Кредитование вышло на показатели 2021 года

В декабре прошлого года объем выданных розничных кредитов почти повторил результат годовой давности, составив 1,4 трлн руб. Однако восстановление рынка было неравномерным: ипотечное кредитование и POS-кредиты показали рост, тогда как сегменты кредитов наличными и автокредитование — снижение. Даже в традиционно ажиотажные новогодние месяцы кредиторы не стали оставлять политики одобрения на фоне экономической нестабильности в стране и опасения новых шоков и снижения доходов населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как следует из материалов экспресс-мониторинга Frank RG, по итогам декабря 2022 года объемы выдачи розничных кредитов практически восстановились до показателя декабря 2021 года. Так, за минувший месяц было выдано 1,4 трлн руб. кредитов, что на символические 0,5% ниже, чем годом ранее.

Однако рост рынка в декабре был преимущественно обеспечен сегментами ипотечного кредитования и POS-кредитов. Так, в минувшем месяце было выдано 178 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше 701 млрд руб. В денежном выражении сегмент вырос на 7,82% за год. Что касается кредитов в торговых точках, их в декабре было выдано 1,93 млн шт. на сумму 47 млрд руб. (на 1% больше, чем в декабре 2021 года). При этом в сегменте POS значительное снижение показали средние чеки — до 24,3 тыс. руб., что наполовину ниже, чем годом ранее. Вместе с тем средний размер ипотечного займа вырос до 3,94 млн руб. (на 16,6% выше значения годовой давности).

Сегменты автокредитования и кредитов наличными показали снижение в декабре, несмотря на предновогодний сезон.

Так, несмотря на то, что кредитов наличными в декабре было выдано 2,4 млн шт. (рост за год на 21,5%), объемы выдач оказались ниже прошлогодних на 5,2% и составили 558,1 млрд руб. Сегмент автокредитования год к году показал падение по всем параметрам. В декабре было выдано 58,1 тыс. автокредитов, что на 27,8% ниже чем в декабре 2021 года. При этом объем выдачи составил 72,3 млрд руб., что ниже прошлогоднего на 27,6%. Сохраняющийся дефицит поставок новых автомобилей из-за рубежа и снижение производства внутри страны не позволяют рынку автокредитования восстановиться.

Полина Трифонова