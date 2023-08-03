В «Жигулях» мы давно не сидели

3 августа президент России Владимир Путин встретился с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности, чтобы, по его словам, попытаться понять их. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников тоже задался этой целью. И многое прояснилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин попросил Дениса Мантурова о встрече с людьми

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин попросил Дениса Мантурова о встрече с людьми

Фото: пресс-служба президента РФ

— Если что-то не так, я вас попрошу: вы меня, конечно, поправьте,— попросил участников встречи в Представительском кабинете Кремля Владимир Путин.— Потому что в этом и цель нашей сегодняшней встречи, чтобы я услышал, совпадают ли те оценки, которые есть у нас, с теми, которыми вы располагаете, имея в виду, что вы прямо в коллективах работаете.

Интересно было, найдутся ли те, кто поправит представления господина Путина о состоянии обрабатывающей промышленности.

Выяснилось, что в обрабатывающей промышленности заняты 14% всех трудящихся в экономике.

И тут никто не поправил Владимира Путина. Тогда он бросил участникам встречи новый вызов: рассказал, что «растет заработная плата! В мае она более чем на 20% превысила прошлогодний уровень — я так понимаю, это "номинал", в номинале,— 69,2 тыс. руб. в месяц!»

И снова никто не поправил президента страны.

Это позволило ему сделать новый смелый вывод:

— Вот эти два фактора указывают на то, что российская промышленность набирает ход, обороты, получает заказы, осваивает новые направления! По итогам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2%, так?

— Так! — не поправил президента вице-премьер Денис Мантуров.

— Это хороший результат,— предположил Владимир Путин.

И снова не оказалось желающих.

Тут, правда, оказалось, что рост зарплаты «вызван дефицитом рабочей силы».

То есть, поскольку все отказывались поправлять Владимира Путина, он решил поправить себя сам. Более того, участники встречи, один раз промолчав, попали в ловушку, из которой им теперь предстояло выбираться. Но можно было и остаться в ней. Так даже надежней и спокойней.

— Вам приходится привлекать людей, заинтересовывать их более высоким уровнем заработной платы,— объяснял им теперь Владимир Путин.

Проблемы тем временем испытывают малые предприятия, «потому что, я так понимаю, что вы оттуда наиболее квалифицированных специалистов подтягиваете к себе» (никто не поправил.— А. К.).

Владимир Путин рассказал, что правительство бьется над автоматизацией, цифровизацией и информатизацией, над повышением производительности труда, и эти адские усилия не должны разбиваться о механический рост зарплат, вызванный элементарным дефицитом рабочей силы.

Азбучные истины на глазах превращались в какие-то крайне забористые. Еще три минуты назад все было легко и просто, и обрабатывающая промышленность набирала обороты. А теперь вдруг выяснялось, что на холостом ходу.

После этого Владимир Путин анонсировал доклад Дениса Мантурова:

— Чтобы вы послушали и уличили его в том, что он что-то некорректно рассказывает. В этом весь смысл нашей встречи!

Опять чтобы поправили! Час от часу не легче. Но все-таки поправлять предстояло Дениса Мантурова, то есть можно было слегка выдохнуть.

Господин Мантуров, надо отдать ему должное, сообщил, что все не очень хорошо. Предприятия, производящие лекарства, «в годовом выражении пока еще находятся в отрицательной зоне».

— А в чем все-таки основная причина? — интересовался президент.

— Владимир Владимирович, в 2021 году был взрывной рост по COVID,— признавался Денис Мантуров.

Автопром между тем тоже не в плюсе. «Понятно, с чем это связано,— это уход западных компаний из России,— находил в себе силы Денис Мантуров.— Но мы практически по каждому предприятию нашли российского бенефициара, российское предприятие, и они подобрали индустриальных партнеров. Пример тому Москва — "Москвич", в Санкт-Петербурге появилась теперь новая площадка у АвтоВАЗа, в Калининграде "Автотор" возобновил работу…»

В обработке древесины тоже проблемы, но внутренний спрос и Африка нам помогут (то есть купят нашу мебель, имеется в виду).

В какой-то момент Владимиру Путину, кажется, надоело делать вид, что для роста промышленного производства есть какие-то интересные причины.

— У нас рост промышленности на одну треть как минимум обеспечен ростом потребительского спроса. Около двух третей, надо прямо сказать,— это оборонка и смежные отрасли, а смежные отрасли — это тоже работа отраслей с двойным, с тройным эффектом,— сообщил он правду.

