Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Молчание — серебро, слово — золото

Лидеры России и Турции наконец-то нашли время поговорить

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в среду первый за последние пять недель телефонный разговор. С тех пор как в начале июля Анкара выдала Киеву командиров признанного террористическим и запрещенного в РФ батальона «Азов» и приостановки Москвой зерновой сделки, два лидера никак не могли найти время, чтобы переговорить друг с другом. Это вызвало массу вопросов о прочности российско-турецких отношений. Правда, обе стороны уверяют, что все в порядке и никаких проблем нет.

Новые переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана покажут, есть ли между ними разногласия и если да, то насколько серьезные (на фото: встреча в 2016 году)

Новые переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана покажут, есть ли между ними разногласия и если да, то насколько серьезные (на фото: встреча в 2016 году)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Новые переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана покажут, есть ли между ними разногласия и если да, то насколько серьезные (на фото: встреча в 2016 году)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, похоже, договорились о визите российского президента в Турцию. Об этом по итогам состоявшегося в среду телефонного разговора президентов России и Турции сообщила пресс-служба господина Эрдогана.

В Москве выразились более осторожно. «Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров»,— говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что господа Путин и Эрдоган условились в ближайшее время определиться по месту и срокам встречи.

Между тем эта встреча планируется уже достаточно давно. Реджеп Тайип Эрдоган приглашал Владимира Путина еще до прошедших в мае президентских выборов в Турции, но было решено подождать, чтобы визит российского лидера не был воспринят как вмешательство Москвы в турецкие дела. Обсуждался и вариант приезда президента Турции в РФ. Но теперь у Кремля, видимо, есть сомнения в уместности встречи или же в ее проведении на турецкой территории. Уже вечером в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил: «Место будет обговариваться, это не обязательно Турция. Но Эрдоган приглашает к себе. Вы знаете, что сам президент (Путин — “Ъ”) на ночной пресс-конференции в Санкт-Петербурге говорил, что сейчас время, когда он должен быть в стране. Поэтому ему тяжело сейчас осуществлять какие-то визиты, но еще раз повторяю, по дипканалам это все будет согласовываться».

Разночтения в сообщениях российской и турецкой официальных сторон были и раньше. Так, в середине июля президент Эрдоган уверял, что Москва и Анкара договорились о продлении зерновой сделки в части, касающейся экспорта украинской сельхозпродукции через порты Черного моря. Россия же, не раз до того предупреждавшая о возможности выхода из «черноморской инициативы» из-за невыполнения договоренностей по экспорту российского продовольствия и удобрений, через три дня заявила о выходе из сделки. Это наверняка стало ударом для турецкого лидера, который был главным посредником при подписании договоренностей в июле прошлого года в Стамбуле и гордился этим как своим едва ли не главным внешнеполитическим достижением за последние годы. Впрочем, Москве к тому моменту также было на что обижаться. Напомним, что в начале июля Анкара выдала Киеву командиров «Азова», хотя, согласно российско-турецким договоренностям, они должны были оставаться в Турции до окончания боевых действий между РФ и Украиной.

Прошедший в среду телефонный разговор между президентами Путиным и Эрдоганом — первый после выдачи азовцев, а также приостановки зерновой сделки. До этого два лидера беседовали 24 июня.

Такие перерывы в общении у них бывали и раньше, но, как правило, в случае напряженной международной обстановки общение становилось только более плотным. На сей раз этого не произошло. «Мы хотели переговорить по телефону — президент Эрдоган предлагал разговор в не очень удобное для меня время. Я предложил сегодня — ему неудобно, предложил завтра — ему тоже неудобно. Но договорились на разговор, по-моему, на среду»,— объяснял Владимир Путин в субботу журналистам паузу в общении с турецким коллегой. Ранее американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что президент Путин игнорирует просьбы господина Эрдогана о разговоре на тему возобновления действия зерновой сделки. Издание со ссылкой на источники предположило, что на решение России не продлевать черноморские договоренности повлияли некоторые действия Реджепа Тайипа Эрдогана, в том числе выдача азовцев. В Москве такую трактовку категорически отвергают.

