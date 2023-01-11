Решетников: инфляция во втором квартале может опуститься ниже 4%

Глава Минэкономики Максим Решетников обнародовал итоговые данные по 2022 году: инфляция составила 11,9%. На совещании правительства с президентом Владимиром Путиным он заявил, что в конце первого квартала инфляция существенно снизится. Во втором квартале инфляция может оказаться даже ниже ключевого показателя 4%.

«У нас действительно поступила оперативная информация сейчас. Уже по итогам года у нас инфляция ниже 12%, если быть точнее — 11,9%. Это несмотря на то, что мы перенесли индексацию тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года»,— сказал глава Минэкономики.

«Мы исходим из того, что в первом квартале у нас, в конце первого квартала, инфляция существенно снизится год к году, постольку поскольку у нас пик цен мая уйдет из базы, ну и во втором квартале увидим те цифры, которые будут, скорее всего, даже ниже нашего целевого уровня в 4%, по крайней мере в какой-то период»,— добавил господин Решетников.

16 декабря 2022 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в ближайшие месяцы годовая инфляция может замедлиться. По ее прогнозу, весной показатель может опуститься до 4%. По оценке регулятора, к 12 декабря инфляция в России выросла до 12,7% в годовом выражении. Регулятор прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 5–7%.

Экономический прогноз на 2023 год — в материале «Ъ».

Эрдни Кагалтынов