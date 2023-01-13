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Путин поручил увековечить память первого президента Башкирии Рахимова

Президент России Владимир Путин попросил главу Башкирии Радия Хабирова проработать вопрос об увековечении памяти первого президента республики Муртазы Рахимова. Он умер 11 января после продолжительной болезни. Ранее сегодня, 13 января, Владимир Путин посетил церемонию прощания с господином Рахимовым в Уфе.

«У нас повод для встречи печальный — прощаемся с первым руководителем республики. В этой связи я хотел бы попросить подумать над вопросом увековечивания его памяти. Он многое сделал для развития республики»,— сказал Владимир Путин в ходе встречи с Радием Хабировым.

Глава государства отметил, что Муртаза Рахимов сделал многое для Башкирии, «своей взвешенной политикой и в национальном вопросе, и в вопросах государственного строительства в целом на очень сложном, переломном этапе российской истории сыграл значимую, заметную, позитивную роль».

Муртаза Рахимов умер на 89-м году жизни. Он родился в 1934 году в Башкирской АССР. Был председателем Верховного совета Башкортостана с 1990 по 1993 год. В 1993-м стал президентом Башкортостана. Занимал свой пост четыре срока, в 2010 году ушел в отставку.

О церемонии прощания с Муртазой Рахимовым — в публикации «Ъ» «Муртаза Рахимов упокоится над Белой».

Лусине Баласян

Фотогалерея

Каким был Муртаза Рахимов

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Муртаза Рахимов родился 7 февраля 1934 года в деревне Таваканово Кугарчинского района Башкирской АССР в крестьянской семье. В 1956 году окончил Уфимский нефтяной техникум, а в 1964 — заочное отделение Уфимского нефтяного института

Муртаза Рахимов родился 7 февраля 1934 года в деревне Таваканово Кугарчинского района Башкирской АССР в крестьянской семье. В 1956 году окончил Уфимский нефтяной техникум, а в 1964 — заочное отделение Уфимского нефтяного института

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

До прихода в «большую политику» господин Рахимов почти 35 лет проработал на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, где прошел путь от простого оператора до директора предприятия

До прихода в «большую политику» господин Рахимов почти 35 лет проработал на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, где прошел путь от простого оператора до директора предприятия

Фото: Коммерсантъ

«Меньше пить надо, больше работать» &lt;BR>4 марта 1990 года был избран председателем Верховного совета Башкирии. Занимал этот пост до 1993 года. В этот период (в октябре 1990-го) была принята Декларация о государственном суверенитете Башкирской АССР

«Меньше пить надо, больше работать»
4 марта 1990 года был избран председателем Верховного совета Башкирии. Занимал этот пост до 1993 года. В этот период (в октябре 1990-го) была принята Декларация о государственном суверенитете Башкирской АССР

Фото: V. Vonog / Files ITAR-TASS / AFP

В отличие от Татарстана, который в 1992 году отказался подписывать Федеративный договор, добиваясь особого статуса в отношениях с федеральным центром, Башкирия этот документ одобрила &lt;BR>На фото: Муртаза Рахимов с президентом России Борисом Ельциным и его супругой Наиной

В отличие от Татарстана, который в 1992 году отказался подписывать Федеративный договор, добиваясь особого статуса в отношениях с федеральным центром, Башкирия этот документ одобрила
На фото: Муртаза Рахимов с президентом России Борисом Ельциным и его супругой Наиной

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

«Пока человек работает, у него не возникает дурных мыслей» &lt;BR>12 декабря 1993 года Муртаха Рахимов был избран президентом Башкирии и членом Совета федерации РФ. За него проголосовали 63% избирателей

«Пока человек работает, у него не возникает дурных мыслей»
12 декабря 1993 года Муртаха Рахимов был избран президентом Башкирии и членом Совета федерации РФ. За него проголосовали 63% избирателей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Муртаза Рахимов еще дважды переизбирался на пост президента республики на прямых выборах (в 1998 году он получил 70,2% голосов избирателей, а в 2003-м — 78%) &lt;BR>На фото слева направо: Муртаза Рахимов, президент Татарстана Минтимер Шаймиев, президент РФ Владимир Путин, председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и глава администрации Казани Камиль Исхаков, 2000 год

Муртаза Рахимов еще дважды переизбирался на пост президента республики на прямых выборах (в 1998 году он получил 70,2% голосов избирателей, а в 2003-м — 78%)
На фото слева направо: Муртаза Рахимов, президент Татарстана Минтимер Шаймиев, президент РФ Владимир Путин, председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и глава администрации Казани Камиль Исхаков, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Козловский  /  купить фото

В 1999 года он стал одним из основателей движения «Вся Россия». В том же году движение объединилось с «Отечеством» в избирательный блок «Отечество — Вся Россия». В декабре 2001 года блок вошел в состав партии «Единая Россия». Впоследствии Муртаза Рахимов стал членом высшего совета партии

