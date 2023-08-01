Чемпионат мира по БРИКС

В преддверии саммита БРИКС в ЮАР «пятерка» держав незападного мира получает сигналы о желании присоединиться к их объединению все большего числа стран Глобального Юга. О подаче официальных заявок в БРИКС объявили Боливия и Венесуэла. Небывалый всплеск интереса к БРИКС вызван углубляющимся расколом мира, вынуждающим развивающиеся страны решать, по какую сторону баррикад находиться. Однако рост числа стран-членов потребует кардинального переосмысления проекта БРИКС и несет в себе как новые возможности, так и новые риски. В то время как Китай призывает к ускоренному расширению, Индия и Бразилия не поддерживают эту идею, опасаясь превращения БРИКС в глобальную антизападную коалицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: RODGER BOSCH / AFP Фото: RODGER BOSCH / AFP

За три недели до ежегодного саммита БРИКС, который пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге, вокруг предстоящей встречи лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР закручивается все более сложная интрига.

Одной из главных причин стали планы расширения «пятерки» стран незападного мира, оставляющие без ответа вопросы о том, как, когда и по каким критериям будет проводиться прием новых членов БРИКС и как изменится изначальная концепция организации, сформулированная в 2001 году главным экономистом Goldman Sachs Джимом О`Нилом.

Подтверждением того, что на первом этапе выглядевший «бумажным тигром» БРИК, впоследствии превратившийся в БРИКС, сегодня претендует на роль настоящего глобального тигра мировой экономики и политики, стали совпавшие по времени заявления руководства еще двух латиноамериканских стран — Боливии и Венесуэлы — о желании вступить в ряды организации.

Как сообщил в понедельник глава МИД Боливии Рохелио Майта, президент страны Луис Арсе официально уведомил о желании страны присоединиться к БРИКС.

«Мы стремимся к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками»,— написал в Twitter Рохелио Майта.

Благодаря вступлению в БРИКС страна рассчитывает на скорейшее преодоление экономического кризиса, приток инвестиций, прежде всего из России и Китая, и облегчение доступа к современным технологиям.

Параллельно с этим о подаче своей заявки на вступление в БРИКС заявил и президент Венесуэлы Николас Мадуро. «Венесуэла направила предложение о вступлении в БРИКС, мы надеемся, что это предложение будет рассмотрено положительно»,— сообщил президент Мадуро в авторской программе телеканала Venezolana de Television «С Мадуро+». «БРИКС играет лидирующую роль в строительстве нового мира и открывает динамичный путь к многополярному миру»,— отметил венесуэльский лидер, впрочем, дав понять, что войти в БРИКС на предстоящем саммите в Йоханнесбурге страна не рассчитывает и ее прием в организацию «произойдет рано или поздно».

Признаки того, что в условиях углубляющегося раскола мира БРИКС стоит на пороге больших перемен, требующих актуализации прежних лозунгов «справедливого мироустройства, роста и развития», появились в конце прошлого года.

Тогда президент ЮАР Сирил Рамафоса, к которому перешло председательство в БРИКС в 2023 году, сообщил, что о желании его страны вступить в объединение заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Интерес Эр-Рияда, традиционного ключевого союзника США на Ближнем Востоке, к вступлению в БРИКС стал сенсационным событием, которое привело к разрыву шаблона в восприятии этой организации и, судя по всему, подхлестнуло интерес к ней со стороны многих государств Глобального Юга.

В последние месяцы развивающиеся страны отправились в свой поход в БРИКС сразу несколькими колоннами — африканской, ближневосточной, азиатской и латиноамериканской, при этом к каждой из колонн постоянно присоединяются новые члены.

Как заявил шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал, на сегодняшний день интерес к вступлению в БРИКС проявили около 30 государств, включая Алжир, Бангладеш, Иран, Египет и Эфиопию.

Какие страны будут приняты в БРИКС уже в августе этого года (и произойдет ли это вообще), южноафриканская сторона официально не сообщает.

Однако индийская газета Business Standard, ссылаясь на собственные источники, предсказывает, что «пятерка» превратится в «десятку», после того как в Йоханнесбурге в ряды БРИКС помимо Саудовской Аравии будут приняты еще четыре страны. Это Аргентина, Египет, Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты. Примечательно, что будущие новобранцы представляют разные континенты Глобального Юга.

При этом значительная группа развивающихся стран проявляет более сдержанный интерес к БРИКС и в силу тех или иных причин не спешит встать в очередь на вступление.

Это в полной мере продемонстрировал прошедший на минувшей неделе саммит Россия—Африка в Санкт-Петербурге, в ходе которого в оценке БРИКС и роли этого объединения в мировой экономике и политике звучала некоторая разноголосица.

Как заявил «РИА Новости» глава МИД Анголы Тете Антониу, его страна ценит работу БРИКС, но четких намерений вступить в организацию у республики нет. «Нужно понимать, что для того, чтобы вступить в БРИКС, существует ряд требований, которым каждая страна, которая заинтересована в участии в организации, должна соответствовать»,— заявил Тете Антониу.

Схожую позицию занимает Центральноафриканская Республика (ЦАР). Как заявил «РИА Новости» посол России в этой стране Александр Бикантов, ЦАР настроена на сотрудничество с БРИКС, но о присоединении речи пока не идет.

Комментируя разную степень готовности стран Африканского континента к членству в БРИКС, посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия—Африка» Олег Озеров призвал «сейчас не подсчитывать число желающих вступить в ее ряды», а дождаться саммита БРИКС в Йоханнесбурге. «Я думаю, там как раз ситуация будет более ясной»,— заявил Олег Озеров агентству ТАСС.

В условиях, когда БРИКС стоит на пороге нового этапа, связанного с переформатированием всей системы международных отношений, Россия как одна из основателей организации выступает за обновление и расширение ее повестки.

Выступая на прошлой неделе на состоявшемся в ЮАР заседании высоких представителей стран «пятерки», курирующих вопросы безопасности, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев указал на то, что «кризис мироустройства несет в себе не только риски, но и возможности».

«Все больше стран и народов демонстрируют возрождение национального самосознания, отторгают насаждаемую неолиберальную модель, не принимают авторитарный, гегемонистский уклад мировых отношений и выбирают независимый национально ориентированный курс с опорой на собственное развитие и конструктивное сотрудничество»,— заявил, обращаясь к коллегам по БРИКС, господин Патрушев, призвав БРИКС «задавать повестку мирового развития». Кроме того, по словам секретаря российского Совбеза, «БРИКС, в отличие от ведомого американцами НАТО, может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях».

Схожее заявление сделал и принимавший участие во встрече высоких представителей стран БРИКС глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

Обращаясь к государствам Глобального Юга, Ван И призвал их взять на себя ответственность за мир во всем мире и более активно защищать право своих стран на развитие. «Выступайте против гегемонизма и силовой политики, поддерживайте активную роль ООН в международных делах»,— напутствовал будущих новобранцев и группу поддержки БРИКС китайский дипломат.

Между тем, по сообщению Bloomberg, внутри «пятерки» БРИКС нет полного единства по вопросу о том, как должно происходить расширение организации. По информации агентства, Бразилия и Индия не поддерживают продвигаемую Китаем идею форсированного расширения БРИКС, призывая разработать более строгие правила приема в ряды организации, и предостерегают от попыток превратить ее в глобальную антизападную коалицию — «противовес США и ЕС».

Сергей Строкань