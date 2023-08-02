Молчание — серебро, слово — золото

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в среду первый за последние пять недель телефонный разговор. С тех пор как в начале июля Анкара выдала Киеву командиров признанного террористическим и запрещенного в РФ батальона «Азов» и приостановки Москвой зерновой сделки, два лидера никак не могли найти время, чтобы переговорить друг с другом. Это вызвало массу вопросов о прочности российско-турецких отношений. Правда, обе стороны уверяют, что все в порядке и никаких проблем нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана покажут, есть ли между ними разногласия и если да, то насколько серьезные (на фото: встреча в 2016 году)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Новые переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана покажут, есть ли между ними разногласия и если да, то насколько серьезные (на фото: встреча в 2016 году)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, похоже, договорились о визите российского президента в Турцию. Об этом по итогам состоявшегося в среду телефонного разговора президентов России и Турции сообщила пресс-служба господина Эрдогана.

В Москве выразились более осторожно. «Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров»,— говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что господа Путин и Эрдоган условились в ближайшее время определиться по месту и срокам встречи.

Между тем эта встреча планируется уже достаточно давно. Реджеп Тайип Эрдоган приглашал Владимира Путина еще до прошедших в мае президентских выборов в Турции, но было решено подождать, чтобы визит российского лидера не был воспринят как вмешательство Москвы в турецкие дела. Обсуждался и вариант приезда президента Турции в РФ. Но теперь у Кремля, видимо, есть сомнения в уместности встречи или же в ее проведении на турецкой территории. Уже вечером в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил: «Место будет обговариваться, это не обязательно Турция. Но Эрдоган приглашает к себе. Вы знаете, что сам президент (Путин — “Ъ”) на ночной пресс-конференции в Санкт-Петербурге говорил, что сейчас время, когда он должен быть в стране. Поэтому ему тяжело сейчас осуществлять какие-то визиты, но еще раз повторяю, по дипканалам это все будет согласовываться».

Разночтения в сообщениях российской и турецкой официальных сторон были и раньше. Так, в середине июля президент Эрдоган уверял, что Москва и Анкара договорились о продлении зерновой сделки в части, касающейся экспорта украинской сельхозпродукции через порты Черного моря. Россия же, не раз до того предупреждавшая о возможности выхода из «черноморской инициативы» из-за невыполнения договоренностей по экспорту российского продовольствия и удобрений, через три дня заявила о выходе из сделки. Это наверняка стало ударом для турецкого лидера, который был главным посредником при подписании договоренностей в июле прошлого года в Стамбуле и гордился этим как своим едва ли не главным внешнеполитическим достижением за последние годы. Впрочем, Москве к тому моменту также было на что обижаться. Напомним, что в начале июля Анкара выдала Киеву командиров «Азова», хотя, согласно российско-турецким договоренностям, они должны были оставаться в Турции до окончания боевых действий между РФ и Украиной.

Прошедший в среду телефонный разговор между президентами Путиным и Эрдоганом — первый после выдачи азовцев, а также приостановки зерновой сделки. До этого два лидера беседовали 24 июня.

Такие перерывы в общении у них бывали и раньше, но, как правило, в случае напряженной международной обстановки общение становилось только более плотным. На сей раз этого не произошло. «Мы хотели переговорить по телефону — президент Эрдоган предлагал разговор в не очень удобное для меня время. Я предложил сегодня — ему неудобно, предложил завтра — ему тоже неудобно. Но договорились на разговор, по-моему, на среду»,— объяснял Владимир Путин в субботу журналистам паузу в общении с турецким коллегой. Ранее американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что президент Путин игнорирует просьбы господина Эрдогана о разговоре на тему возобновления действия зерновой сделки. Издание со ссылкой на источники предположило, что на решение России не продлевать черноморские договоренности повлияли некоторые действия Реджепа Тайипа Эрдогана, в том числе выдача азовцев. В Москве такую трактовку категорически отвергают.