В 1999 года он стал одним из основателей движения «Вся Россия». В том же году движение объединилось с «Отечеством» в избирательный блок «Отечество — Вся Россия». В декабре 2001 года блок вошел в состав партии «Единая Россия». Впоследствии Муртаза Рахимов стал членом высшего совета партии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 2004 году в России были отменены прямые выборы глав регионов. Однако Муртаза Рахимов в 2006 году был утвержден на новый пятилетний срок по представлению президента РФ Владимира Путина &lt;BR>На фото: президент Башкирии Муртаза Рахимов (слева) и первый замглавы администрации президента РФ Владислав Сурков, 2002 год

В 2004 году в России были отменены прямые выборы глав регионов. Однако Муртаза Рахимов в 2006 году был утвержден на новый пятилетний срок по представлению президента РФ Владимира Путина
На фото: президент Башкирии Муртаза Рахимов (слева) и первый замглавы администрации президента РФ Владислав Сурков, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Федор Земсков

«Партией пытаются рулить люди, которые и тремя курицами не командовали» &lt;BR>12 июля 2010 года Муртаза Рахимов заявил о намерении досрочно покинуть свой пост. Через три дня президент Дмитрий Медведев принял его отставку

«Партией пытаются рулить люди, которые и тремя курицами не командовали»
12 июля 2010 года Муртаза Рахимов заявил о намерении досрочно покинуть свой пост. Через три дня президент Дмитрий Медведев принял его отставку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Я вот нефтяник, 34 года на заводе проработал. За это время ни разу не слышал понятие &quot;баррель&quot; и не знал, что оно означает. А сегодня про баррель каждая бабка знает, как будто высшее образование получила» &lt;BR>В октябре 2010 года Муртаза Рахимов занял пост председателя совета благотворительного фонда «Урал», контролировавшего средства, вырученные от продажи «Башнефти», уфимских нефтеперерабатывающих заводов и ОАО «Башкирнефтепродукт»

«Я вот нефтяник, 34 года на заводе проработал. За это время ни разу не слышал понятие "баррель" и не знал, что оно означает. А сегодня про баррель каждая бабка знает, как будто высшее образование получила»
В октябре 2010 года Муртаза Рахимов занял пост председателя совета благотворительного фонда «Урал», контролировавшего средства, вырученные от продажи «Башнефти», уфимских нефтеперерабатывающих заводов и ОАО «Башкирнефтепродукт»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Старостин

Муртаза Рахимов является автором более 50 изобретений в области нефтепереработки &lt;BR>На фото с мэром Москвы Юрием Лужковым в 2007 году

Муртаза Рахимов является автором более 50 изобретений в области нефтепереработки
На фото с мэром Москвы Юрием Лужковым в 2007 году

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

В 2010-2012 годы был членом совета директоров «Башнефти» &lt;BR>На фото: с руководителем федерального агентства России по физической культуре и спорту Вячеславом Фетисовым, 2007 год

В 2010-2012 годы был членом совета директоров «Башнефти»
На фото: с руководителем федерального агентства России по физической культуре и спорту Вячеславом Фетисовым, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Мы же перспективой не занимаемся. Сегодня, пока есть нефть, газ, — щеки надуваем. А дальше что будем делать» &lt;BR>На фото: с президентом России Владимиром Путиным, 2007 год

«Мы же перспективой не занимаемся. Сегодня, пока есть нефть, газ, — щеки надуваем. А дальше что будем делать»
На фото: с президентом России Владимиром Путиным, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Был женат на Луизе Рахимовой. Сын Урал Рахимов — бывший гендиректор «Башнефти». Входил в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. В 2014 году против Урала Рахимова возбудили дело о незаконном присвоении и легализации акций «Башнефти». Он был объявлен в международный розыск &lt;BR>На фото: с сыном Уралом

Был женат на Луизе Рахимовой. Сын Урал Рахимов — бывший гендиректор «Башнефти». Входил в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. В 2014 году против Урала Рахимова возбудили дело о незаконном присвоении и легализации акций «Башнефти». Он был объявлен в международный розыск
На фото: с сыном Уралом

Фото: Коммерсантъ / Федор Земсков

«Ну, по хоккею я говорю: &quot;Можно всем проиграть, только не татарам&quot;» &lt;BR>На фото: Муртаза Рахимов (в центре) на праздновании победы хоккейной команды «Салават Юлаев» в чемпионате России по хоккею

«Ну, по хоккею я говорю: "Можно всем проиграть, только не татарам"»
На фото: Муртаза Рахимов (в центре) на праздновании победы хоккейной команды «Салават Юлаев» в чемпионате России по хоккею

Фото: Коммерсантъ / Альмир Сибагатуллин  /  купить фото

Муртаза Рахимов был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» I и II степени &lt;br>На фото: господин Рахимов принимает орден из рук президента РФ Дмитрия Медведева, 2010 год

Муртаза Рахимов был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» I и II степени
На фото: господин Рахимов принимает орден из рук президента РФ Дмитрия Медведева, 2010 год

