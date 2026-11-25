Хинштейн рассказал о создании музеев на местах боевых действий в Курской области
Правительство Курской области сотрудничает с Министерством обороны по долгосрочному проекту музеефикации мест боевых действий, заявил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, экспозиции смогут привлекать туристов в регион и после окончания СВО.
Глава региона отметил, что экспозиции будут создавать в «подземных объектах, бункерах, командных пунктах». «Люди поедут, им это интересно, им это важно, и нам это важно. Потому что это действительно место силы, место славы»,— рассказал он во время прямой линии (трансляция велась на странице правительства Курской области «ВКонтакте»).
Бои в Курской области продолжались с августа 2024 года по апрель 2025 года. Ущерб региону от действий ВСУ составил почти 505 млрд руб., сообщала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. Ведомство расследует повреждения 53 объектов культурного наследия среди которых — Свято-Троицкий храм в Судже, краеведческий музей, ансамбль «Церкви Рождества Христова».
Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте “Ъ” «Возвращенные».