Nemiroff сливается в суде

Отозвавшая лицензию на выпуск спиртного в России после начала военных действий на Украине Nemiroff инициировала судебный спор с бывшим местным партнером. Владелец бренда требует от холдинга «Объединенные пензенские водочные заводы» (ОПВЗ) прекратить использование марки, что с февраля 2022 года нарушает права Nemiroff. В РФ бренд входит в топ-15 водочных марок, и заменить его производителю будет сложно, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Компания Nemiroff Intellectual Property Establishment в июне обратилась в Арбитражный суд Пензенской области с иском о запрете ОПВЗ использовать бренды Nemiroff при производстве и продаже алкогольных напитков, обнаружил “Ъ” в картотеке дел. Истец также просит признать такие действия ответчика, совершенные после 1 февраля 2022 года, нарушением своих прав. Заседание по иску назначено на 2 ноября.

Зарегистрированная в Лихтенштейне Nemiroff Intellectual Property Establishment владеет одним из самых популярных украинских алкогольных брендов Nemiroff. Основное производство находится в Немирове Винницкой области. По собственным данным, занимает основную долю в экспорте водки с Украины, поставляется в более чем 80 стран. В 2022 году, как сообщал журнал Drinks International, мировые продажи Nemiroff сократились на 57,1%, до 21,6 млн л, что издание связывало с негативным эффектом военных действий.

После начала российско-украинского конфликта Nemiroff объявила об отзыве лицензии на выпуск напитков под своим брендом в России. Как говорил украинским СМИ CEO Nemiroff Юрий Сорочинский, последним лицензиатом был независимый производитель в Пензе. Но, отмечает источник “Ъ” на рынке, ОПВЗ, видимо, продолжили разливать Nemiroff и по истечении лицензионного договора 1 февраля 2022 года. По данным реестра Росаккредитации, с начала 2023 года ОПВЗ получили несколько деклараций на выпуск разных линеек водок и настоек под названием Nemiroff. В ОПВЗ и офисе производителя Nemiroff “Ъ” не ответили.

По словам источника “Ъ” на рынке, сейчас Nemiroff занимает 11-е место по продажам среди водочных брендов в России. Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что на Nemiroff приходится значительный объем производства ОПВЗ и заменить столь популярный бренд, избежав сходства до степени смешения, будет крайне сложно. Владелец марки «Хортиця» холдинг Global Spirits также отозвал лицензию на выпуск своих брендов в России, а выпускавшие эту водку местные компании запустили марку «Хорта».

Директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов говорит, что в случае удовлетворения требований Nemiroff вся выпущенная без лицензии одноименная продукция ОПВЗ должна быть признана контрафактом, изъята и уничтожена. «Но не факт, что этого будет добиваться правообладатель, подавая иски к розничным сетям»,— отмечает господин Семенов. В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»), «Магните», «Ленте», «Красное & белое» “Ъ” не ответили.

Собеседник “Ъ” в отрасли считает, что между ОПВЗ и Nemiroff могли сохраняться неформальные договоренности, позволяющие заводу в Пензе использовать бренд, а обращение в суд может быть страховкой рисков. В ином случае Nemiroff предъявила бы и финансовые требования, говорит источник “Ъ”. По оценкам господина Семенова, Nemiroff может потребовать двойную выручку от продажи выпущенной без лицензии продукции. Но компания, возможно, скептически оценивает перспективы получения средств, или ее цель — наложение судебного запрета на производство и продажу продукции в России, говорит он. Партнер Semenov & Pevzner Юлия Ярных добавляет, что Nemiroff может обратиться с требованием о взыскании убытков или компенсации после решения текущего судебного спора в свою пользу и отказа ответчика исполнить судебный запрет.

По словам Станислава Кауфмана, после уголовного дела в отношении владельца Global Spirits Евгения Черняка в зоне риска в России все украинские марки водки (см. “Ъ” от 3 июля). Эксперт отмечает, что вне зависимости от причин иска и исхода спора эффект для Nemiroff может быть негативным, так как бренд рискует привлечь нежелательное внимание.

Анатолий Костырев