Сегодня носишь Adidas, а завтра суперклуб продашь

«Манчестер Юнайтед» заключил один из самых крупных в истории спорта контрактов с производителем экипировки. Новый договор с Adidas, давним партнером манчестерцев, принесет им £900 млн за десять лет. Сделка, возможно, улучшит перспективы владельцев клуба, семьи Глейзер, реализовать появившуюся в прошлом году идею его продажи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболист «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд

Фото: Jon Super / AP Футболист «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд

Фото: Jon Super / AP

«Манчестер Юнайтед» и Adidas объявили о продлении спонсорского договора. По новому соглашению, вступающему в силу в 2025 году, немецкая компания сохранит статус экипировщика английского клуба в течение десяти лет. За этот период «Манчестер Юнайтед» заработает £900 млн. Комментируя продление контракта, исполнительный директор Adidas Бьорн Гульден назвал его «очень естественным», поскольку он связывает «два бренда, входящих в число важнейших в мировом футболе».

Речь действительно идет о чрезвычайно заметной сделке, прежде всего из-за ее параметров. Текущий контракт «Манчестер Юнайтед» с Adidas был также рассчитан на десятилетний срок, а его суммарная стоимость составляет £750 млн. При этом в действительности манчестерцы получат несколько меньше.

Дело в том, что из финансовых отчетов клуба стало ясно, что в договоре с Adidas было предусмотрено снижение ежегодных выплат в том случае, если команда не попала в Лигу чемпионов. А «Манчестер Юнайтед» остался без нее в минувшем сезоне, провалившись в национальном первенстве.

Этой осенью в Лиге чемпионов манчестерцы, финишировавшие в очередном чемпионате Англии третьими, участие примут.

Если брать именно контракты с производителями экипировки, то новый договор «Манчестер Юнайтед» с Adidas — рекордный для Английской премьер-лиги. Он равен по суммарной стоимости договору, заключенному «Челси» с Nike в 2016 году. Но у лондонского клуба его срок в полтора раза дольше.

В европейском футболе в целом есть только два соглашения, конкурирующих в манчестерским. Это также десятилетние контракты с Nike и Adidas испанских гигантов «Барселоны» и «Реала», подписанные в середине и в конце предыдущего десятилетия. Барселонский позволяет клубу получать €105 млн в год, мадридский — €120 млн. При этом условия обоих дают возможность привлечения и иных партнеров, поэтому реальные поступления испанских клубов, касающиеся экипировки, видимо, еще выше.

Рассказывая о продлении договора «Манчестер Юнайтед» с Adidas, BBC связывает его с другой привлекающей внимание темой. Это тема продажи английского гранда.

Американская семья Глейзер, которой он принадлежит, по сути, инициировала ее специальным заявлением еще на излете 2022 года. С тех пор появилось по крайней мере два впечатляющих в смысле цены предложения о покупке «Манчестер Юнайтед» от очень мощных и серьезно заинтересованных в клубе инвесторов. Одно — от британского миллиардера, главы концерна Ineos Джима Рэтклиффа — заключается в поэтапном выкупе клуба. Если сделка будет реализована, она обеспечит его общую капитализацию на отметке £6 млрд. Второе предложение — от катарского шейха Джасима бен Хамада Аль Тани — куда проще. Он готов прибрести 100% акций клуба сразу за £5,5 млрд.

Между тем если несколько месяцев назад скорая продажа «Манчестер Юнайтед» казалась неминуемой, то в последнее время создается впечатление, будто процесс застопорился. Комментируя этот факт, BBC указывает на то, что на привлекательность клуба как актива крайне негативно влияют накопленные им задолженности, уже зашкалившие за £950 млн. Долгосрочный же контракт с Adidas эту привлекательность, скорее всего, вместе с клубными доходами слегка повысит.

Алексей Доспехов