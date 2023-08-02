Третье уголовное дело против экс-президента США Дональда Трампа, который мечтает вновь возглавить Белый дом, обещает стать самым громким. Политика обвиняют в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов и еще по трем пунктам, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Уже в четверг, 3 августа, абсолютный лидер по популярности среди консерваторов должен явиться на суд в Вашингтоне, где ему лично расскажут о подозрениях в совершении преступлений и назначат дату слушаний. Дональд Трамп расценил случившееся как политическое преследование и сдаваться не намерен. Более того, даже в случае обвинительного приговора и тюремного срока он все равно сможет стать президентом США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Lindsay DeDario , Reuters Дональд Трамп

Фото: Lindsay DeDario , Reuters

Кандидат на пожизненное

Дональд Трамп в третий раз обвинен в уголовном преступлении. Большое жюри присяжных посчитало достаточными предоставленные им улики, чтобы предъявить бывшему американскому лидеру обвинения по четырем пунктам по «делу 6 января», когда сторонники господина Трампа ворвались в здание Конгресса, а сам он все это время на всех площадках заявлял об «украденных выборах». Экс-президенту и лидеру республиканской гонки за номинацию от партии на выборах-2024 вменяют в вину сговор с целью обмана США, сговор с целью фальсификации показаний свидетелей, сговор против прав граждан, а также воспрепятствование и попытку воспрепятствования расследованию. Также говорится о наличии у него шестерых сообщников.

По мнению спецпрокурора Джека Смита, ведущего дело, атака на Капитолий 6 января 2021 года «была беспрецедентным нападением на символ американской демократии». Он уверен, что штурм здания Конгресса разгоряченной толпой был спровоцирован «ложью обвиняемого, направленной на воспрепятствование процессу подведения и сертификации итогов президентских выборов». Хотя сомнения в невиновности господина Трампа у господина Смита, очевидно, отсутствуют, спецпрокурор напомнил: пока в суде не доказана вина, бывшего президента следует считать невиновным. В четверг, 3 августа, политику предписано явиться в Федеральный суд Вашингтона округа Колумбия.

Другими словами, Дональда Трампа официально обвинили в преступлении против США и американцев, которое, по версии следствия, состояло в намерениях обманным путем отменить результаты президентских выборов 2020 года и остаться у власти.

В тексте дела говорится, что политик был полон решимости удержаться на посту и «распространял ложь», утверждая, что именно он, а не нынешний лидер США Джо Байден выиграл выборы. «Эти утверждения были ложными, и обвиняемый знал, что они ложны»,— отмечается в документе.

Таким образом, Дональд Трамп стал фигурантом уже третьего по счету уголовного дела. До этого в суде Нью-Йорка его обвинили в фальсификации бухгалтерской отчетности о выплате в 2016 году порноактрисе Сторми Дэниелс денег за молчание. Также политика заподозрили в халатном обращении с секретными документами, обнаруженными в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. В первом случае суд назначен на 25 марта 2024 года, во втором — на 20 мая того же года. По новому делу дата заседания должна быть названа как раз в четверг.

Впрочем, не так важно, сколько именно дел открыто (и будет открыто — ожидаются как минимум еще обвинения в штате Джорджия, где Дональд Трамп требовал пересчитать голоса избирателей) против республиканца. Важнее то, насколько серьезное наказание грозит политику и как каждый из процессов может повлиять на предвыборную кампанию в США. И последнее дело — самое опасное для господина Трампа. В рамках нового расследования ему будет грозить наказание вплоть до пожизненного.

Сверхпопулярный фигурант

С технической точки зрения, даже если Дональда Трампа приговорят к реальному сроку, это не помешает ему баллотироваться и даже стать президентом. Профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Ричард Хасен пояснил телеканалу CNN, что Конституция США не запрещает обвиняемому, осужденному или отбывающему тюремный срок гражданину баллотироваться в президенты и выиграть выборы. Другое дело, что непонятно, каким образом он смог бы исполнять обязанности главы Белого дома, если бы к моменту возможной победы находился за решеткой.

«Как кто-то мог бы работать президентом, будучи в тюрьме,— это, к счастью, непроверенный вопрос»,— отметил господин Хасен, указав на отсутствие подобных прецедентов.

По его словам, нет четкого ответа и на вопрос, мог бы Дональд Трамп себя помиловать. Таких ситуаций в истории США также не возникало. «Возможно, принимать решение (в этом случае.— “Ъ”) придется Верховному суду»,— предположил профессор. При этом спецпрокурор Джек Смит пообещал добиваться «скорейшего судебного разбирательства» из-за опасений, что господин Трамп может быть избран президентом до завершения процесса и тогда просто прикрыть дело.

