где на прошлой неделе произошел переворот, в любой момент может выйти из-под контроля. Мали и Буркина-Фасо предупредили своих соседей, недовольных мятежом и сменой власти в Нигере, что воспримут любое внешнее вмешательство в дела этой страны как объявление им войны. Впрочем, пока все внешние игроки надеются, что ситуация в Нигере стабилизируется сама собой. Так, например, США с эвакуацией не торопятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Попытка штурма французского посольства в нигерийской столице, 30 июля

Фото: Souleymane Ag Anara, Reuters Попытка штурма французского посольства в нигерийской столице, 30 июля

Фото: Souleymane Ag Anara, Reuters

Первые самолеты с французскими гражданами вылетели во вторник из Нигера в Париж. Решение об эвакуации было принято после экстренного антикризисного совещания, проведенного в МИД Франции. Оно было созвано после попытки штурма французского посольства в нигерской столице в минувшее воскресенье. Рядом со зданием дипмиссии прошла многотысячная демонстрация, участники которой выкрикивали антифранцузские лозунги и требовали вывода иностранных военных из страны.

По данным МИД Франции, в Нигере находится около 600 французских гражданских лиц. Там также дислоцируется примерно 1,5 тыс. французских военных, но об их выводе речь пока не идет. Париж также помогает в выезде из Нигера гражданам других европейских стран.

Собственный эвакуационный рейс готовит и Италия. Германия и Испания также посоветовали своим гражданам покинуть Нигер. Миссия Евросоюза пока не приняла решения об эвакуации персонала, однако разрешила уехать самостоятельно тем, у кого есть такое желание.

Напомним, что в середине прошлой недели в Нигере произошел военный переворот. Мятежники отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума и поместили его под домашний арест. Созданный для временного управления страной Национальный совет по защите отечества возглавил командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Чиани.

Большинство членов международного сообщества осудили действия мятежников и потребовали вернуть власть законному президенту. Франция, Германия и Великобритания объявили о приостановке помощи Нигеру — как финансовой, так и в сфере безопасности. А Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), в которое входит и Нигер, объявило о введении санкций в отношении захвативших власть военных. Кроме того, ЭКОВАС дало мятежникам неделю, чтобы отыграть назад, в противном случае пообещав применить против них силу.

Впрочем, у мятежников, захвативших власть в Нигере, нашлись защитники из числа соседей.

В ночь на вторник Мали и Буркина-Фасо, в каждой из которых за последние три года произошло по два военных переворота, выступили с совместным заявлением, в котором предупредили, что любое силовое вмешательство в дела Нигера будет рассматриваться как объявление им войны.

Две эти страны также осудили экономические санкции ЭКОВАС как «незаконные и бесчеловечные» и отказались к ним присоединяться. В поддержку мятежных военных выступила и Гвинея, где также два года назад произошел военный переворот.

«И заявления ЭКОВАС, и тех, кто выступил против их решения, не более чем слова. Каждая сторона пытается продемонстрировать свою значимость. Кроме того, у ЭКОВАС нет достаточных сил для ввода своего контингента в Нигер. В первую очередь организация может рассчитывать на военные возможности Нигерии, но вряд ли президент этой страны Бола Тинубу решится направить свои войска в Нигер. Это может стоить ему поддержки армии»,— сказал «Ъ» директор Центра изучения Африки ВШЭ Андрей Маслов.

Бола Тинубу стал президентом Нигерии совсем недавно, в конце мая, но уже во многом растратил кредит доверия, так как пошел на непопулярные реформы, в частности отменил субсидии на топливо, что привело к резкому росту цен.

Не сложились у него отношения и с силовиками. В середине июня президенту пришлось уволить всех руководителей силовых структур. «Сейчас Тинубу нужно действовать максимально осторожно, ему явно не до интервенции в чужую страну»,— считает Андрей Маслов. Но в то же время господин Тинубу не мог не отреагировать на переворот в Нигере. 9 июля, начиная свой срок председательства в ЭКОВАС, он заявил, что Западная Африка, где с 2020 года произошло несколько военных переворотов, больше не потерпит ни одного. «Мы должны твердо стоять за демократию. Без демократии нет управления, свободы и верховенства закона»,— сказал он. Спустя две недели Бола Тинубу попытался сдержать обещание. Но эксперты считают, что санкции — это скорее всего максимум, что может сделать президент Тинубу.

«До сих пор Нигерия и Мали выступали в ЭКОВАС единым фронтом. Сейчас кажется, что они оказались по разные стороны баррикад, но ведь пока ничего не произошло. Важно также, что у армий Нигерии и Нигера — общий враг, они привыкли воевать с джихадистами, хорошо знают друг друга и вряд ли готовы к противостоянию»,— подчеркнул Андрей Маслов. Он также обратил внимание на то, что посреднические усилия в Нигере продолжают как африканские, так и западные страны.

Так, в частности, глава МИД Италии Антонио Таяни заявил во вторник, что вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и руководителем французского МИДа Катрин Колонна работает над дипломатическим разрешением кризиса в Нигере. Работают над этим и США, более тысячи американских военнослужащих также размещаются в Нигере вместе с военными подразделениями Франции, Германии и Италии.

Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сразу после переворота провел переговоры сначала с коллегой из Нигера генерал-лейтенантом Абду Сидику Иссой, а затем — и с начальником французского генштаба Тьерри Буркхардом. А во вторник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Нигере еще «есть возможность для дипломатии». По его словам, США внимательно следят за развитием ситуации и в отличие от европейцев пока не планируют проводить эвакуацию своих граждан.

Как отмечает американский телеканал CNN, Вашингтон еще не решил, является ли происшедшее в Нигере переворотом — от того, какую квалификацию получат происшедшие события, будет зависеть, сократят США экономическую и военную помощь правительству этой страны или нет.

Пока верх берет версия, что случившееся — внутренний конфликт между Мохамедом Базумом и Абдурахманом Чиани, который опасался, что президент хочет отправить его в отставку. CNN также цитируют чиновника Пентагона, который отметил, что США проявляют «стратегическое терпение» и у них пока нет точной картины расклада сил в Нигере, однако очевидно, что «лидеры переворота попытаются воспользоваться антифранцузскими настроениями в регионе».

Как считает Андрей Маслов, переворот в Нигере выгоден США, так как может вытеснить оттуда Францию. «Вашингтон хотя и не произносит это вслух, но считает, что Париж в Африке играет на стороне Пекина — главного американского конкурента на мировой арене в целом и на африканском континенте в частности. Чтобы понять ситуацию, достаточно посмотреть на инвестиционные проекты в Нигере. Например, нефтепровод в Бенин: его строят французы на китайские деньги и для Пекина»,— подчеркнул господин Маслов.

Марианна Беленькая