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Коммерсантъ FM
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Первый случай заражения субвариантом коронавируса «кракен» выявлен в России

Субвариант штамма коронавируса «омикрон» XBB.1.5 («кракен») впервые обнаружен в России. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Случай заражения зафиксирован в Пензенской области.

Как уточнили в ведомстве, на данный момент в России установлена широкая линейка разновидностей штамма «омикрон», но доминирующей остается линия «омикрона» ВА.5. Из сообщения пресс-службы следует, что заболеваемость россиян вариантом «Дельта» доминировала во второй половине 2021 года и в единичных случаях выявлялся осенью 2022 года. Других штаммов за последние месяцы Роспотребнадзор не зафиксировал.

«Лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса в РФ и ряде сопредельных государств, с загрузкой геномных данных в национальную базу данных VGARus»,— говорится в сообщении.

В настоящее время в базе VGARus размещено 226 тыс. последовательностей геномов. Всего к системе подключено свыше 150 организаций, которые проводят секвенирование геномов коронавируса, объяснили в ведомстве.

Вариант XBB.1.5 впервые был зафиксирован в октябре в США. Кроме того, «кракен» активно распространяется на территории Великобритании и в других европейских странах. Эксперты отмечают, что это наиболее трансмиссивный и заразный вариант COVID-19 среди всех существующих. Тем не менее российские ученые и эпидемиологи полагают, что «кракен» не сможет переломить ход постпандемии. 

Подробнее — в материале «Ъ» «Не впускайте "кракена"».

Милена Костерева

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