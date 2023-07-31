Суд не поднял занавес

Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол» — постановке о вербовке женщин террористами через сайты знакомств. Сторона защиты апеллировала к тому, что «деструктологическая экспертиза», которая легла в основу обвинения, ненаучна и не может быть использована судом. Как сообщила “Ъ” адвокат Евгении Беркович Ксения Карпинская, в отношении одного из авторов этой экспертизы, Романа Силантьева, правоохранительные органы проводят проверку по статье о разжигании ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282 УК). Накануне, отвечая на вопрос спецкора “Ъ”, президент Владимир Путин сказал, что не знает о судьбе фигуранток упомянутого дела об оправдании терроризма, но предположил, что «может быть, они и не заслуживают того, как с ними поступили».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Евгения Беркович (справа) и драматург Светлана Петрийчук во время заседания в Московском городском суде

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Режиссер Евгения Беркович (справа) и драматург Светлана Петрийчук во время заседания в Московском городском суде

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, как ранее рассказывал “Ъ”, возбуждено в апреле этого года.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» создан Евгенией Беркович в 2020 году. В нем рассказывается о российских женщинах, завербованных радикальными исламистами на сайтах знакомств для поездки в Сирию. Спектакль поставлен по пьесе Светланы Петрийчук, написанной на основе реальных протоколов допросов и приговоров. В 2022 году постановка получила две премии «Золотая маска» (вручается при поддержке Минкульта РФ и правительства Москвы) — за лучшую работу художника по костюмам и лучшую работу драматурга.

В основу обвинения легла экспертиза спектакля, авторами которой стали руководитель лаборатории деструктологии МГЛУ им. Мориса Тореза Роман Силантьев и директор Центра лингвистической экспертизы МГЛУ Галина Хизреева. В экспертизе говорится, что авторы спектакля героизируют ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация) и одновременно распространяют идеологию радикального феминизма. 5 мая Замоскворецкий суд Москвы отправил Евгению Беркович и Светлану Петрийчук в СИЗО на два месяца, защита обжаловала это решение. Адвокаты представили заключение Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте РФ, из которого следовало, что «комплексной деструктологической судебной экспертизы как вида не существует», и она не может быть включена в перечень судебных экспертиз в связи с ненаучностью. Тем не менее 30 июня Хамовнический суд продлил арест фигуранткам дела.

Адвокаты Беркович и Петрийчук предприняли попытку вновь обжаловать решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей — в этот раз в Мосгорсуде.

Накануне рассмотрения жалобы вопрос о ситуации вокруг Евгении Беркович и Бориса Кагарлицкого (внесен в реестр иностранных агентов, в настоящее время арестован по подозрению в публичном оправдании терроризма из-за высказываний полугодичной давности предположительно о взрыве на Крымском мосту в YouTube) специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников задал Владимиру Путину. «Я могу честно сказать, я не знаю даже, о ком вы говорите, — ответил глава государства. — Я фамилии эти слышу в первый раз и не очень понимаю, что они сделали и что с ними сделали». Президент попросил позднее рассказать ему подробности, добавив: «Может быть, они и не заслуживают того, как с ними поступили».

Адвокат Евгении Беркович Ксения Карпинская в понедельник сообщила, что в конце мая обратилась в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку высказываниям автора «деструктологической» экспертизы Романа Силантьева по статье о разжигании ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282 УК). Она напомнила, что проверить слова господина Силантьева «на предмет разжигания межнациональной розни» просили в Духовном управлении мусульман РФ и Российском еврейском конгрессе (РЕК). «РЕК провел экспертизу и установил, что в его (Романа Силантьева.— “Ъ”) заявлениях содержатся антисемитские высказывания. Я подала заявления о преступлении в СК и Генпрокуратуру. Мне ответили, что проводится проверка»,— пояснила “Ъ” госпожа Карпинская. Господин Силантьев ранее заявил “Ъ”, что к обвинениям в своей адрес относится «саркастически».

На суде госпожа Карпинская также подчеркнула, что за последний месяц следственные мероприятия по делу ее подзащитной практически не продвинулись.

Адвокат Светланы Петрийчук Сергей Бадамшин заявил суду, что «Финист Ясный Сокол» не единственное произведение, в котором описывается, как люди попадают под влияние террористов, упомянув, в частности, фильм Тимура Бекмамбетова «Профиль». «В деле даже не меру натягивают на тяжесть, как это обычно бывает, а тяжесть на меру. Вмененное преступление отягощают второй частью, хотя никакого отношения ни Беркович, ни Петрийчук к размещению спектакля в интернете не имеют,— прокомментировал “Ъ” заседание господин Бадамшин.— Эта тяжесть искусственно создана для того, чтобы определить меру пресечения в виде заключения под стражу». Кроме того, добавил он, оснований для избрания меры пресечения в виде ареста «нет, не представлено и представлено быть не может».

Господин Бадамшин также сообщил, что направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором раскрыл обстоятельства дела его подзащитной, попросив «восстановить справедливость»: «Антитеррористическая пьеса на основании частного и ненаучного мнения объявлена оправданием терроризма, а две девушки — драматург и режиссер — отправлены в следственный изолятор. Обычно в обращении принято что-то просить. Я осмелюсь просить только о справедливости». Сторона защиты сообщила “Ъ”, что планирует продолжить обжалование меры пресечения, теперь уже во втором кассационном суде.

Эмилия Габдуллина