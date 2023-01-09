Генсек ОБСЕ против исключения России из состава организации

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид не поддерживает исключение России из состава организации. На исключении российской делегации настаивает Украина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хельга Шмид

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Хельга Шмид

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я считаю, что, с сегодняшней точки зрения, имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ»,— сказала госпожа Шмид в интервью газете Welt (цитата по «РИА Новости»).

Она считает, что находиться за одним столом — не значит «обмениваться дипломатическими любезностями». «Однажды нам снова понадобятся переговорные каналы»,— пояснила генсек ОБСЕ.

В ноябре прошла сессия Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, в которой не принимали участие делегаты из РФ: организаторы не выдали им визы. Российские парламентарии говорили, что в ОБСЕ «боятся неудобных выступлений в ходе дебатов». Украинская делегация пообещала бойкотировать ПА ОБСЕ, пока из нее не исключат Россию.

Подробности — в материале «Ъ» «Вечный Киев для дискуссий».

Лаура Кеффер