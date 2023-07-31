Зерновики на Волге

В Нижегородской области появится экспортный терминал для речной перевалки зерна на 300 тыс. тонн в год. Инфраструктура на Волге во времена СССР создавалась для приема импортного зерна. Сейчас приволжские регионы переориентируются на экспорт, а терминалы, которые исходно вводили в нижнем течении, начинают появляться и севернее. По мнению аналитиков, поставки зерна речным транспортом выглядят перспективными с учетом растущих отправок в Иран и возможностей рейдовой перевалки в Черном море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Нижегородской области на Волге планируют построить новый зерновой терминал, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. «На базе портового комплекса компании "Логопром" на правом берегу Волги уже планируется реализация проекта по созданию экспортно ориентированного зернового хаба,— сообщил он.— Экспорт предполагается водным транспортом через Азовское и Каспийское моря в страны Ближнего Востока и Африки».

Как пояснил “Ъ” гендиректор ХК «Логопром» Андрей Иванов, на первом этапе через полтора-два года планируется ввести зерновой терминал на 300 тыс. тонн в год с возможным расширением. По его словам, элеваторы на Волге строились еще с купеческих времен: «С середины 60-х годов прошлого века СССР стал закупать зерно за океаном, и элеваторы стали работать на прием американского и канадского зерна, доставляемого речным транспортом из черноморских портов. Сегодня эти элеваторы вновь начинают работать на отгрузку зерна на реку, в первую очередь на экспорт».

Топ-менеджер добавил, что появляются речные терминалы на юге — в Волгоградской, Ростовской областях, а на севере их пока нет, поэтому нет и конкуренции; терминал «Логопрома» ориентирован на Нижегородскую область и прилежащие регионы. «Мы находимся в зоне рискованного земледелия, и устойчивые урожаи, превосходящие объем потребления самой области, у нас появились недавно,— поясняет господин Иванов.— Избытки зерна по Нижегородской области на весну составляли порядка 150 тыс. тонн. В силу того, что советская инфраструктура либо отсутствует, либо пришла в негодность, а расстояния от нас на юг и на север порядка 1,5 тыс. км, река — это логичный и самый дешевый транспорт».

Судов для обслуживания зерновых грузопотоков на Волге достаточно и у компании уже появились первые заявки от грузоотправителей, говорит Андрей Иванов. По его словам, наиболее популярное направление — рейдовая перевалка в порту Кавказ, но можно отгружать зерно и в сторону Каспия, и на Средиземноморье, и в направлении Финского залива.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что при сохранении положительной динамики в растениеводстве проект выглядит «понятным и обоснованным». Речной транспорт — самый дешевый, поставки зерна через Каспийское море, прежде всего в Иран, растут, также есть возможность выхода в Азовское море через Волго-Донской канал, поясняет эксперт. Но, уточняет господин Сизов, негативное влияние экспортных пошлин на зерно на доходы аграриев может «в недалеком будущем привести к отрицательной рентабельности в растениеводстве в Поволжье и более восточных регионах, что сократит предложение зерна».

«Насыщение инфраструктурой долины Волги остается актуальным,— говорит глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.— Зерновой отрасли требуются дополнительные перевалочные мощности на реке. Наши ключевые страны-конкуренты развивают речную инфраструктуру как стратегическую». В то же время, уточняет эксперт, «смущает отсутствие в таком крупном проекте якорного экспортера зерна из компаний топ-10». «Без участия профессионалов уже на этапе проектирования сделать коммерчески успешный проект будет крайне затруднительно, особенно наполнить его заявленным товарным потоком»,— полагает он.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что в 2025 году завершается реконструкция Городецкого гидроузла, которая позволит нарастить экспортный потенциал Приволжья за счет повышения глубин судового хода. В этой связи он считает проекты по речной перевалке зерна перспективными с учетом того, что потенциал перевозок по железной дороге сейчас ограничен. Источник “Ъ” на зерновом рынке отмечает, что в этом сезоне поток из речных портов вырос в два раза, поток из Волго-Донского канала растет как на рейдовую перевалку в порту Кавказ, так и через Каспий в Иран, а мощных терминалов не так много. Однако, подчеркивает он, Нижегородская область не относится к крупным регионам по производству зерна и масличных.

Наталья Скорлыгина, Анатолий Костырев