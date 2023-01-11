Равный среди бывших

В Казахстане отменен закон «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы», следует из постановления Конституционного суда. Закон обеспечивал Нурсултану Назарбаеву пожизненные привилегии и гарантии, включая право без ограничений избираться на ключевой пост в государстве. Теперь первый казахстанский президент будет пользоваться благами, предусмотренными для всех бывших руководителей республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Казахстане продолжают демонтировать законодательный каркас, который создавал под себя первый президент страны Нурсултан Назарбаев. 11 января Конституционный суд (КС) обнародовал постановление, согласно которому персонифицированный конституционный закон «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы» не согласуется с обновленной редакцией основного закона (референдум о принятии поправок в Конституцию состоялся 5 июня 2022 года).

Как пояснил КС, референдум, на котором была изменена конституция исключил конституционно-правовые основы существования закона «О первом президенте…».

Закон, о котором идет речь, был принят еще в 2000 году и позже несколько раз дорабатывался. Он должен был играть ключевую роль при транзите власти, затеянном Нурсултаном Назарбаевым в марте 2019 года. Объявив тогда о добровольном уходе с поста президента, господин Назарбаев на деле сохранил огромное влияние на процесс принятия ключевых решений в государстве.

Фактически упомянутым законом была учреждена позиция в системе власти, которую мог занимать один человек — Нурсултан Назарбаев.

Закон наделял его званием елбасы, что в переводе с казахского означает лидер, а также весьма обширными правами, которые никто не мог ограничить.

В частности, первый президент «в силу его исторической миссии» получал пожизненное право «обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами». При этом воспрепятствование описанной деятельности первого президента не допускается и наказуемо.

Помимо закрепления особого политического и правового положения Нурсултана Назарбаева закон «О первом президенте…» наделял неприкосновенностью не только его самого, но и членов его семьи, проживающих с ним, а также на его и их имущество, включая имущество юрлиц.

Депутат мажилиса Айдос Сарым в беседе с «Ъ» назвал отмену закона логичной, поскольку он содержал чрезмерные привилегии.

«Там был огромный спектр неприкосновенностей, изъятий и так далее»,— отметил парламентарий. Бывшему президенту, по словам господина Сарыма, теперь будут полагаться только те привилегии, которые предусмотрены законом «О президенте».

Политолог, специалист по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что дело движется к окончательному решению вопроса — вероятному устранению из политики и, возможно, активной общественной жизни Нурсултана Назарбаева.

Не исключил эксперт и радикального сценария. «Брутальный вариант — это снятие преград для того, чтобы сделать Назарбаева одним из свидетелей или даже обвиняемым по делу о кровавом январе 2022 года (беспорядки в Алматы и других городах Казахстана, в результате которых погибли сотни человек.—“Ъ”). Он может оказаться в любом статусе уже начавшегося процесса»,— сказал Аркадий Дубнов «Ъ».

В связи с этим эксперт обратил внимание, что утративший силу закон гарантировал, что Нурсултан Назарбаев не может быть привлечен к ответственности как за действия, совершенные в период его работы главой государства, так и за действия в статусе елбасы.

Положения же закона «О президенте», касающиеся бывших руководителей страны (ими отныне обеспечивается статус господина Назарбаева), гарантируют, что экс-президент республики не несет ответственности за действия, связанные с исполнением им полномочий президента. Кровавый январь 2022 года, указывает в этой связи Аркадий Дубнов, это период за пределами президентства Нурсултана Назарбаева.

Владимир Соловьев; Александр Константинов, Астана