В субботу президент Путин заявил журналистам, что зерновая сделка и история с «Азовом» никак не связаны. Собственно, и раньше Россия не раз предупреждала, что приостановит сделку, так как часть пакетных договоренностей, касающаяся снятия ограничений на экспорт российских удобрений и продовольствия, не работала. В телефонном разговоре с господином Эрдоганом российский президент подчеркнул это в очередной раз. Согласно сообщению Кремля, Владимир Путин также подтвердил готовность Москвы вернуться к стамбульским договоренностям, «как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией».

Речь идет о снятии барьеров при поставке российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. «Утром деньги, вечером стулья» — так ранее президент Путин объяснял журналистам позицию Москвы. Анкара работает с Западом по этому вопросу, но от нее мало что зависит.

Впрочем, Россия из-за приостановки зерновой сделки несильно страдает, тем более что касающиеся ее договоренности все равно не работали, а экспорт украинской продукции ее не волнует.

«Вот по-честному сказать, когда мы объявили о том, что выходим из этой зерновой сделки, цены на мировом рынке немножко подросли — чуть-чуть. Значит, наши компании больше получат. А значит, мы получим больше налогов. А если мы получим больше налогов, мы поделимся частью нашего дохода с беднейшими странами, поставив определенные объемы продовольствия бесплатно»,— заявил Владимир Путин журналистам в субботу. А президенту Эрдогану он повторил обнародованную еще в ходе состоявшегося на прошлой неделе в Санкт-Петербурге саммита Россия—Африка идею поставлять российское зерно наиболее нуждающимся в продовольствии странам, в том числе на безвозмездной основе. «Выражен настрой на взаимодействие на данном направлении с Турцией и другими заинтересованными государствами»,— говорится в сообщении Кремля.

Дмитрий Дризе о предстоящих переговорах президентов РФ и Турции

Дмитрий Дризе о предстоящих переговорах президентов РФ и Турции

Как прореагировал на это президент Эрдоган, неизвестно. Но, согласно турецкой версии беседы, глава государства все же отметил, что «не следует предпринимать шагов для эскалации напряженности во время российско-украинской войны», и в этом контексте подчеркнул важность стамбульских договоренностей, которые он считает «мостом мира». Президент Эрдоган также напомнил о росте цен на зерно после приостановки сделки и явно радости от этого, в отличие от коллеги, не испытывал. Тем более как раз перед телефонным разговором двух лидеров стало известно, что цены на зерно подскочили еще раз. Причиной послужили нанесенные Россией в ночь на среду удары по Измаилу — городу в устье Дуная, расположенному близ границы с Румынией.

Это последний украинский порт, через который была еще возможна транспортировка зерна. Украинская сторона заявила, что в результате обстрела повреждены элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения. Работа порта приостановлена. Более того, по словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, в результате разрушений портовой инфраструктуры повреждено почти 40 тыс. тонн зерна, предназначенного для стран Африки, а также для Китая и Израиля.

Так что фон у разговора президентов РФ и Турции был невеселый и претензий друг к другу накопилось немало.

Но в то же время в Анкаре в последние недели подчеркивали, что отношения между президентами Эрдоганом и Путиным по-прежнему «прозрачные и позитивные». Для турецкого лидера крайне важно, что на Западе его воспринимают как посредника в диалоге с Москвой. Кроме того, Турция выигрывает от экономического сотрудничества с Россией: это и рост товарооборота, а также числа российских туристов, и отсрочка по платежу за газ на $20 млрд, и многое другое. А это крайне важно в условиях экономического кризиса в Турции.

В то же время Анкара никогда не собиралась однозначно становиться на сторону Москвы в ее конфликте с Западом и Украиной, особенно когда у нее самой в последнее время наметилась перспектива улучшения отношений с Евросоюзом и США. В России это всегда знали.

С другой стороны, Москве также невыгодно портить отношения с Анкарой. Вопрос лишь в том, произошел ли в них откат или они остаются такими, как были. Но это можно будет понять по тому, состоится ли в ближайшее время встреча двух президентов и будут ли они, как раньше, обращаться к собеседнику со словами «дорогой друг».

Марианна Беленькая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...