И хоть бы кто-нибудь поправил. Слушали и не уличали.

Беспокоит сельхозмашиностроение. Неблагополучие связано, по словам Дениса Мантурова, с тем, что «цены на зерно сегодня при приобретении крупными трейдерскими компаниями ниже, чем по результатам прошлого года».

— Вырастает! — обнадежил Владимир Путин.— 7–10% рост!

Зерновую сделку не продлили. Украинскую портовую инфраструктуру разбомбили. Зря, что ли, старались? Вырастает!

И еще одно, важное:

— Вы поддержали меня,— Денис Мантуров обратил внимание Владимира Путина на то, что это его, Дениса Мантурова, инициатива,— это по уходящим иностранным компаниям: те налоги, которые выплачиваются в бюджет, мы будем направлять основную часть средств как раз на капитализацию Фонда развития промышленности.

Да, это выглядело благородно.

— Хочу сказать, что в целом на внешних контурах предпосылок по изоляции России нет и быть не может,— Денис Мантуров сказал то, что все, и особенно Владимир Путин, так хотели услышать, и тут уж никто бы не стал уличать его, по меткому замечанию Владимира Путина.— Выпадающие объемы западных рынков мы перенаправляем на наши дружественные страны, и могу подтвердить, что к России сохраняется большой интерес, к нашим экспортерам, и мы сохраним те подходы, которые сегодня складываются.

Светлана Андрианова представляла компанию «Фарадей», производящую обувь.

— Зарплата у нас повысилась на 75%, производительность труда — на 25%,— отчиталась она.

Похоже, Светлана Андрианова испытывала законную гордость оттого, что являлась эталонным иллюстратором идеи президента насчет того, что рост зарплат вызван прежде всего дефицитом рабочей силы.

— Это надо выравнивать потихонечку,— дал новую вводную Владимир Путин.

Тут выяснилось, что с помощью Минпромторга все и выравнивается, и довольно-таки стремительно.

Лев Гориловский представлял группу «Полипластик», крупнейшего производителя полимерных трубопроводных систем. Максим Виноградов — группу компаний «Катюша», работающую в IT-сфере. Денис Мантуров подбирал участников встречи с душой. Все были загружены работой, заказами, все благодарили за поддержку Минпромторг, все намерены были активно развиваться на рынках дружественных стран. Максим Виноградов отдельно благодарил мэра Москвы Сергея Собянина, у которого в начале сентября, как известно, выборы. Это сказалось и на характере встречи:

— Обязательно передам (благодарность.— А. К.) Сергею Семеновичу! — воскликнул президент.— Он вчера ушел от меня в половине второго ночи. С утра с ним еще не разговаривали, чтобы не действовать, как в известной притче: лишь бы день начинался и кончался тобой!

Притчу в 1971 году исполнил, как известно, певец Эдуард Хиль.

Светлана Матело представляла косметическую компанию «Диарси». Она развенчала несколько важнейших мифов.

— Очень многие российские компании создали за последние 15–20 лет красивые бренды, и не только мы. Большая часть российских потребителей думают, что это западные бренды (и поэтому покупают.— А. К.), а на самом деле это российские бренды, которые принадлежат российским бенефициарам, и их создали российские, русские ученые, скажем так. И мы одна из таких компаний.

— Потенциал отрасли очень большой, объем где-то 1200–1300 млрд руб. с потенциалом к дальнейшему увеличению,— пояснила Светлана Матело.— С нашей стороны есть такая просьба, пожелание: предусмотреть возможность выделения в федеральном бюджете денег на развитие малотоннажной и среднетоннажной химии на 2025–2030 годы, потому что нам нужно, конечно, совершить технологический рывок.

А без бюджетных денег никакого рывка быть не может.

— Владимир Владимирович, у нас бюджеты трехлетние, поэтому то, что Светлана Константиновна говорит…— произнес господин Мантуров.— Вы сами знаете правила… Мы будем, конечно же, предусматривать…

Он говорил о правилах человеку, который их устанавливает, причем везде.

— Да, все так,— кивнул господин Путин.— Но если программа есть, тогда мы будем закладывать это из одного бюджетного цикла в другой, и тогда будет уверенность у них, что это все будет сохраняться, что этот темп будет сохраняться. Так?

— Да! — согласился Денис Мантуров.

Так что теперь будут другие правила.

