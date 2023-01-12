Омбудсмены России и Украины на третьей встрече обсудили поиск гражданских и воссоединение семей

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела третий раунд переговоров с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Анкаре. Как сообщила госпожа Москалькова в Telegram, стороны подвели итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переговоры Татьяны Москальковой (справа) и Дмитрия Лубинца

Фото: Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Переговоры Татьяны Москальковой (справа) и Дмитрия Лубинца

Фото: Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ

Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец встретились в Турции дважды днем ранее — 11 января. Российский омбудсмен, говоря об итогах первых встреч, говорила, что видит готовность с украинской стороны продолжать диалог.

По ее словам, сторонам удалось договориться о конкретных результатах по поиску без вести пропавших и возвращению детей в семьи. Она отмечала, что вопрос о создании гуманитарного коридора на встречах не обсуждался, поскольку вопросы стратегического характера должны решаться на уровне оборонных ведомств двух стран.

Господин Лубинец, поводя итоги двух предыдущих раундов переговоров, говорил, что «прорыва нет, но, по крайней мере, пошла техническая работа». Украинский омбудсмен пояснял, что стороны обмениваются списками, информацией. Он сообщал, что российская сторона «наверное, впервые» согласилась принять и предоставить информацию об укаринцах, которые находятся в плену в России с 2014 года. Большая часть из этих 158 человек — представители крымскотатарского народа.

О развитии российско-украинского конфликта в 2023 году читайте в материале «Ъ» «Перекрещение огня».

Дарья Эрозбек