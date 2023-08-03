Когда строку диктует автор

По итогам первого полугодия рынок самиздата в России превысил 2 млрд руб., увеличившись год к году на 30%, подсчитали в ГК «Литрес». Таким образом, сегмент достиг показателей всего 2020 года. Основными факторами роста стали расширение портфеля дистрибуторов, а также прирост клиентской базы, говорят участники рынка. Кроме того, уточняют эксперты, многие платформы все еще позволяют публиковать произведения, которые традиционные издательства не пропускают по политическим причинам.
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ
Гендиректор ГК «Литрес» (развивает «Литрес: Самиздат») Сергей Анурьев рассказал “Ъ”, что рынок самиздата в первом полугодии вырос на 30%, до 2 млрд руб. Это сопоставимо с показателями по итогам всего 2020 года. Причем динамика ускоряется: во втором квартале рост продаж составил 44%. Такими темпами рынок увеличивался в докризисном 2021 году.
Топ-менеджер добавил, что доля самиздата в сегменте цифровых книг (электронные и аудиокниги) сейчас составляет 35%, что на 5% больше, чем в июне 2022 года: «В категории электронных книг (текстовый формат) его доля достигает 45%, и по итогам года самиздат вполне может занять половину».
Самиздат — электронные книги, печатные или цифровые издания, опубликованные самим автором. В советское время самиздатом считались неофициальные или не прошедшие цензуру издания. Термин был введен в обращение поэтом Николаем Глазковым: он подписывал свои сборники «Сам себя издат». Позднее эта фраза сократилась до «самиздат».
Сама платформа «Литрес: Самиздат» показала в январе—июне рост выручки на 24%, говорят в сервисе. Число зарегистрированных авторов, по словам Сергея Анурьева, выросло на 12%, доля на рынке осталась прежней — 37%. В «Литресе» уточняют, что выручка издательских сервисов группы за аналогичный период выросла на 28%, от продажи собственного аудиоконтента — на 39%.
По итогам первого квартала рынок самиздата в России впервые превысил 1 млрд руб., увеличившись год к году на 18% (см. “Ъ” от 11 мая).
Но участники рынка подчеркивали серьезное замедление темпов по сравнению с теми, что были до начала военных действий на Украине. По итогам года самиздат вырос всего на 20%, общий объем рынка составил 3,2–3,65 млрд руб. (см. “Ъ” от 27 февраля). Издатели рассчитывают на восстановление динамики в 2023 году.
Ridero в первом полугодии увеличила выручку на 15%, говорит исполнительный директор холдинга Эвелина Логунова. В сервисе также отмечают расширение портфеля дистрибуторов на платформах, где продаются книги авторов Ridero: «Рост выручки обусловлен и увеличением клиентской базы, которая гораздо активнее занимается написанием, подготовкой и публикацией книг по сравнению с 2022 годом».
Исполнительный директор АО «Т8 Издательские технологии» (Rugram) Виктор Левченко отметил, что начало года было сложным для рынка бумажных книг, но сегмент независимых авторов все равно показал рост: «Этому способствовал интерес к самиздату у авторов и их переход из традиционных издательств на платформы». Рынок бумажных книг, находящийся под большим давлением инфляции, издержек и падения платежеспособного спроса, искусственно поддерживали ритейлеры: «Они за счет собственной маржи существенно снижали розничную наценку на бумажную книгу. Если такая борьба за потребителя в онлайне продолжится, то мы с оптимизмом смотрим на второе полугодие». В «Литнете» отказались от комментариев.
Самиздат выигрывает благодаря быстрому пути публикации, считает собеседник “Ъ” на рынке: «Авторам легче обратиться к читателю напрямую». Кроме того, этот вид публикаций не требует от автора почти никаких расходов и позволяет более оперативно следовать за трендами, подчеркивает источник “Ъ”.
В текущих условиях в России рынок самиздата «может вернуться к своему историческому смыслу», добавляет источник “Ъ” на рынке цифровых сервисов: «Многие произведения, опубликованные в сети, по политическим причинам не могли бы быть изданы. Но целый ряд существующих платформ до сих пор позволяют это сделать. Вероятно, здесь и кроются причины роста».