Поезда под пристальным начислением

ОАО РЖД в рамках подготовки к тарифной кампании на 2024 год просит правительство дать надбавку к тарифу в 1%, чтобы собрать средства на обеспечение транспортной безопасности. Собеседники, близкие к монополии, говорят, что в 2022 году расходы на транспортную безопасность превысили 45 млрд руб., что заметно превышает 1% индексации, а источников их покрытия нет. Аналитики считают, что просьбу ОАО РЖД оправдывают рост террористической угрозы и необходимость скорейшего обеспечения противодронной защиты ключевых объектов и телеметрического наблюдения. Но участники рынка не согласны, что эти должны финансироваться за их счет, учитывая и без того быстрый рост тарифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фоне роста террористической угрозы железные дороги хотят собрать с клиентов еще процент на безопасность

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ На фоне роста террористической угрозы железные дороги хотят собрать с клиентов еще процент на безопасность

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

ОАО РЖД просит правительство предоставить дополнительную надбавку к грузовому тарифу в 1% на обеспечение транспортной безопасности, сообщили “Ъ” два источника, знакомые с ходом обсуждения. В аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова запрос “Ъ” переадресовали в ОАО РЖД, там от комментариев отказались.

Транспортная безопасность — «вещь дорогостоящая», говорил еще в 2018 году глава ОАО РЖД Олег Белозеров. Тогда он оценивал затраты монополии только на соответствие вводимому закону о транспортной безопасности в 600 млрд руб.

С началом военных действий на Украине ситуация обострилась. Так, 1 мая 2022 года был подорван мост через реку Смердица между Суджей и Сосновым Бором в Курской области, он частично обрушился, восстановительные работы заняли три дня. В июле 2022 года были подорваны железнодорожные пути со следовавшим по ним грузовым составом в Унечском районе Брянской области. Никто не пострадал, подвижной состав получил повреждения. За полтора года произошло более десятка случаев поджога релейных шкафов на железных дорогах, в том числе в регионах, далеких от зоны боевых действий на Украине,— например, в Кемеровской области.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, комментируя теракты на железной дороге, подчеркивал, что «на сегодняшний день нет объективных оснований утверждать, что число таких преступлений возросло».

Однако источник, знакомый с позицией ОАО РЖД, утверждает, что затраты на транспортную безопасность в 2022 году превысили 45 млрд руб. (1% индексации тарифа — меньше половины этой суммы). «Все мероприятия по этой линии, включая привлечение спецподразделений для защиты объектов и оснащение техническими средствами, финансируются из собственных средств ОАО РЖД,— сообщил он.— Это довольно большая финансовая нагрузка на компанию, особенно с учетом роста количества незаконных вмешательств в последнее время». Предлагаемая индексация на 1% лишь частично покроет рост расходов компании, резюмирует он.

Базовая индексация тарифа на грузоперевозки на 2024 год в соответствии с прогнозом социально-экономического развития планировалась на уровне 7,1%. Еще на 2% тариф должен вырасти за счет увеличения надбавки на капремонт (с 5% до 7%). «Ведомости» в феврале писали об обсуждении возможности допиндексации тарифа на 1% в 2024 году и на 2% в 2025 году на обеспечение транспортной безопасности в числе других тарифных инициатив.

Собеседник “Ъ” среди грузоотправителей между тем отмечает серьезный рост тарифов ОАО РЖД в последние годы, заметно превышающий заложенные в долгосрочной программе развития монополии показатели (инфляция минус 0,1%).

Действительно, в 2022 году индексация была существенной — на 6,8% в начале года и на 11% с июня, давая итоговую к уровню 2021 года в 18,6%. И это без учета точечных повышений тарифа, в том числе отмены льгот для угольного экспорта (см. “Ъ” от 15 ноября 2022 года). В 2023 году тариф вырос на 8% плюс дополнительный 1% на капремонт, а также была продлена отмена понижающих коэффициентов для экспортных перевозок угля и был повышен тариф на дальние перевозки руд и железнодорожных концентратов на экспорт через пограничные станции (см. “Ъ” от 3 ноября 2022 года).

Один из грузоотправителей подчеркивает, что «рост финансовой нагрузки на ОАО РЖД в сфере обеспечения транспортной безопасности не объясняет сам по себе, почему эти расходы должны финансироваться за счет роста тарифа, а не прямой господдержки». Но глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что это — «один из редких случаев, когда запрос индексации оправдан». Террористическая угроза заметно усилилась, поясняет он, «необходимость в защитных мероприятиях, расходы на которые в финплане ОАО РЖД не предусмотрены, остра как никогда».

Важно, уточняет эксперты, чтобы надбавка была «однократной, целевой и не сохранялась в базовой индексации, как предыдущие». За счет нее нужно обеспечить в первую очередь меры физической противодронной защиты — как минимум, противодронные ружья и обучение персонала их применению, меры телематической и страховой защиты, полагает он, которая может применяться и в интересах грузоотправителей.

Наталья Скорлыгина