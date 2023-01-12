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Коммерсантъ FM
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CМИ: Великобритания планирует отправить Украине 12 танков Challenger

Бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что отправка Украине менее 50 танков Challenger 2 не поможет Киеву изменить ситуацию в свою пользу в ходе спецоперации. Так он прокомментировал информацию британских СМИ, в том числе The Telegraph, о том, что Лондон намерен направить Киеву 12 единиц Challenger.

Challenger 2

Challenger 2

Фото: Joerg Sarbach / AP

Challenger 2

Фото: Joerg Sarbach / AP

«Как представляется, 12 (танков.— ''Ъ'') будет иметь чисто символическое значение, и я бы предложил отправить 25, 30 или даже целых 50, это может принести реальную пользу»,— сказал господин Даннат в интервью Sky News.

Накануне, 11 января, Financial Times приводила слова премьера Великобритании Риши Сунака, который сообщал о решении Лондона направить Киеву Challenger 2. Представитель британскогоо правительства сообщал Politico, что украинская сторона запрашивала 300 танков. В случае реализации этих поставок Великобритания станет первой страной, которая направит Украине тяжелые танки западного производства.

Также вчера о планах отправить Украине роту танков Leopard (14 единиц) сообщила Польша. При этом президент республики Анджей Дуда подчеркнул, что поставка планируется в рамках международной коалиции.

Подробнее о поставках танков Украине — в материале «Ъ» «Европа проявляет чувство танка».

Лусине Баласян

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