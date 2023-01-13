СПЧ обсудит с законодателями юридическое оформление термина «предатель»

Член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов сообщил, что он с коллегами планирует обсудить возможность внедрения в российское законодательство юридического термина «предатель». По его словам, изменения можно будет внести в статью 275 УК РФ «Государственная измена».

«Проявление предательства в любой форме должно быть наказано. Но решать эту задачу возможно только через закон. А на законодательном уровне необходимо начать с определения самого юридического понятия "предатель", возможно, через внесение соответствующих поправок и изменений в статью 275 УК РФ "Государственная измена"»,— написал господин Кабанов в Telegram, сославшись на дискуссию, которую ведут сейчас российские политики.

От отметил, что до изменения законодательства «все обоснованные с точки зрения морали претензии к "предателям" и предложения по введению для них каких-либо ограничений», не имеют никакой юридической силы и могут нарушать права граждан.

«В ближайшее время мы с коллегами по СПЧ планируем подготовить свою позицию по данной проблеме и обсудить ее с заинтересованными лицами/ведомствами, но, прежде всего, с законодателями»,— сообщил господин Кабанов.

Ранее сегодня глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас называл возможной конфискацию имущества у уехавших россиян за дискредитацию российской армии. Однако он отмечал, что для этого ужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс.

Представители российского истеблишмента в последнее время критически высказывались в адрес актера Артура Смольянинова, который неоднократно осуждал боевые действия России на Украине (актер находится не в России). Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев назвал его «предателем». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за высказываний актера.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил действовать по «правилам военного времени» в отношении «предателей».

Анастасия Ларина