Путин внес в Госдуму проект денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. В декабре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, одобряющее денонсацию конвенции.

«Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года»,— говорится в тексте документа, внесенного президентом.

Конвенции о гражданско-правовой и об уголовной ответственности за коррупцию Совет Европы принял в 1999 году. Россия ратифицировала только второй документ. Возможность присоединиться к первой конвенции обсуждалась в стране с 2011 года, но этот вопрос перестали поднимать после 2014-го.

15 марта 2022 года Россия начала процесс выхода из Совета Европы. В тот же день Комитет министров СЕ одобрил резолюцию об исключении страны из организации. В июне Госдума приняла два законопроекта о неисполнении Россией решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта. С 16 сентября РФ перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека.

Лаура Кеффер