Между тем, согласно опросам, потенциальные финалисты ноябрьских выборов-2024 Дональд Трамп и Джо Байден обладают примерно одинаковой поддержкой американцев. В каких-то исследованиях небольшое преимущество за республиканцем, в каких-то — за демократом. Последнее исследование, проведенное при участии не симпатизирующей экс-президенту газеты The New York Times, показало, что демократа и республиканца поддерживают по 43% избирателей.

Впрочем, до возможного матча-реванша обоим кандидатам еще надо добраться. Если у Джо Байдена практически нет реальных соперников на праймериз, то Дональду Трампу противостоит целая толпа кандидатов. Пока все уголовные дела лишь помогали бывшему президенту наращивать поддержку среди консерваторов, обвиняя демократов в политическом преследовании и «охоте на ведьм». «Спасибо вам всем!!! Никогда раньше у меня не было такой большой поддержки. Это беспрецедентное обвинение в адрес бывшего (весьма успешного!) президента и, безусловно, ведущего кандидата как от Республиканской партии, так и на всеобщих выборах-2024 привлекло внимание всего мира к коррупции, скандалам и провалам, которые произошли в США за последние три года. Америка — страна, находящаяся в упадке, но мы снова сделаем ее великой, более великой, чем когда-либо прежде. Я люблю вас всех!!!» — написал утром 2 августа Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

По данным последнего опроса, проведенного The New York Times, среди всех республиканских кандидатов экс-президент пользуется поддержкой 54% консервативного электората, а его ближайший преследователь — губернатор Флориды Рон Десантис — завис на отметке в 17%. Остальные претенденты на номинацию и вовсе не могут похвастаться двузначными показателями. Другие исследования также показывают подавляющее преимущество господина Трампа, которое в июле колебалось от +25% до +44%.

Проблема в том, что внимание правосудия к персоне Дональда Трампа фактически сделало его центральной фигурой если не всей внутриполитической повестки в США, то электорального цикла точно.

А конкуренты экс-президента среди республиканцев вынуждены бороться за остатки симпатий и желательно не сильно задевать лидера гонки, чтобы не лишать себя заранее голосов его сторонников.

В связи с этим и реакция на обвинения у соперников господина Трампа получилась неоднозначной. Так, Рон Десантис попытался усидеть на двух стульях — и конкурента не поддержать, и к правосудию претензии высказать. Он отметил, что прежде всего необходимо предоставить американцам право «переносить дела из Вашингтона, округа Колумбия, в свои родные округа», поскольку столица — «это "болото"», а местный суд присяжных «отражает болотный менталитет». «Одна из причин, почему наша страна находится в упадке,— политизация верховенства закона. Больше никаких оправданий — я положу конец использованию федерального правительства в качестве оружия»,— обтекаемо заявил господин Десантис, признавшись, что непосредственно с делом еще не ознакомился.

Бизнесмен Вивек Рамасвами оказался смелее и назвал решение вашингтонского жюри присяжных «неамериканским», пообещав помиловать Дональда Трампа, как только он, Рамасвами, станет президентом. Для этого, правда, и Дональду Трампу надо еще стать осужденным.

В другую сторону качнулся бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон. Но, как и Рон Десантис, он избежал однозначных формулировок. По мнению политика, Дональд Трамп несет «моральную ответственность» за штурм Капитолия, но теперь надо «системе правосудия разобраться, несет ли он и ответственность уголовную».

Жестче всех высказался бывший вице-президент США при Дональде Трампе Майк Пенс, который решил бросить вызов экс-боссу в борьбе за право называться кандидатом в президенты от Республиканской партии. «Обвинение служит важным напоминанием: любой, кто ставит себя выше Конституции, никогда не должен быть президентом США… Наша страна важнее, чем один человек. Наша Конституция важнее, чем карьера любого человека. 6 января бывший президент Трамп потребовал, чтобы я выбирал между ним и Конституцией. Я выбрал Конституцию»,— заявил господин Пенс.

Впрочем, открытый поход против самого популярного республиканца пока Майку Пенсу не очень помогает. Поддержка политика среди консерваторов находится на уровне 3–7%, и совершенно непонятно, за счет чего он мог бы развернуть ситуацию в свою пользу.

Если все пойдет так и дальше, то соперникам Дональда Трампа остается лишь надеяться, что проблемы с законом все-таки обрушат его рейтинг и политик каким-то образом выйдет из гонки. Пока, однако, к этому нет никаких предпосылок.

Алексей Забродин