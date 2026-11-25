Леван Назаров — финтех-предприниматель, инвестор, основатель и контрольный акционер группы «Баланс-платформа». Господин Назаров был участником IPO ЦИАН в 2021 году и Ozon в 2020 году, акционер HeadHunter с 2024 года, а также владеет оператором финансовой платформы из реестра Банка России с сервисами для автокредитов, ипотеки, дебетовых и кредитных карт.

«Баланс-платформа» — российский разработчик базовых операционных систем для финансовых организаций. Решениями компании пользуются крупнейшие банки страны, страховые и лизинговые компании, маркетплейсы и застройщики.

В группу «Баланс-платформа» также входит ипотечный брокер ДВИЖ (ранее — «Цифровая ипотека»). По данным компании, всего с помощью брокера в банки отправлено более 1,6 млн заявок на ипотечные кредиты и выдано 221,9 тыс. ипотек на сумму более 1,5 трлн руб. Сервис обслуживает 75 из 100 крупнейших застройщиков страны, включая ЛСР, А101, «Самолет» и «Эталон».