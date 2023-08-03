Обменная логистика

Французский логистический оператор FM Logistic продает более чем за 3 млрд руб. еще один свой складской комплекс в подмосковном Дмитрове Central Properties. Эта компания уже консолидировала более половины объектов, принадлежавших FM Logistic в России. Продажа логопарков не означает сворачивания оператором бизнеса в стране: он останется их арендатором на долгосрочной основе. Такие сделки, как считают эксперты, позволяют бывшим владельцам недвижимости высвобождать значительную часть средств, при этом сохраняя за собой площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с документом, где подкомиссия правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями одобрила структуре Central Properties Сергея Егорова и Дениса Степанова — закрытому паевому инвестфонду «Парус-проектный 7» — покупку имущества ООО «Бати Лосино». Эта компания принадлежит французскому логистическому оператору FM Logistic, и на ее балансе находится логопарк площадью 120 тыс. кв. м в подмосковном Дмитрове. Факт сделки подтвердил источник “Ъ”, близкий к покупателю. В Central Properties и NF Group (консультант сделки) от комментариев отказались. В FM Logistic не ответили на запрос “Ъ”.

Central Properties занимается строительством коммерческой недвижимости, среди которых торгцентр «Весна» в Москве, складской комплекс Nordway в Петербурге и другие. По собственным данным, общий объем портфеля компании — 850 тыс. кв. м суммарной стоимостью 52 млрд руб. FM Logistic — одна из крупных логистических операторов в мире. Выручка всей группы в 2022 году выросла на 10,7% год к году, до €1,5 млрд, прибыль снизилась на 18%, до €31,5 млн.

Сумма сделки между Central Properties и FM Logistic составляет 3,12 млрд руб., из которых продавец должен направить не менее 2,2 млрд руб. на погашение кредита в Сбербанке, следует из документа подкомиссии. FM Logistic, не заявлявший об уходе с российского рынка, останется арендатором объекта в Дмитрове. Актив достанется покупателю по цене гораздо ниже рыночной: полтора года назад эксперты оценивали логопарк в Дмитрове в 4,2–4,5 млрд руб. Директор «Ricci | Склады» Дмитрий Герастовский считает, что для достижения компромисса между покупателем и продавцом из-за снижения рыночной стоимости FM Logistic может арендовать площади по заниженной ставке на длительный срок.

Сделка sale-leaseback (продажа владельцем своей недвижимости в обмен на ее долгосрочную аренду) для FM Logistic позволит не только сохранить за собой площади, но и высвободить капитал на другие направления деятельности, считает старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев. Это эффективный способ заместить банковские кредиты для развития бизнеса, соглашается директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов.

В прошлом году FM Logistic также продала Central Properties два объекта в подмосковных Чехове и Ступине общей площадью более 250 тыс. кв. м, оставшись арендатором этих объектов. Покупка склада в Дмитрове — это продолжение пакетной сделки, считает Денис Платов. После ее закрытия более 64% портфеля FM Logistic будет консолидировано у покупателя.

В России оператор занимает несколько складских комплексов общей площадью 816 тыс. кв. м, из которых только часть находится в его собственности. Источник “Ъ” на рынке знает, что за оператором сейчас сохраняются логопарки в подмосковных Долгопрудном (68 тыс. кв. м), Толбино (38 тыс. кв. м), Ногинске (63 тыс. кв. м) и в Ростове-на-Дону (36 тыс. кв. м).

Central Properties заинтересовалась объектом в Дмитрове еще в 2021 году, но сторонам не удалось договориться об условиях. Позже логопарком интересовался «ВТБ капитал», однако и эта сделка не состоялась.

На фоне ухода западных компаний с российского рынка объем инвестиций в коммерческую недвижимость в стране продолжает бить рекорды. В январе—июне 2023 года показатель составил 242 млрд руб., что превысило результат за весь 2022 год, подсчитали в Nikoliers. При этом на объекты в складском сегменте пришлось только 15% сделок общей суммой 35 млрд руб.

Дарья Андрианова