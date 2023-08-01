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Коммерсантъ FM
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X5 Group нашла свою «Викторию»

Оператор сетей «Пятерочка» и «Перекресток» выкупает бизнес конкурента

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство структуры X5 Group ООО «Корпоративный центр ИКС 5» о приобретении всего бизнеса ООО «Виктория Балтия», управляющего торговой сетью «Виктория». В сделку не войдут магазины в подмосковном Долгопрудном, где доля рынка у X5 Group достигает положенных законом 25%. Среди федеральных ритейлеров началась заметная конкуренция на приобретение локальных сетей. Например, «Лента» миллиардера Алексея Мордашова сейчас ведет переговоры о покупке созданной в Екатеринбурге сети «Монетка».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О том, что ФАС дала разрешение структуре X5 Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») на приобретение сети «Виктория», служба официально сообщила утром 1 августа. По условиям сделки покупатель должен исполнять все заключенные «Викторией» договоры с поставщиками и в течение года после приобретения сети держать наценку на отдельные категории социально значимых товаров не выше 5–10%. Таким образом, считают в ФАС, смена собственника не должна негативно отразиться на контрагентах «Виктории». Кроме того, служба предписала X5 Group передать магазины, работающие в подмосковном Долгопрудном под вывеской «Виктория», третьим лицам, поскольку доля ритейлера на рынке этого города уже достигла установленные законодательством 25%.

В X5 Group сообщили, что в периметр сделки входят 118 магазинов совокупной торговой площадью 92 тыс. кв. м, включая арендованные помещения — это объекты «Виктории» в Калининградской области, Москве и Московской области, сети «Дешево» в Калининградской области и гипермаркет «КЭШ».

Помимо этого в собственность X5 переходят два распределительных центра общей площадью 14,2 тыс. кв. м в Калининградской области. В X5 говорят, что действующий менеджмент «Виктория Балтия» продолжит управление компанией.

Ранее «Виктория» входила в состав ГК «Дикси» совладельца ГК «Меркурий» Игоря Кесаева и его партнеров. Но в 2021 году собственники «Дикси» продали бизнес «Магниту» за 87,6 млрд руб. «Виктория» осталась в Mercury Retail Group, который развивает также сети «Красное & Белое» и «Бристоль». В ноябре прошлого года ФАС удовлетворила ходатайство неназванного лица о приобретении 37,25% в ООО «Виктория Балтия».

Как ранее сообщал «Ъ», покупателем стал Николай Тяка, партнер Игоря Кесаева, которому тот переуступил свою долю в сети. При этом 45% в компании получил Сергей Студенников, 7,69% — Сергей Кациев. Совместно с Игорем Кесаевым они владели Mercury Retail Group Ltd, которой принадлежала «Виктория Балтия». Как говорили тогда «Ъ» эксперты, изменения в составе владельцев «Виктории» могут быть связаны с санкциями ЕС в отношении господина Кесаева.

После продажи сети «Виктория» у структур, связанных с бизнесменом и его партнерами, пока остается две сети алкомаркетов — «Красное & Белое» и «Бристоль».

По оценке гендиректора «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, выручка «Виктории» в 2022 году выросла на 3,7%, до 47,5 млрд руб. без НДС.

Эта сумма учитывает находившиеся в управлении группы 95 дискаунтеров «Дешево», которые были ребрендированы в «Дикси», но не вошли в сделку с «Магнитом» и были закрыты в начале 2023 года. Эксперт оценивает бизнес «Виктории» не менее чем в 8–9 млрд руб. с учетом основных средств на балансе и отсутствия долга. Основным рынком для «Виктории» остается рынок Калининградской области, где доля ритейлера, по словам господина Бурмистрова, по итогам прошлого года составила 21,6%.

Крымский ритейлер «Народный амбар» планирует расширить территорию присутствия

Федеральные сети активизировали сделки по слиянию и поглощению ритейлеров, работающих на локальных рынках. Так, в июле «Ъ» стало известно, что «Лента» миллиардера Алексея Мордашова, вышедшая на Урал два года назад после покупки небольшой местной сети «Семья», планирует расширить свое присутствие в этой части страны. Ритейлер рассматривает возможность приобретения оператора более 2 тыс. дискаунтеров «Монетка» в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и других городах, чья рентабельность выше, чем у ряда федеральных игроков рынка. Аналитики считают, что эта сделка может пройти в ценовом коридоре 60–70 млрд руб.

Халиль Аминов, Екатерина Ракитина

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