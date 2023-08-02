Военные Нигера назначили новых глав регионов страны после госпереворота

Национальный совет спасения родины (НССР) — правящий орган совершивших государственный переворот в Нигере военных — объявил о назначении новых губернаторов всех восьми регионов западноафриканской страны. Об этом в эфире гостелеканала RTN сообщил представитель НССР.

В ходе выступления в эфире телеканала представитель НССР заявил, что главой региона Агадес назначен бригадный генерал Ибро Булама, региона Досо — бригадный генерал Иро Умару, региона Диффа — бригадный генерал Ибрагим Багадома. Столичный округ Ниамей возглавил бригадный генерал Абду Ассуман Харуна, регион Тахуа — старший полковник Умару Тавайе, регион Маради — генеральный инспектор полиции Иссуфу Мамане, регион Тилабери — подполковник Майна Букар, регион Зиндер — полковник Лабо Иссуфу.

В ночь на 27 июля группа военных из президентской гвардии Нигера заявила, что президент страны Мохамед Базум и все члены его семьи были отстранены от власти. Позже членов президентской гвардии поддержало командование армии Нигера. Военные ввели в стране комендантский час, приостановили действие конституции, а также запретили любую политическую активность партий. Мохамед Базум отказался подать в отставку.

Подробнее о ситуации в Нигере — в материале «Ъ».

Милена Костерева