Нигеру пригрозили введением санкций и применением силы

В Нигере продолжаются аресты политиков, связанных с отстраненным от власти военными президентом страны Мохамедом Базумом. Между тем западные страны одна за другой отказываются от продолжения финансовой помощи Нигеру. Они опасаются, что их бывший союзник и одновременно один из крупнейших в мире экспортеров урана при новой власти развернется в сторону Москвы. Тем более что российские флаги уже появились на улицах нигерской столицы. В свою очередь, Россия проявляет сдержанность в заявлениях. На этом фоне в качестве посредника между свергнутым президентом и военными выступает западноафриканский региональный блок ЭКОВАС. Соседи Нигера по региону угрожают применить силу, если в течение недели нигерские военные не вернут все полномочия президенту Базуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надпись на плакате одного из протестующих «Долой Францию, да здравствует Путин»

Фото: Sam Mednick / AP Надпись на плакате одного из протестующих «Долой Францию, да здравствует Путин»

Фото: Sam Mednick / AP

В Москве пристально следят за развитием событий в Нигере. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы очень внимательно это отслеживаем, тем более в контексте того, что последнюю неделю фактически мы очень плотно занимались африканскими делами вместе с африканцами, и, конечно, происходящее там вызывает серьезную обеспокоенность»,— сказал он.

По словам Дмитрия Пескова, Россия выступает за скорейшее восстановление законности в Нигере и сдержанность всех сторон.

Он также предложил журналистам «не ставить в один смысловой ряд» оценку ситуации в Нигере Кремлем и высказывания основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о происходящем в этой стране. На прошлой неделе господин Пригожин побывал на саммите Россия–Африка в Санкт-Петербурге, где приветствовал переворот в Нигере, заявив, что там происходит борьба за независимость и деколонизацию страны.

Напомним, что мятеж в Нигере, начавшийся рано утром 26 июля, возглавили военнослужащие президентской гвардии, которой руководил генерал Абдурахман Чиани. Военные ввели в стране комендантский час, приостановили действие конституции, а также запретили любую политическую активность партий. Они также объявили о создании Национального совета по защите отечества. 28 июля генерал Чиани был назван новым президентом Нигера. Однако международное сообщество отказалось признавать его законным лидером страны.

Африканский союз, ООН, Евросоюз, США осудили захват власти в Нигере.

До последнего времени эта страна была ключевым союзником Запада по борьбе с терроризмом в регионе. Здесь находится авиабаза ЦРУ США и дислоцируется около 1,5 тыс. французских военных, а также военные из Италии и Германии. Они помогали властям Нигера бороться с проявляющими активность в приграничных регионах джихадистскими формированиями, связанными с «Исламским государством» и «Аль-Каидой» (террористические организации, запрещенные в РФ).

Немаловажно и то, что Нигер — седьмой по величине в мире производитель урана и в 2021 году был крупнейшим его поставщиком в ЕС, за ним следовали Казахстан и Россия.

На этом фоне западные страны беспокоит, что новые власти Нигера могут развернуться в сторону России, как это уже сделали соседние Буркина-Фасо и Мали.

После переворотов из этих стран были вынуждены уйти французские военные. Отчасти эти опасения усилились после слов Евгения Пригожина. Кроме того, в воскресенье, по сообщениям местных СМИ, тысячи человек собрались у посольства Франции для участия в марше в поддержку захвативших власть военных. Они выкрикивали антифранцузские лозунги, а также требовали вывода иностранных военных из страны. Некоторые митингующие держали в руках российские флаги. СМИ сообщают, что среди прочих лозунгов можно было услышать: «Да здравствует Россия», «Да здравствует Путин» и «Долой Францию». Париж осудил попытки демонстрантов штурмовать французское посольство и предупредил против дальнейших актов насилия в отношении своих граждан. В понедельник в МИД Франции заявили, что нападение на здание дипмиссии было тщательно организовано.

В свою очередь, совершившие переворот военные обвинили Париж и его союзников в подготовке операции по освобождению Мохамеда Базума, который находится в своем дворце под домашним арестом. Его первые после переворота фотографии появились в публичном доступе в воскресенье вечером, после того как с ним встретился президент Чада Махамат Идрис Деби, который прилетел в Нигер в качестве посредника по просьбе Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Чад в это региональное объединение не входит, но соседствует с Нигером и заинтересован, как и члены ЭКОВАС, в скорейшем урегулировании ситуации. Президент Чада за несколько часов успел поговорить как с господином Базумом, так и с лидерами мятежников, передав им послание соседей по региону.

Накануне ЭКОВАС объявило о введении санкций в отношении Нигера. Речь, в частности, идет о прекращении всех финансовых операций и замораживании национальных активов.

Кроме того, западноафриканские страны дали мятежникам неделю, чтобы вернуть власть Мохамеду Базуму. В противном случае они пригрозили применить силу. Решения ЭКОВАС одобрили США, пообещав, в свою очередь, пересмотреть свои отношения с Нигером, если ситуация не изменится. А некоторые европейские страны, в первую очередь Франция, Германия и Великобритания, уже объявили о приостановке помощи Нигеру — как финансовой, так и в сфере безопасности.

Нигерские военные официального ответа ЭКОВАС не дали, но пообещали защитить страну от любой агрессии со стороны региональных или западных держав. Еще одним их выпадом в адрес Запада и в первую очередь Парижа стало объявление о приостановке экспорта урана и золота во Францию. Весьма красноречивым ответом выглядит и продолжение арестов соратников свергнутого президента. В понедельник в Нигере были задержаны несколько высокопоставленных политиков, в том числе министр нефти, энергетики и возобновляемых источников энергии Махамане Сани Махамаду, министр шахт Усейни Хазидату Якуба, министр внутренних дел и децентрализации Амаду Адаму Судей и министр транспорта Умару Малам Альма.

В то же время премьер-министр страны Ухумуду Махамаду, который прибыл в Париж в воскресенье, заявил телеканалу France24, что санкции ЭКОВАС «станут катастрофой» как в экономическом, так и в социальном плане. Он также добавил, что протесты у посольства Франции не были инициативой нигерского народа. «Я знаю, что народ Нигера не испытывает антифранцузских чувств»,— подчеркнул он.

Марианна Беленькая