— Я уверена,— несмело поддержала президента Светлана Матело,— что мы сможем выходить с ингредиентной базой на внешние рынки!

Она хотела уже сейчас, авансом придать новым правилам сногсшибательную добавленную стоимость.

Речь все-таки шла о косметике к тому же.

Кирилл Липа, «Трансмашхолдинг», выдавал секреты:

— Мы исполняем контракт на поставку пассажирских вагонов в Египет. Мы свою российскую часть полностью уже туда поставили — больше 600 вагонов.

— Вместе с кем вы делаете? — интересовался президент.

— С венграми,— признавался Кирилл Липа.

— Они нормально работают, кооперация продолжается? — спрашивал президент.

— Кооперация продолжается! — докладывал Кирилл Липа.— Мы вынуждены были уйти из капитала венгерского предприятия, но тем не менее вся финансовая и технологическая взаимосвязь сохранена!

Об этом можно было бы и не говорить, если он хотел сохранить эту взаимосвязь и дальше.

— Финансирование венгерская сторона полностью сохранила,— продолжал он тем не менее сдавать венгров,— египетская сторона подтвердила готовность с нами работать, и, более того, согласовано подписание сервисного контракта на 12 лет на сумму более $400 млн!

Впрочем, амбиции «Трансмашхолдинга» впечатляли:

— Выиграли большой конкурс в Индии на €6,5 млрд с обязательствами произвести и поставить подвижной состав и обеспечить его сервисное обслуживание в течение следующих 35 лет.

И вообще Кирилл Липа был, если так можно выразиться, слишком откровенен с президентом. Так, он рассказал, что «Трансмашхолдинг» подписал контракт с Фондом развития промышленности и что общая сумма финансирования — 35 млрд руб.

— Это исключение! — воскликнул Денис Мантуров.— Вообще у нас лимиты… Это мы бридж такой дали!..

Некоторое время разбирались с бриджем.

Нет, тут было не скучно.

Кирилл Липа рассказал об одном из новых проектов холдинга:

— Направлен в первую очередь на развитие кластера дизелестроения в России, потому что без дизеля, как выяснилось, все остальное просто никуда не едет и не плывет!

— Очень правильно, конечно. Оморячивать надо еще! — добавил Владимир Путин.

Оморячивать, понимаете?

То есть существуют слова, которые он за последние 23 года публично даже не произносил.

Владимир Середохо представлял Средне-Невский судостроительный завод.

— Мы производим суда из всех материалов, которые существуют в мире,— просто сказал он.

Деятельность завода и правда впечатляла. Однако больше всего Владимира Путина заинтересовал новый катамаран. Такой сейчас ходит из Питера в Кронштадт, на линии «Медный всадник» — «Остров фортов».

— Такой катамаран сколько стоит? Дорогой? — спрашивал президент.

— Нет, он в два раза дешевле, чем «Метеор»,— объяснял господин Середохо.

— Владимир Александрович знает, на что я намекаю! Потому что «Метеоры», конечно, очень дорогие!

— 300 млн руб., 30 узлов те же самые, 200 пассажиров, комфортно,— пожимал плечами Владимир Середохо.

— Скорость такая же? — недоумевал Владимир Путин.

— Да, та же скорость...

— Не может быть!

— Да! Я даже больше скажу... В общем, что это дало, почему вот это все случилось? Спасибо, что вы стали внедрять лизинг!..

Долго разбирались с лизингом... На глазах ушли на большую глубину.

Сергей Серебряков работает директором Кировского завода, Петербургского тракторного завода и завода «Универсалмаш». Он туманно объяснял, что белорусскую надо уже засчитывать как российскую.

— Александр Григорьевич (Лукашенко — президент Белоруссии.— “Ъ”) порадуется! — смеялся господин Путин.

— Это будет справедливо,— неожиданно поддерживал господин Мантуров.

— Справедливо? — переспрашивал не ожидавший, видимо, такой поддержки господин Путин.

— Да! — подтверждал Денис Мантуров.

— Тогда почему мы не сделали это до сих пор? — веселился господин Путин.

Ему нравилась эта придуманная им встреча.

— Потому что Сергей Александрович (Серебряков.— “Ъ”) еще не знает последних решений! — торжествовал Денис Мантуров.— Это уже сделано!

В конце концов Сергей Серебряков признался, что его завод сейчас на самом деле бьется над машиной для рытья траншей.

— С чего бы ни начинали, все время получается автомат Калашникова,— кивнул президент.— Вышли опять на оборонку.

