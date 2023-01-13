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Коммерсантъ FM
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Франция доставит Украине танки в течение двух месяцев

Колесные танки AMX 10-RC, передачу Киеву которых ранее анонсировала Франция, доставят на Украину в течение двух месяцев. Об этом сообщил министр обороны Франции в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Франция была первой страной, которая пообещала поставить Украине западные танки. Президент страны Эмманюэль Макрон в начале января рассказал, что Париж направит Киеву легкие танки AMX-10 RC.

Вслед за Францией о поставках украинской армии тяжелых танков сообщили и другие европейские государства, в том числе Польша и Великобритания. В США и Германии сообщили о намерении поставить Киеву партию БМП Marder и ЗРК Patriot.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Европа проявляет чувство танка».

Милена Костерева

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