В субботу президент Путин заявил журналистам, что зерновая сделка и история с «Азовом» никак не связаны. Собственно, и раньше Россия не раз предупреждала, что приостановит сделку, так как часть пакетных договоренностей, касающаяся снятия ограничений на экспорт российских удобрений и продовольствия, не работала. В телефонном разговоре с господином Эрдоганом российский президент подчеркнул это в очередной раз. Согласно сообщению Кремля, Владимир Путин также подтвердил готовность Москвы вернуться к стамбульским договоренностям, «как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией».

Речь идет о снятии барьеров при поставке российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. «Утром деньги, вечером стулья» — так ранее президент Путин объяснял журналистам позицию Москвы. Анкара работает с Западом по этому вопросу, но от нее мало что зависит.

Впрочем, Россия из-за приостановки зерновой сделки несильно страдает, тем более что касающиеся ее договоренности все равно не работали, а экспорт украинской продукции ее не волнует.

«Вот по-честному сказать, когда мы объявили о том, что выходим из этой зерновой сделки, цены на мировом рынке немножко подросли — чуть-чуть. Значит, наши компании больше получат. А значит, мы получим больше налогов. А если мы получим больше налогов, мы поделимся частью нашего дохода с беднейшими странами, поставив определенные объемы продовольствия бесплатно»,— заявил Владимир Путин журналистам в субботу. А президенту Эрдогану он повторил обнародованную еще в ходе состоявшегося на прошлой неделе в Санкт-Петербурге саммита Россия—Африка идею поставлять российское зерно наиболее нуждающимся в продовольствии странам, в том числе на безвозмездной основе. «Выражен настрой на взаимодействие на данном направлении с Турцией и другими заинтересованными государствами»,— говорится в сообщении Кремля.

Как прореагировал на это президент Эрдоган, неизвестно. Но, согласно турецкой версии беседы, глава государства все же отметил, что «не следует предпринимать шагов для эскалации напряженности во время российско-украинской войны», и в этом контексте подчеркнул важность стамбульских договоренностей, которые он считает «мостом мира». Президент Эрдоган также напомнил о росте цен на зерно после приостановки сделки и явно радости от этого, в отличие от коллеги, не испытывал. Тем более как раз перед телефонным разговором двух лидеров стало известно, что цены на зерно подскочили еще раз. Причиной послужили нанесенные Россией в ночь на среду удары по Измаилу — городу в устье Дуная, расположенному близ границы с Румынией.

Это последний украинский порт, через который была еще возможна транспортировка зерна. Украинская сторона заявила, что в результате обстрела повреждены элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения. Работа порта приостановлена. Более того, по словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, в результате разрушений портовой инфраструктуры повреждено почти 40 тыс. тонн зерна, предназначенного для стран Африки, а также для Китая и Израиля.

Так что фон у разговора президентов РФ и Турции был невеселый и претензий друг к другу накопилось немало.

Но в то же время в Анкаре в последние недели подчеркивали, что отношения между президентами Эрдоганом и Путиным по-прежнему «прозрачные и позитивные». Для турецкого лидера крайне важно, что на Западе его воспринимают как посредника в диалоге с Москвой. Кроме того, Турция выигрывает от экономического сотрудничества с Россией: это и рост товарооборота, а также числа российских туристов, и отсрочка по платежу за газ на $20 млрд, и многое другое. А это крайне важно в условиях экономического кризиса в Турции.

В то же время Анкара никогда не собиралась однозначно становиться на сторону Москвы в ее конфликте с Западом и Украиной, особенно когда у нее самой в последнее время наметилась перспектива улучшения отношений с Евросоюзом и США. В России это всегда знали.

С другой стороны, Москве также невыгодно портить отношения с Анкарой. Вопрос лишь в том, произошел ли в них откат или они остаются такими, как были. Но это можно будет понять по тому, состоится ли в ближайшее время встреча двух президентов и будут ли они, как раньше, обращаться к собеседнику со словами «дорогой друг».

Марианна Беленькая