Лукашенко: Белоруссия и Россия далеко зашли в вопросах безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что союзные программы с Россией устарели. При этом, по его словам, Минск и Москва в вопросах безопасности «далеко зашли».

«Время нас сейчас подтолкнуло таким образом, что те программы по безопасности, которые больше года назад утверждали, уже устарели. Мы уже в двусторонних отношениях в вопросах безопасности, ой, как далеко зашли, даже боюсь говорить насколько далеко»,— сказал господин Лукашенко на совещании по вопросам выполнения интеграционных программ Союзного государства. Президент Белоруссии отметил, что когда «придет время», он «конфиденциально» раскроет детали этого сотрудничества журналистам.

Он отметил, что на более тесную интеграцию две страны «подтолкнула жизнь». «Так надо действовать: идти от жизни. В противном случае все сломаем»,— сказал белорусский президент.

Он напомнил об утвержденном в ноябре 2021 года пакете документов о 28 союзных программах с Россией. «Не просто мы там с Путиным собрались и бабахнули что-то»,— подчеркнул Александр Лукашенко.

19 декабря президенты России и Белоруссии обсудили в Минске меры по обеспечению безопасности Союзного государства, в частности создание единого оборонного пространства. Два государства регулярно проводят совместные учения на территории Белоруссии. 10 октября стало известно о создании совместной российско-белорусской группировки войск. По итогам декабрьской встречи президентов стран было объявлено, что самолеты военно-воздушных сил Белоруссии уже переоборудованы для применения боеприпасов со специальной — то есть ядерной — боевой частью, а их экипажи сейчас проходят необходимую переподготовку.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ничего личного — чисто ядерное».

Дарья Эрозбек