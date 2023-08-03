Саммит мира — готовься к войне

Украина и ее союзники вплотную занялись популяризацией «формулы мира» президента Владимира Зеленского среди незападных стран. По их задумке, предстоящая 5–6 августа в Саудовской Аравии встреча представителей более 30 государств должна стать прологом к «саммиту мира», который при идеальном для Киева сценарии пройдет до конца года. Несмотря на сомнения ряда стран насчет целесообразности подобных дискуссий без России, большинство приглашенных согласились приехать в Джидду. По данным СМИ, на встрече ожидается и спецпосланник председателя КНР Ли Хуэй. Что касается «саммита мира», в котором предполагается участие десятков глав государств и правительств, то собрать их вместе будет не так-то просто. Возможно, организаторам придется воспользоваться какой-то общей площадкой — например, Генассамблеей ООН или встречей лидеров стран G20.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если спецпосланник председателя КНР Ли Хуэй доберется до Джидды, то станет самым желанным гостем на встрече по Украине

Фото: Ng Han Guan / AP Если спецпосланник председателя КНР Ли Хуэй доберется до Джидды, то станет самым желанным гостем на встрече по Украине

Фото: Ng Han Guan / AP

В ближайшие выходные в Саудовской Аравии состоятся переговоры по урегулированию украинского кризиса. По данным западных СМИ, к участию в дискуссиях пригласили представителей около 30 стран, включая Индонезию, Египет, Мексику, Бразилию, Чили, Замбию, ЮАР и Индию. Россию в Джидду не позвали, однако реализации ключевой цели встречи — продвижению среди развивающихся стран «формулы мира» Владимира Зеленского — ее присутствие вряд ли как-то поможет. Как отмечают представители Украины и ее союзников, их задача — заручиться поддержкой крупных государств в разных регионах мира, многие из которых придерживаются нейтралитета в российско-украинском конфликте.

Ранее отмечалось, что Саудовская Аравия, уже предлагавшая себя в качестве посредника между Москвой и Киевом, была выбрана не случайно. Благодаря тесным связям Эр-Рияда с Пекином союзники надеялись увидеть в Джидде и представителей КНР. И если поначалу казалось, что этот план не сработал, то теперь газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила: председатель Си Цзиньпин решил все-таки отправить на саудовский курорт своего спецпосланника Ли Хуэя, несколько месяцев назад ездившего в Киев, Москву и ряд европейских столиц в поисках сценариев урегулирования.

Если китайский дипломат действительно подключится к дискуссиям, это станет серьезным успехом для организаторов и наверняка затмит отказ Мексики участвовать во встрече из-за отсутствия на ней РФ.

Отметим, что на аналогичную беседу в Копенгагене в конце июня представитель КНР не приехал. «Важно, что делает Китай. Большинство участников в прошлый раз сожалели, что Китай не присутствовал»,— сказал изданию Politico высокопоставленный европейский чиновник, задействованный в организации встречи в Дании.

Другое дело, что не совсем понятно, каким образом привлечение таких стран, как КНР, Индия, Бразилия и других — выступающих за скорейшее завершение конфликта, но не разделяющих жестких условий Киева для старта переговоров с Москвой (прежде всего вывод войск с территории Украины в границах 1991 года),— поможет согласовать итоговое совместное заявление. В Копенгагене общий документ подписать не удалось. В Джидде же поставлена еще более амбициозная задача: получить и формализовать поддержку «формулы мира».

Впрочем, Владимир Зеленский настроен оптимистично. По его мнению, переговоры на саудовской площадке станут прологом к проведению давно анонсированного «саммита мира», на который, по плану, должны собраться десятки глав западных и незападных государств. «Следующим шагом будет организация Глобального саммита мира. Работаем над тем, чтобы это произошло этой осенью. Это уже очень скоро, но есть время на подготовку саммита и привлечение большинства стран мира. Это зависит от вашей активности»,— заявил на днях господин Зеленский на экстренном совещании с руководителями дипмиссий Украины.

До календарного наступления осени остается меньше месяца, и как за этот период убедить тех, кто сомневается в целесообразности обсуждения урегулирования без России, остается загадкой.

Например, тот же президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который выступал с собственной мирной инициативой, все это время отказывался ехать в Москву и Киев, считая подобные визиты бессмысленными, пока у сторон конфликта не появится желание начать переговоры друг с другом. Сложно представить, что его можно будет уговорить поехать на «саммит мира», смысл которого не вполне ясен.

Возможно, на Западе и в Киеве это понимают, а потому рассматривают и другие варианты организации форума, когда специально ехать для участия в саммите не придется. Как сообщило издание Politico со ссылкой на неназванный источник, встреча по Украине на уровне глав государств и правительств возможна в дни старта 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, когда в сентябре в Нью-Йорк съедутся лидеры государств со всего мира. Когда именно могла бы состояться такая дискуссия, неизвестно, но неделя высокого уровня на Генассамблее запланирована на 18–22 сентября. Кроме того, собеседник издания не исключил проведение подобного мероприятия и на саммите G20 в Индии, запланированном на 9–10 сентября. Источник отметил, что организация «позже в нынешнем году более структурированного мирного саммита также обсуждается».

Возникновение Дели как площадки для обсуждения Украины выглядит весьма странно. Индия с самого начала своего председательства в «Группе двадцати» призывала не сводить все мировые проблемы к украинскому кризису, а в июне глава МИДа страны Субраманиям Джайшанкар заверил, что этот вопрос не окажется на повестке G20 в нынешнем году. По его словам, «серьезность конфликта никоим образом не преуменьшается», но внимание в рамках форума стоит сконцентрировать «на целях устойчивого развития, на проблемы глобального Юга». Дипломат также подтвердил, что Индия не приглашала и не собирается приглашать на саммит Владимира Зеленского. Впрочем, с тех пор в Дели эту тему не поднимали, а на днях Индия приняла приглашение послать представителя в Джидду. «Наше участие согласуется с нашей давней позицией о том, что диалог и дипломатия — это путь вперед»,— пояснил представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

Между тем на днях в МИД РФ “Ъ” заявили: встречи, которые инициирует «киевский режим и его западные кураторы» для продвижения «формулы мира»,— это «попытка воспользоваться искренними намерениями этих государств в целях сколачивания антироссийской коалиции».

«Мы исходим из того, что наши партнеры реалистично смотрят на подобные мероприятия и прекрасно понимают токсичные намерения Киева и западников, пытающихся обманным путем переманить их на свою сторону и оторвать от России»,— подчеркнули в ведомстве. И выразили уверенность в том, что партнеры Москвы «полностью разделяют позицию, что мирные переговоры невозможны» без России. По словам же пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «безусловно, Россия будет следить за этой встречей».

Алексей Забродин