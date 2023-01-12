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Коммерсантъ FM
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В Китае археологи обнаружили более 220 терракотовых воинов

Фотофакт

В китайском городе Сиань было найдено более 220 терракотовых статуй воинов. Археологи обнаружили их в погребальной яме возле мавзолея первого китайского императора Цинь Шихуанди, сообщило 12 января агентство «Синьхуа». Также были расчищены 16 терракотовых лошадей и 4 колесницы. Такая находка поможет ученым точно определить существовавшее в Китае более двух тысяч лет назад оружие, устройство армейского строя и способ создания статуй. После окончания археологических работ могут быть раскопано около 6 тыс. глиняных фигур.

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Голова одного из терракотовых воинов

Голова одного из терракотовых воинов

Фото: Shaanxi Provincial Cultural Relics Bureau

Терракотовая статуя воина, обнаруженная в Сиане

Терракотовая статуя воина, обнаруженная в Сиане

Фото: Shaanxi Provincial Cultural Relics Bureau

Благодаря находке выяснилось, что фигуры сначала отливали, а потом приклеивали к ним руки

Благодаря находке выяснилось, что фигуры сначала отливали, а потом приклеивали к ним руки

Фото: Shaanxi Provincial Cultural Relics Bureau

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Голова одного из терракотовых воинов

Фото: Shaanxi Provincial Cultural Relics Bureau

Терракотовая статуя воина, обнаруженная в Сиане

Фото: Shaanxi Provincial Cultural Relics Bureau

Благодаря находке выяснилось, что фигуры сначала отливали, а потом приклеивали к ним руки

Фото: Shaanxi Provincial Cultural Relics Bureau

Известно, что похоронный комплекс императора Цинь Шихуанди (правил с 245 до 210 гг. до н. э.) был построен еще при его жизни. Первые фрагменты многотысячного терракотового войска в 1974 году обнаружили крестьяне, копавшие колодец. Позже ЮНЕСКО внесла комплекс гробницы первым из китайских объектов в Реестр объектов мирового культурного наследия.

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