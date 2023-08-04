Белорусский экспорт стушевался

Белоруссия — один из основных поставщиков мяса птицы в Россию — с начала августа ограничила экспорт продукции всюду, кроме Китая, объясняя это необходимостью насытить спрос внутри страны. Реальной причиной может быть вспышка птичьего гриппа на некоторых фабриках, полагают участники российского рынка. Они ожидают, что решение может усугубить рост стоимости курятины, происходящий в РФ с конца 2022 года. В Россельхознадзоре, впрочем, рассчитывают на обеспечение потребностей внутреннего рынка локальными игроками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О том, что Белоруссия с 1 августа ограничила вывоз из страны мяса птицы, рассказали два источника “Ъ” в отрасли. Из имеющихся у “Ъ” копий писем департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода страны следует, что в целях насыщения внутреннего рынка приостановлена выдача сертификатов на экспорт тушек цыплят-бройлеров и их частей. В этих же обращениях говорится, что ограничения не распространяются на экспорт в Китай и продукцию крупного в стране холдинга «Серволюкс Агро» (бренд «Петруха»). В Минсельпроде на запрос “Ъ” не ответили.

В Россельхознадзоре сообщили “Ъ”, что пока не получали уведомлений от белорусской стороны о приостановке поставок и возникновении очагов эпизоотии. Об этом же говорят и во «Вкусвилл». Другие федеральные сети не ответили на вопросы.

Два собеседника “Ъ” на рынке считают, что настоящая причина ограничения экспорта связана с предполагаемой вспышкой птичьего гриппа на некоторых птицефабриках республики. Такая ситуация зачастую приводит к снижению выпуска мяса курицы. Традиционно белорусская сторона о фактах вспышек официально не сообщает, добавляют источники “Ъ”.

В Национальном союзе мясопереработчиков (НСМ) связывают ограничения с проведением с 4 августа в 11 городах республики II Игр стран СНГ, во время которых спрос на продукты на внутреннем рынке может заметно увеличиться. Поэтому, предполагают там, мера может оказаться краткосрочной.

Прошлой осенью Белоруссия уже запрещала временно экспорт, в том числе в Россию, мясо-молочной продукции (см. “Ъ” от 10 октября 2022 года). Тогда власти также объясняли меру необходимостью насытить внутренний рынок. Этому предшествовало требование президента страны Александра Лукашенко удерживать внутренние цены на продукты питания. Данный фактор может быть основанием для ограничения экспорта и в этот раз, не исключает партнер «НЭО Центр» Альбина Корягина.

По данным аграрного агентства ROSNG, в 2023 году в Белоруссии планируется выпуск 701 тыс. тонн мяса птицы. Республика поставляет в Россию около 10 тыс. тонн мяса птицы в месяц, из которых от 50% — тушки бройлеров для оптового звена, говорит другой источник “Ъ” в отрасли. При производстве мяса птицы в РФ в 5 млн тонн в год ввозимые из Белоруссии 100–120 тыс. тонн в год составляют всего 2–2,5% от всего объема российского рынка, подсчитали в НСМ.

Российский рынок не особо зависит от импорта птицы, местные производители полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка, а избыточные объемы экспортируют, в том числе в Белоруссию, заверили в Россельхознадзоре. РФ — нетто-экспортер мяса птицы, а рост доходности продаж внутри страны приведет к перераспределению объемов на местный рынок, считает директор «Яков и партнеры» Олег Шендерюк.

По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в первом квартале 2023 года импорт мяса птицы в целом из всех стран в РФ вырос на 21%, до 61,9 тыс. тонн. Общий объем потребления мяса птицы за этот период в России увеличился на 3,2%, до 1,26 млн тонн.

Источник “Ъ” настаивает, что сокращение импорта может дополнительно повлиять на цены на курятину внутри страны, хотя ритейлеры пока не поднимали ее стоимость. В тот момент, когда в стране растут спрос и цены, сообщение об отсутствии даже в течение недолгого времени поставок из Белоруссии может стать очередным импульсом дальнейшего роста стоимости, говорят в НСМ, рассчитывая, что этого не произойдет.

Мясо курицы остается лидером по удорожанию: по данным Росстата, с декабря прошлого года рост стоимости составил 11,42%. За неделю, закончившуюся 31 июля, цены на продукцию выросли на 0,46%, и сейчас в среднем в рознице она стоит 196,93 руб. за 1 кг, что, по словам Олега Шендерюка, является историческим максимумом.

Альбина Корягина связывает текущий рост цен на мясо курицы с девальвацией рубля и ростом валютных издержек производителей. Господин Шендерюк добавляет, что еще одной причиной стали вспышки птичьего гриппа, из-за которых в России поголовье птицы с марта 2023 года сократилось на 11 млн и были введены ограничения на поставки из Казахстана.

Екатерина Ракитина, Анатолий Костырев