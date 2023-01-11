Дуда анонсировал передачу Украине 14 танков Leopard 2

Президент Польши Анджей Дуда, который находится сейчас с визитом во Львове, заявил, что его страна передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard 2. Сделает она это в рамках международной коалиции. Рота в польской армии состоит из 14 единиц, всего у Польши более 240 танков Leopard 2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Польши Анджей Дуда с президентом Украины Владимиром Зеленским во время поездки во Львов

Фото: Офис Президента Украины Президент Польши Анджей Дуда с президентом Украины Владимиром Зеленским во время поездки во Львов

Фото: Офис Президента Украины

«Мы приняли решение, что такая поддержка с польской стороны будет оказана Украине. Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалиции»,— сказал польский президент на пресс-конференции во Львове, который он посетил вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским (цитата по Rzeczpospolita).

Анджей Дуда добавил, что для реализации этих поставок необходимо выполнить ряд формальных требований. «Мы хотим, чтобы была международная коалиция, и решили внести в эту международную коалицию первый пакет — роту танков Leopard»,— подчеркнул он.

7 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не станет поставлять Leopard Украине вне коалиции других стран. Представитель канцелярии польского президента Якоб Кумах позже сказал, что Варшава осуществит поставки только в формате «символической поддержки».

8 января в правительстве ФРГ допустили, что могут отправить Leopard Украине в будущем, однако не уточнили деталей. НАТО также не исключает поставку Киеву этих танков. О готовности отправить Киеву Lepard сообщали Финляндия и Дания. Согласно экспортным договоренностям, ни одна страна не может передать Leopard без разрешения производителя этих танков — Германии.

Прежде западные союзники поставляли Киеву только советскую военную технику или оборонительную натовского образца. 5 января президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому направить украинской армии легкие танки AMX-10RC. Вслед за этим в новый пакет помощи США вошли 50 единиц боевых машин пехоты Bradley. Затем Германия сообщила о планах направить Киеву БМП Marder.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян