Турция поманила виртуальной лирой

У россиян появилось приложение, с помощью которого можно выпустить виртуальную карту турецкой платежной системы Troy, оплачивать товары и услуги в стране и снимать деньги в банкоматах. Пополнять счет в лирах можно с рублевых счетов в российских банках через СБП. Впрочем, эксперты отмечают, что нестабильность турецкой лиры, а также высокие комиссии за пополнение карты, снятие наличных и конвертацию. Юристы же указывают на скудную информацию о сервисе и неработающий колл-центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В магазинах приложений AppStore и PlayMarket появилось приложение Letim, с помощью которого российские туристы смогут оплачивать товары и услуги, а также снимать деньги в банкоматах в Турции (с помощью QR-кода). Приложение открывает виртуальную карту турецкой платежной системы Troy, а пополнять ее можно через СБП (250 тыс. лир в месяц, или около 850 тыс. руб.). Вернуть на счет в российском банке можно только весь остаток на виртуальной карте. Для регистрации в приложении потребуется цифровой скан заграничного паспорта.

Как рассказали “Ъ” в компании-разработчике Letim, в скором времени появится возможность совершать онлайн-операции с помощью этих виртуальных карт, а бесконтактная оплата смартфоном с помощью NFC будет доступна примерно через пару месяцев. При этом получить физическую карту платежной системы Troy нельзя. В компании пояснили, что клиенту открывается электронный кошелек в Letim, а не счет в турецком банке.

О планах разработки Россией и Турцией подобной платежной системы в конце апреля сообщало издание Hurriyet. В Банке России на вопрос, участвовал ли регулятор в создании продукта, “Ъ” сообщили, что «не комментируют проекты отдельных участников рынка». Но отметили, что поддерживают «инициативы, направленные на предоставление возможности безналичных расчетов для наших граждан».

Сейчас российские туристы в Турции могут расплатиться наличными лирами, долларами, евро, рублями. Отдельные магазины в Турции принимают карты российских банков, а также оплату через СБП. Это делается либо напрямую с помощью POS-терминалов российских банков, либо через российские компании-посредники (см. “Ъ” от 27 октября 2022 года). Согласно оценке туроператоров, этим летом в Турции отдохнут не менее 3 млн россиян.

Как отмечают эксперты, в предложенном приложении, скорее всего, реализована схема с предоплаченными картами Troy без открытия банковского счета. Как поясняет независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков, «по сути, российский банк будет покупать предоплаченные продукты для россиян, которые будут их пополнять через систему СБП».

По словам главы ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, в реализации сервиса есть две задачи — обеспечение надлежащей идентификации клиента в соответствии с местным законодательством и реализация быстрого пополнения счета: «Первая решается проведением удаленной идентификации, что ограничивает возможность открытия полноценного счета и выдачи физической карты к нему, а пополнение кошелька реализовано, очевидно, через трансграничный сервис СБП».

Эксперты отмечают, что в таком сервисе стоит учитывать трансакционные расходы. «Комиссии за пополнения, конвертацию и снятие наличных могут быть достаточно высокими (на фоне нестабильного курса турецкой лиры.— “Ъ”)»,— говорит Дмитрий Вишняков. Впрочем, по его мнению, таких продуктов может появиться немало, главное достичь договоренностей с любым банком-эмитентом Troy.

Юристы обращают внимание, что гражданин РФ должен уведомлять ФНС об открытии счета в иностранном банке. Но, как отмечает юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите, если счет открыт в стране, которая обменивается финансовой информацией с РФ в рамках автоматического обмена, а общая сумма поступлений или списаний не превышает 600 тыс. руб. в год, отчет о движении денежных средств можно не представлять. «Турция обменивается с РФ информацией в рамках автоматического обмена, следовательно, при выполнении других условий отчет может не представляться»,— говорит она

Управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов считает, что открываемый в приложении Letim счет, скорее всего, представляет собой «внутреннюю учетную запись на агрегаторе, соответственно, вряд ли есть обязанность уведомлять налоговую службу». Вместе с тем он обращает внимание, что на сайте Letim нет многих важных юридических деталей — контактов о юрлице, использованные логотипы не являются уникальными, а колл-центр не отвечает.

Максим Буйлов, Ольга Шерункова