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Муртаза Рахимов скончался 11 января в Уфе после продолжительной болезни. О проблемах со здоровьем экс-главы Башкирии в конце декабря 2022 года сообщил глава региона Радий Хабиров

Муртаза Рахимов скончался 11 января в Уфе после продолжительной болезни. О проблемах со здоровьем экс-главы Башкирии в конце декабря 2022 года сообщил глава региона Радий Хабиров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Колпаков

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Муртаза Рахимов родился 7 февраля 1934 года в деревне Таваканово Кугарчинского района Башкирской АССР в крестьянской семье. В 1956 году окончил Уфимский нефтяной техникум, а в 1964 — заочное отделение Уфимского нефтяного института

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

До прихода в «большую политику» господин Рахимов почти 35 лет проработал на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, где прошел путь от простого оператора до директора предприятия

Фото: Коммерсантъ

«Меньше пить надо, больше работать»
4 марта 1990 года был избран председателем Верховного совета Башкирии. Занимал этот пост до 1993 года. В этот период (в октябре 1990-го) была принята Декларация о государственном суверенитете Башкирской АССР

Фото: V. Vonog / Files ITAR-TASS / AFP

В отличие от Татарстана, который в 1992 году отказался подписывать Федеративный договор, добиваясь особого статуса в отношениях с федеральным центром, Башкирия этот документ одобрила
На фото: Муртаза Рахимов с президентом России Борисом Ельциным и его супругой Наиной

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

«Пока человек работает, у него не возникает дурных мыслей»
12 декабря 1993 года Муртаха Рахимов был избран президентом Башкирии и членом Совета федерации РФ. За него проголосовали 63% избирателей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Муртаза Рахимов еще дважды переизбирался на пост президента республики на прямых выборах (в 1998 году он получил 70,2% голосов избирателей, а в 2003-м — 78%)
На фото слева направо: Муртаза Рахимов, президент Татарстана Минтимер Шаймиев, президент РФ Владимир Путин, председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и глава администрации Казани Камиль Исхаков, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Козловский  /  купить фото

В 1999 года он стал одним из основателей движения «Вся Россия». В том же году движение объединилось с «Отечеством» в избирательный блок «Отечество — Вся Россия». В декабре 2001 года блок вошел в состав партии «Единая Россия». Впоследствии Муртаза Рахимов стал членом высшего совета партии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 2004 году в России были отменены прямые выборы глав регионов. Однако Муртаза Рахимов в 2006 году был утвержден на новый пятилетний срок по представлению президента РФ Владимира Путина
На фото: президент Башкирии Муртаза Рахимов (слева) и первый замглавы администрации президента РФ Владислав Сурков, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Федор Земсков

«Партией пытаются рулить люди, которые и тремя курицами не командовали»
12 июля 2010 года Муртаза Рахимов заявил о намерении досрочно покинуть свой пост. Через три дня президент Дмитрий Медведев принял его отставку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Я вот нефтяник, 34 года на заводе проработал. За это время ни разу не слышал понятие "баррель" и не знал, что оно означает. А сегодня про баррель каждая бабка знает, как будто высшее образование получила»
В октябре 2010 года Муртаза Рахимов занял пост председателя совета благотворительного фонда «Урал», контролировавшего средства, вырученные от продажи «Башнефти», уфимских нефтеперерабатывающих заводов и ОАО «Башкирнефтепродукт»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Старостин

Муртаза Рахимов является автором более 50 изобретений в области нефтепереработки
На фото с мэром Москвы Юрием Лужковым в 2007 году

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

В 2010-2012 годы был членом совета директоров «Башнефти»
На фото: с руководителем федерального агентства России по физической культуре и спорту Вячеславом Фетисовым, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Мы же перспективой не занимаемся. Сегодня, пока есть нефть, газ, — щеки надуваем. А дальше что будем делать»
На фото: с президентом России Владимиром Путиным, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Был женат на Луизе Рахимовой. Сын Урал Рахимов — бывший гендиректор «Башнефти». Входил в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. В 2014 году против Урала Рахимова возбудили дело о незаконном присвоении и легализации акций «Башнефти». Он был объявлен в международный розыск
На фото: с сыном Уралом

Фото: Коммерсантъ / Федор Земсков

«Ну, по хоккею я говорю: "Можно всем проиграть, только не татарам"»
На фото: Муртаза Рахимов (в центре) на праздновании победы хоккейной команды «Салават Юлаев» в чемпионате России по хоккею

Фото: Коммерсантъ / Альмир Сибагатуллин  /  купить фото

Муртаза Рахимов был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» I и II степени
На фото: господин Рахимов принимает орден из рук президента РФ Дмитрия Медведева, 2010 год

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Муртаза Рахимов скончался 11 января в Уфе после продолжительной болезни. О проблемах со здоровьем экс-главы Башкирии в конце декабря 2022 года сообщил глава региона Радий Хабиров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Колпаков

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