Максим Соколов (президент АвтоВАЗа.— “Ъ”) рассказывал, естественно, о достижениях АвтоВАЗа. Он обещал удвоить производство в 2023 году, но запомнился не этим.

— Отмечу важность мер для дальнейшего стимулирования спроса. Я имею в виду, конечно, не деньги, это было бы банально. Например, в следующем году, я уже говорил, мы хотим вывести новый продукт — Lada Aura. Уже и Денис Валентинович (Мантуров.— “Ъ”), и Антон Германович Силуанов (министр финансов РФ.— “Ъ”), и Константин Анатольевич Чуйченко (министр юстиции РФ.— “Ъ”), и даже Валентина Ивановна (что значит «даже»?! — А. К.; Валентина Матвиенко — глава Совета федерации РФ.— “Ъ”) попробовали этот автомобиль! Это такая «младшая сестра», это не Aurus, конечно, но его младшая симпатичная и достойная сестра!

Тут была произнесена новость дня.

— Денис Валентинович знает: министерства, ведомства, управление делами президента обратились с просьбой закупки продолжить и сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше,— ничего страшного, наоборот, даже хорошо! Все наше замечательное чиновничество должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это!

То есть с Максима Соколова теперь особый спрос. Ручки у машин отваливаться не должны (а то было как-то в Сочи, на презентации одной новой модели, но нет, не вазовской.— А. К.). За качество он теперь ответит. И не он один. Людям не все равно на чем сидеть и за что держаться. Вот теперь отечественный автопром заиграл новыми красками. Это вдруг стало важно.

— Пожалуйста, Назим Тофик оглы,— попросил Владимир Путин.

Назим Эфендиев представлял, не побоюсь этого слова, холдинг «Металлоинвест».

— Самый крупный российский производитель железорудного сырья,— пояснил Назим Эфендиев.— Наша основа — два наших ГОКа (горно-обогатительных комбината.— “Ъ”). Лебединский ГОК, а это единственный и самый большой в мире производитель товарного горячебрикетированного железа. Тут мы единственные в мире...— он был готов, кажется, даже извиниться за то, что так получилось.

И пояснил:

— Прямое восстановление железа является нашей основной фишкой, что называется... «Металлоинвеста»...

Господин Путин понимающе кивнул.

Говорили на специальные до обидного темы:

— Окатыши не были в перечне той экспортной продукции, которая может пройти процедуру корпоративной программы повышения конкурентоспособности (КППК.— А. К.). Мы обратились в Минпромторг, сказали: товарищи, отечественная технология, отечественное оборудование, экспортный рынок, причем перспективный! Полностью нашли отклик и поддержку! В настоящее время готовятся необходимые изменения в нормативные акты.

Окатышам — быть!

— Но есть нюансы,— предупредил Назим Эфендиев.

— Денежки надо добавить? — буквально просиял Владимир Путин.

— Первый нюанс — время и деньги,— согласился господин Эфендиев.— У нас измерение: время и деньги! Программа КППК заканчивается в 2026 году, а у нас стройка начнется в лучшем случае в начале следующего года, и мы запустимся до 2028 года.

— Мы будем продлять эти программы,— признался президент.

— Хотя бы до 2030 года надо продлить! — господин Эфендиев мыслил масштабами президентских сроков.— А второй вопрос — это деньги. Все-таки в бюджете должны быть эти деньги, тогда мы почувствуем их эффект! Со своей стороны, конечно, мы вам гарантируем сбыт этой продукции, потому что мы эти рынки знаем. И нас там знают, и нас там ждут!

Шла законная торговля, а как вы хотели?

— Я понял,— кивнул президент.— Здесь мы с вами абсолютно одинаково мыслим. Это должно быть поддержано. Мы понимаем, что нужно время, сроки, расширить временные рамки и добавить туда деньги — это главное, это основное. В правительстве это все понимают!

Возможно, это была победа.

— Владимир Владимирович, спасибо большое за такую возможность, это полностью неожиданно: я записывался один, а в результате получилось так...— Денис Мантуров выглядел просто растроганным.

— Да, так и было,— подтвердил господин Путин.— Денис Валентинович попросил о встрече. Мы договорились с ним, и буквально вчера я ему сказал: «Давай-ка пошире встречу проведем!» Я надеюсь, она и для вас была небесполезной.

Все что угодно, только не это.

Так что его опять никто не поправил.

Андрей Колесников