Фермеры экономят на технике

Рынок отечественной сельхозтехники показал рост по итогам полугодия сразу на 8,7% в денежном выражении. Но в реальном выражении сегмент падает — на фоне инвестпаузы аграриев продажи увеличиваются только за счет роста цен. Локальные игроки говорят об удорожании производства, а импортная техника также прибавляет в цене на фоне курса и роста утильсбора. При этом последние два фактора не привели к традиционному оживлению спроса — склады затоварены техникой по старым ценам, и с учетом ситуации запасов хватит до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Продажи отечественной сельхозтехники в деньгах по итогам полугодия выросли на 8,7%, до 124,4 млрд руб., подсчитал «Росспецмаш». Производство же увеличилось сразу на 17,2%, до 145,9 млрд руб. При этом еще по итогам первого квартала как отгрузки на внутренний рынок, так и выпуск сокращались (см. “Ъ” от 2 мая).

В объемном выражении все крупные сегменты, за исключением комбайнов, показывают отрицательную динамику. Так, производство тракторов в РФ в январе—июне упало на 3,8%, почти до 2,9 тыс. штук, плугов — на 20,4%, почти до 1,6 тыс. штук, борон — на 28,4%, до 2,6 тыс. штук. Выпуск же сеялок сократился на 27,1%, до 3,8 тыс. штук, машин для внесения удобрений — на 21,7%, до 419 штук, опрыскивателей — на 18,7%, до 1,1 тыс. штук, косилок — на 19,8%, до 1,3 тыс. штук, жаток — на 17%, до 1,2 тыс. штук, пресс-подборщиков — на 15,7%, до 931 штуки, зерноочистительных машин — на 14,6%, до 765 штук. При этом выпуск зерноуборочных комбайнов вырос на 32,6%, до 3,2 тыс. штук, самоходных кормоуборочных — на 38,8%, до 204 штук. Однако причиной роста производства комбайнов в «Росспецмаше» называют не оживление спроса, а низкую базу прошлого года в этом сегменте.

В ассоциации отмечают, что рост рынка в деньгах при сокращении производства в основных сегментах связан с ростом себестоимости, в том числе на фоне удорожания комплектующих, усложнения логистики и прочего. Спрос на сельхозмашины остается низким из-за снижения доходности аграриев «по причине запредельно низких цен на сельхозпродукцию и действующих экспортных пошлин на зерно». В «Росспецмаше» уже призывали обнулить пошлину на пять лет, но в правительстве идею не рассматривают.

Также в «Росспецмаше» обращают внимание, что импорт сельхозтехники в РФ растет. Так, в январе—июне ввоз тракторов «из стран дальнего зарубежья» вырос на 64%, до 9,8 тыс. штук, опрыскивателей — на 47%, до 1,2 тыс. штук. В ассоциации считают, что «резкий рост зарубежных поставок стал возможным благодаря комплексной и системной господдержке импортеров со стороны своих государств».

Председатель правления ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники АСХОД Александр Алтынов отмечает, что инвестпауза на рынке продолжается: «Цены на продукцию аграриев не очень высокие, остался еще прошлогодний урожай, а уже подходит новый». При этом весной производители из Китая завезли в РФ объемы техники, несоизмеримые с реальным уровнем спроса на рынке, и склады до сих пор затарены. В то же время импорт известных рынку западных брендов, в том числе по особо мощным тракторам, альтернатив которым нет, исчисляется лишь несколькими сотнями единиц, и при этом не все они проданы. В результате даже повышение утильсбора и ослабление рубля не дали всплеск спроса или поставок, говорит господин Алтынов: «Аграрии знают, что складские запасы по старым ценам большие и нет смысла спешить. В итоге эти запасы будут распродавать до конца года, и ожидаемого роста собираемости утильсбора не будет». Напомним, утильсбор вырос с 1 июля, в наибольшей степени для тракторов мощностью 90–130 л. с.— в 4,8 раза, до почти 1,3 млн руб.

По итогам года, считает Александр Алтынов, рынок сельхозтехники сократится в объеме на 20–25%. «Если посмотреть на выручку дилеров, то она никогда не падала, даже если сокращались объемы продаж,— этот год претендует быть первым,— заключает он.— Сейчас и физически объем продаж небольшой, и рост цен не такой, чтобы это компенсировать».

За первое полугодие спрос и объем закупок на рынке сельхозтехники, по разным оценкам, упали на 25%, при этом дилерские сети достаточно сильно затоварены, подтверждает гендиректор Optitech Agro Татьяна Фадеева. «Мы видим достаточно сложную ситуацию у сельхозтоваропроизводителей, которая, во-первых, связана с высоким наличием их товара на складах. У многих второй урожай ложится на стоки наших клиентов.

Во-вторых, крайне низкая внутренняя цена на зерно — несмотря на то что на мировых рынках стоимость высокая и растет в силу очевидных нам событий, на внутреннем рынке спрос сдерживается пошлинами, и внутренняя цена на продукцию остается крайне низкой»,— поясняет она. «Ситуация с прибыльностью конечных клиентов, скорее всего, сохранится до конца года, поэтому мы не прогнозируем какого-то существенного улучшения ситуации,— продолжает госпожа Фадеева.— Клиенты будут покупать только ту технику, которая критически им необходима». Даже те локальные производители, на которых не распространяется увеличение утилизационного сбора, испытывают серьезные вопросы со спросом, с перегруженностью как дилерских, так и собственных складов, заключает она.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting называет результаты полугодия «довольно тревожными». Рост рынка в деньгах обусловлен удорожанием техники; аграрии же на фоне неблагоприятных ценовых условий и растущей стоимости отечественной техники минимизировали закупки нового оборудования, продолжает он. Ситуация требует принятия решений по улучшению финансового состояния аграриев и повышению доступности новой российской техники для них, заключает эксперт.

Ольга Никитина