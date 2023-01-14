Перестановки в командовании СВО, прощание с первым президентом Башкирии и рекорды «Чебурашки»

Инициативы недели

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела три раунда переговоров с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Анкаре.

В Госдуме РФ сообщили о планах начать призыв в армию людей до 30 лет весной 2023 года.

В Госдуму РФ внесена новая редакция закона о занятости.

СПЧ обсудит с законодателями юридическое оформление термина «предатель».

В РФ начинается подготовка к президентской кампании.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

Президент РФ Владимир Путин поручил увековечить память первого президента Башкирии Муртазы Рахимова.

Минобрнауки предложило распространить льготное поступление в вузы на детей мобилизованных и добровольцев.

Армения не будет проводить у себя учения ОДКБ в 2023 году.

Великобритания и Польша заявили о намерении поставить Киеву танки вслед за Францией.

Цитаты недели

«Что вы в самом деле дурака-то валяете?» (президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством).

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране» (спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковать имущество у критикующих РФ уехавших россиян).

«Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать» (пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о покинувших страну).

«Мы не воюем с Украиной» (секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам»).

«Полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем» (глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов в интервью РБК).

«Ой как далеко зашли, даже боюсь говорить, насколько далеко» (президент Белоруссии Александр Лукашенко об отношениях с Россией в вопросах безопасности).

«Однажды нам снова понадобятся переговорные каналы» (генсек ОБСЕ Хельга Шмид о членстве России в организации).

Отставки и назначения

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назначен командующим объединенной группировкой сил СВО на Украине.

Президент РФ Владимир Путин назначил постоянным представителем РФ при ЮНЕСКО Рината Аляутдинова.

По букве закона

Первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ возбуждено в отношении издательства «Попкорн Букс».

Тверской суд Москвы заочно арестовал бизнесмена Бориса Зимина (признан иностранным агентом).

Издатель «Медиазоны» (внесена в реестр иностранных агентов) Петр Верзилов (признан иностранным агентом) объявлен в международный розыск.

Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иностранным агентом) на 70 тыс. руб. за призывы к сепаратизму в треке «Ойда».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказал в помиловании россиянке Софье Сапеге.

В Казахстане отменен закон «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы».

Цифры недели

«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, собрав более 3,5 млрд руб.

Итоговая инфляция в РФ в 2022 году составила 11,9%.

В январе бюджет РФ недополучит 54,5 млрд руб. нефтегазовых доходов.

Концерн «Калашников» сообщил о рекордных за 20 лет объемах выпуска оружия в 2022 году.

Кредитование в РФ вышло на показатели 2021 года. В декабре было выдано 1,4 трлн руб. кредитов.

В 2022 году число банкротств снизилось на 12%, банкротами признаны 9 тыс. юрлиц.

В 2022 году инвестиции в развивающиеся российские IT-компании упали: за год заключили 128 сделок против 291 в 2021 году.

Российский авторынок упал на 59% в 2022 году.

Первый случай заражения новым вариантом коронавируса «кракен» зафиксирован в России.

За 2022 год уменьшилось состояние 68 наиболее состоятельных российских предпринимателей. Самые большие потери понес Алексей Мордашов — $11 млрд. 27 предпринимателей разбогатели, больше всего — Вячеслав Кантор — на $5,3 млрд.

Сделки недели

ЛУКОЙЛ заключил соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода ISAB в Италии группе G.O.I. Energy.

Компания «Модуль-2» и бизнесмен Валид Корчагин стали новыми владельцами пяти юридических лиц российской сети гипермаркетов OBI.

Один из крупнейших в мире сырьевых трейдеров, Trafigura, продал долю в проекте с «Роснефтью» структуре итальянской энергосервисной компании Mareterra Group.