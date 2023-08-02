У США отошла вторая ступень

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США на одну ступень — с ААА до АА+, сославшись на рост дефицита бюджета и госдолга этой страны, а также отметив «ухудшение качества управления» долговой нагрузкой. Сейчас Минфин США сталкивается с ростом стоимости заимствований на фоне быстрого ужесточения монетарной политики ФРС, а также с давлением на доходную часть бюджета на фоне ожидаемого замедления роста экономики. Фискальной консолидации в Fitch не ждут как минимум до следующих президентских выборов, тогда как стоимость обслуживания долга будет зависеть от того, насколько быстро ФРС сможет вернуться к снижению ставок. Решение Fitch вряд ли повлияет на стоимость заимствований для США, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В агентстве Fitch полагают, что власти США уже 20 лет движутся в сторону снижения фискальной и долговой дисциплины

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ В агентстве Fitch полагают, что власти США уже 20 лет движутся в сторону снижения фискальной и долговой дисциплины

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Агентство Fitch объявило о снижении долгосрочного рейтинга США на одну ступень — с ААА до AA+. Негативный прогноз по прежней кредитной оценке агентство выставило в мае, на фоне очередных дебатов о необходимости повышения госдолга США. Новый прогноз по рейтингу — «стабильный», что означает, что агентство не планирует в краткосрочной перспективе менять его. Снижение рейтинга стало первым с 2011 года и вторым в истории — предыдущий пересмотр был сделан агентством Standard & Poor’s на фоне спора о необходимости повышения госдолга и принятия бюджетного акта. Наивысшую оценку по рейтингу США сохраняет только агентство Moody’s (негативный прогноз при этом сохраняется уже более десяти лет).

В комментарии к решению в Fitch указали на ожидаемое ухудшение бюджетной дисциплины в ближайшие три года, высокую и растущую долговую нагрузку. Указано также на «последовательное ухудшение стандартов управления, в том числе в фискальной и долговой политике в последние 20 лет» — по сравнению с другими странами, имеющими схожие рейтинги (рейтинг ААА по версии всех трех международных агентств сохраняется лишь у девяти стран — это Германия, Дания, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург, Сингапур и Австралия).

Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала решение Fitch «необоснованным и основанным на устаревших данных».

Одним из основных факторов снижения рейтинга, как следует из пояснений агентства, стали регулярные политические разногласия относительно потолка госдолга и их разрешение в последний момент.

Подобная практика стала нормой для представителей обеих партий — демократы, как правило, выступают за повышение долга без сокращения дефицита, республиканцы же настаивают на снижении необоронных расходов (в первую очередь социальных). В июне обе палаты Конгресса смогли согласовать отсрочку действия потолка госдолга до января 2025 года, однако это произошло лишь за неделю до даты планируемого исчерпания возможностей Минфина по финансированию расходов бюджета.

В агентстве не ждут каких-либо значимых мер фискальной консолидации в преддверии президентских выборов 2024 года и довольно пессимистично оценивают перспективы балансирования американского бюджета — в этом году его дефицит может вырасти до 6,3% ВВП против 3,7% годом ранее.

В следующем же году размер дефицита может достигнуть 6,6% ВВП, в 2025-м — 6,9%. Уровень госдолга при этом может вырасти с 112,9% в этом году до 118,4% в 2025-м, но соотношение долга и ВВП уже в два с половиной раза превышает средние показатели для стран с сопоставимыми рейтингами, что повышает уязвимость перед будущими экономическими шоками, замечают в Fitch. Фактически отсрочка действия потолка госдолга позволяет перенести решение проблемы долговой нагрузки на период после президентских выборов в США и формирования нового состава Конгресса (с учетом использования резервов Минфина проблема лимита может возникнуть не ранее августа-сентября 2025 года).

На ухудшение фискальной дисциплины будет влиять и повышение стоимости обслуживания долга (в отличие от 2011 года, когда ФРС объявила, что планирует держать ставки на околонулевом уровне, теперь регулятор завершает самый быстрый цикл повышения ставок с 80-х годов), и слабый рост экономики. По прогнозу Fitch, США ждет «мягкая рецессия» в четвертом квартале этого года и в первом квартале следующего.

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин отмечает, что госдолг США по отношению к ВВП продолжал расти с начала 1980-х годов, но 1980–2010-е годы были временем снижения процентных ставок, поэтому стоимость обслуживания долга была невелика по отношению к доходам бюджета. В прошлом же году она составила около 10% доходов бюджета, к 2024 году, по прогнозу агентства, вырастет до 15%. При этом вероятность рецессии создает риски для доходов бюджета, в том числе в случае необходимости поддержки экономики. В свою очередь, риски роста доходности по гособлигациям эксперт связывает не с рейтингом, а с продолжением ужесточения монетарной политики ФРС — эти бумаги остаются наименее рисковой инвестицией в США (в рамках парадигмы финансовых рынков), поэтому на кредитные спреды это изменение не окажет влияния, полагает Антон Прокудин.

В Capital Economics отмечают, что решение о снижении рейтинга было принято «в странное время», когда в экономике отмечается снижение инфляции без рецессии,— впрочем, многое будет зависеть от уровня ставок и способности ФРС приступить к их снижению уже в следующем году на фоне замедления инфляции. В противном случае обслуживание американского госдолга перестанет быть устойчивым, заключают эксперты.

Татьяна Едовина