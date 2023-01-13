Путин поручил увековечить память первого президента Башкирии Рахимова

Президент России Владимир Путин попросил главу Башкирии Радия Хабирова проработать вопрос об увековечении памяти первого президента республики Муртазы Рахимова. Он умер 11 января после продолжительной болезни. Ранее сегодня, 13 января, Владимир Путин посетил церемонию прощания с господином Рахимовым в Уфе.

«У нас повод для встречи печальный — прощаемся с первым руководителем республики. В этой связи я хотел бы попросить подумать над вопросом увековечивания его памяти. Он многое сделал для развития республики»,— сказал Владимир Путин в ходе встречи с Радием Хабировым.

Глава государства отметил, что Муртаза Рахимов сделал многое для Башкирии, «своей взвешенной политикой и в национальном вопросе, и в вопросах государственного строительства в целом на очень сложном, переломном этапе российской истории сыграл значимую, заметную, позитивную роль».

Муртаза Рахимов умер на 89-м году жизни. Он родился в 1934 году в Башкирской АССР. Был председателем Верховного совета Башкортостана с 1990 по 1993 год. В 1993-м стал президентом Башкортостана. Занимал свой пост четыре срока, в 2010 году ушел в отставку.

О церемонии прощания с Муртазой Рахимовым — в публикации «Ъ» «Муртаза Рахимов упокоится над Белой».

Лусине Баласян