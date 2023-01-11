Суд оштрафовал Oxxxymiron на 70 тыс. руб. за призывы к сепаратизму в треке «Ойда»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иностранным агентом) на 70 тыс. руб. за призыв к сепаратизму по ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП РФ. Заседание состоялось без участия артиста. Рэпера оштрафовали за призывы к действиям, направленным на разрушение территориальной целостности России, которые прокуратура усмотрела в клипе артиста на песню «Ойда». Клип был снят в Петербурге и 16 сентября 2022 года размещен на странице артиста во «ВКонтакте».

В каких именно строчках содержатся призывы к разделению России, в суде не сказали. Однако согласно заключению экспертов Санкт-Петербургского государственного университета, в треке содержатся фразы, призывающие к «неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ». Эксперты ссылаются на строчку о «пересборке дома» (страны), а также на высказывание в форме «лозунга», которое, по их мнению, «демонстрирует публичное позитивное отношение к отделению части страны». В песне фигурирует фраза «Ингрия будет свободной».

За проверку творчества исполнителя в конце октября взялась «Лига безопасного интернета», возглавляемая Екатериной Мизулиной. Она направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить трек «Ойда» на признаки экстремизма.

В начале декабря Октябрьский районный суд Петербурга также зарегистрировал административный иск от прокурора Адмиралтейского района к рэперу, «Яндексу», социальной сети «ВКонтакте» и стриминговому сервису «Звук» с требованием запретить клип на песню «Ойда» к распространению. Предварительное судебное заседание о запрете композиции прошло 9 января. В ходе рассмотрения дела стало известно, что стриминговые сервисы не могут выступать ответчиками. Следующее предварительное заседание по этому делу пройдет 7 февраля.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург