Минобрнауки: по льготе для участников СВО в вузы зачислены около 7 тыс. человек

Около 7 тыс. человек зачислены в российские вузы по льготам для участников специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Всего было подано 9 тыс. заявлений.

«В приоритетную волну, которая закончилась вчера, были зачислены более 6 тысяч, даже я бы сказал ближе к 7 тысячам, тех, кто имел на это право»,— сказал господин Афанасьев на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что «в целом все», кто имеет право на льготное поступление и отправил заявление, были приняты.

9 мая 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о льготах при поступлении в вузы для детей военных, участвующих в специальной военной операции на Украине. Указ устанавливает выделение квоты 10% общего числа бюджетных мест «по каждой специальности или направлению подготовки».

23 мая Минобрнауки рекомендовало российским вузам поддерживать студентов, участвовавших в спецоперации, или их детей. Так, ведомство призвало предоставлять им материальную помощь, снижать стоимость обучения, предоставлять рассрочку для оплаты обучения. В июле Минобрнауки разработало порядок перехода участников спецоперации на бесплатное обучение в вузах

Лусине Баласян