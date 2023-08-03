Когда строку диктует автор

По итогам первого полугодия рынок самиздата в России превысил 2 млрд руб., увеличившись год к году на 30%, подсчитали в ГК «Литрес». Таким образом, сегмент достиг показателей всего 2020 года. Основными факторами роста стали расширение портфеля дистрибуторов, а также прирост клиентской базы, говорят участники рынка. Кроме того, уточняют эксперты, многие платформы все еще позволяют публиковать произведения, которые традиционные издательства не пропускают по политическим причинам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Гендиректор ГК «Литрес» (развивает «Литрес: Самиздат») Сергей Анурьев рассказал “Ъ”, что рынок самиздата в первом полугодии вырос на 30%, до 2 млрд руб. Это сопоставимо с показателями по итогам всего 2020 года. Причем динамика ускоряется: во втором квартале рост продаж составил 44%. Такими темпами рынок увеличивался в докризисном 2021 году.

Топ-менеджер добавил, что доля самиздата в сегменте цифровых книг (электронные и аудиокниги) сейчас составляет 35%, что на 5% больше, чем в июне 2022 года: «В категории электронных книг (текстовый формат) его доля достигает 45%, и по итогам года самиздат вполне может занять половину».

Самиздат — электронные книги, печатные или цифровые издания, опубликованные самим автором. В советское время самиздатом считались неофициальные или не прошедшие цензуру издания. Термин был введен в обращение поэтом Николаем Глазковым: он подписывал свои сборники «Сам себя издат». Позднее эта фраза сократилась до «самиздат».

Сама платформа «Литрес: Самиздат» показала в январе—июне рост выручки на 24%, говорят в сервисе. Число зарегистрированных авторов, по словам Сергея Анурьева, выросло на 12%, доля на рынке осталась прежней — 37%. В «Литресе» уточняют, что выручка издательских сервисов группы за аналогичный период выросла на 28%, от продажи собственного аудиоконтента — на 39%.

По итогам первого квартала рынок самиздата в России впервые превысил 1 млрд руб., увеличившись год к году на 18% (см. “Ъ” от 11 мая).

Но участники рынка подчеркивали серьезное замедление темпов по сравнению с теми, что были до начала военных действий на Украине. По итогам года самиздат вырос всего на 20%, общий объем рынка составил 3,2–3,65 млрд руб. (см. “Ъ” от 27 февраля). Издатели рассчитывают на восстановление динамики в 2023 году.

Ridero в первом полугодии увеличила выручку на 15%, говорит исполнительный директор холдинга Эвелина Логунова. В сервисе также отмечают расширение портфеля дистрибуторов на платформах, где продаются книги авторов Ridero: «Рост выручки обусловлен и увеличением клиентской базы, которая гораздо активнее занимается написанием, подготовкой и публикацией книг по сравнению с 2022 годом».

Исполнительный директор АО «Т8 Издательские технологии» (Rugram) Виктор Левченко отметил, что начало года было сложным для рынка бумажных книг, но сегмент независимых авторов все равно показал рост: «Этому способствовал интерес к самиздату у авторов и их переход из традиционных издательств на платформы». Рынок бумажных книг, находящийся под большим давлением инфляции, издержек и падения платежеспособного спроса, искусственно поддерживали ритейлеры: «Они за счет собственной маржи существенно снижали розничную наценку на бумажную книгу. Если такая борьба за потребителя в онлайне продолжится, то мы с оптимизмом смотрим на второе полугодие». В «Литнете» отказались от комментариев.

Самиздат выигрывает благодаря быстрому пути публикации, считает собеседник “Ъ” на рынке: «Авторам легче обратиться к читателю напрямую». Кроме того, этот вид публикаций не требует от автора почти никаких расходов и позволяет более оперативно следовать за трендами, подчеркивает источник “Ъ”.

В текущих условиях в России рынок самиздата «может вернуться к своему историческому смыслу», добавляет источник “Ъ” на рынке цифровых сервисов: «Многие произведения, опубликованные в сети, по политическим причинам не могли бы быть изданы. Но целый ряд существующих платформ до сих пор позволяют это сделать. Вероятно, здесь и кроются причины роста».

Юлия Юрасова