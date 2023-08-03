Хакасия зазвучит новыми голосами

Два члена избирательной комиссии Хакасии подали в отставку после скандала с регистрацией Коммунистической партии «Коммунисты России» (КПКР). На прошлой неделе избирком не пустил ее список на выборы в Верховный совет республики, а выдвиженца партии — на выборы главы Хакасии. Против допуска выступала КПРФ, чей представитель Валентин Коновалов баллотируется на второй губернаторский срок. Однако в ситуацию вмешался Центризбирком РФ, зарегистрировав КПКР и ее кандидата своим решением. Вероятно, он же назначит и двух новых членов комиссии, что может обеспечить оппонентам КПРФ необходимое для принятия решений большинство голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Избирком Хакасии досрочно прекратил полномочия двух своих членов с правом решающего голоса — Тамары Ширковец и Ларисы Ефименко-Михайловой. «Решение принято на основании обращения, поступившего от председателя Верховного совета, и с учетом личных заявлений»,— пояснили “Ъ” в комиссии.

По данным “Ъ”, речь в обращении шла о том, что парламент не может собраться для прекращения их полномочий, поскольку уже завершил весеннюю сессию. В этом случае право принять решение переходит к самому избиркому, чем он и воспользовался.

Действующий состав комиссии был сформирован в 2021 году, срок ее полномочий истекает в 2026 году. В избирком входят 14 членов с правом решающего голоса: по семь от главы региона и от Верховного совета. По квоте парламента в комиссию прошли представители «Единой России» (ЕР), КПРФ, «Новых людей», «Справедливой России — За правду» (СРЗП), ЛДПР и КПКР.

Тамару Ширковец, работающую начальником координационно-аналитического отдела министерства культуры республики, в избирком выдвинула СРЗП, директора ГТРК «Хакасия» Ларису Ефименко-Михайлову — «Новые люди». Но 11 июля 2023 года полномочия обеих были приостановлены. В случае госпожи Ширковец поводом послужило выдвижение ее матери Ольги Ширковец кандидатом от СРЗП на выборы главы Хакасии и депутатов Верховного совета. Госпожа Ефименко-Михайлова, в свою очередь, сама стала кандидатом в депутаты, причем от ЕР.

Как сообщила “Ъ” Тамара Ширковец, в заявлении о сложении полномочий она указала в качестве причины «семейные обстоятельства», а свое желание освободить место назвала «чистосердечным и искренним». Связаться с Ларисой Ефименко-Михайловой “Ъ” не удалось.

После приостановления полномочий двух представителей партий число членов избиркома с правом решающего голоса сократилось с 14 до 12, а из-за болезни еще одного члена — и до 11.

В результате, как сообщал “Ъ”, комиссия не смогла принять решение о регистрации кандидата от КПКР Владимира Грудинина на пост главы Хакасии и партсписка с его участием на выборах в Верховный совет. Часть членов избиркома поддержала позицию КПРФ, утверждавшей, что господин Грудинин до сих пор формально состоит в ее рядах и не может баллотироваться от другой партии. В итоге для регистрации не хватило как раз двух голосов.

После жалоб КПКР в Центризбирком (ЦИК) тот взял полномочия на себя и 27 июля, признав бездействие республиканского избиркома незаконным, зарегистрировал Владимира Грудинина кандидатом на пост главы республики. А 2 августа аналогичное решение было вынесено в отношении списка КПКР из 76 человек.

При этом ни председатель ЦИКа Элла Памфилова на заседании 27 июля, ни ее заместитель Николай Булаев, который провел заседание 2 августа, претензий к председателю избиркома Хакасии Александру Чуманину не высказывали. Не сделал этого и курирующий регион член ЦИКа Константин Мазуревский, который 2 августа встретился с членами республиканской комиссии. «Ситуация неординарная. Конечно, мы будем держать руку на пульсе. Но если член избирательной комиссии либо конкурирующее избирательное объединение считают, что их права нарушены, они вправе обратиться в суд уже на ЦИК»,— сказал он в эфире местного телеканала РТС.

Как сообщили в избиркоме, господин Мазуревский также отметил, «что вмешательство в работу избирательных комиссий со стороны органов исполнительной власти недопустимо».

Согласно республиканскому закону «Об избирательной комиссии», в случае досрочного прекращения полномочий ее члена, назначенного по представлению политической партии, вакантное место замещается по представлению той же партии. В данном случае их должен назначить Верховный совет. Но так как парламент собраться до осени уже не сможет, право заполнить вакансии в избиркоме перейдет непосредственно к ЦИКу.

Валерий Лавский, Новосибирск