Криптоактивы взяли под судебную защиту
Что означает решение Савеловского суда по иску о возврате стейблкойнов
Криптовалюту теперь можно вернуть через суд. По крайней мере, такой прецедент впервые произошел в России, сообщили “Ъ FM” в адвокатском бюро Right Side. Савеловский суд Москвы обязал возместить Дмитрию Тимченко 1 тыс. стейблкойнов USDT. В 2023 году он купил их за 81 тыс. руб. и передал другому человеку в управление. Но в срок криптовалюту ему не вернули. Суды прежде отказывали в иске из-за того, что Тимченко не уведомил налоговую о владении цифровыми активами.
Однако в январе Конституционный суд признал это требование незаконным для тех, кто получил криптовалюту не через майнинг. Дело пересмотрели, и теперь Дмитрий Тимченко намерен добиваться возврата токенов через приставов. Районный суд нарушил гарантии равенства перед законом и защиты собственности, рассказал “Ъ FM” управляющий партнер Right Side Марат Аманлиев, который представлял интересы истца:
«После того, как Конституционный суд признал недействующей норму закона, и нашей победы в Савеловском суде, для всех стало понятно, что цифровая валюта подлежит судебной защите. Для того чтобы ее получить, не нужно уведомлять государство о фактах обладания.
Цифровая валюта становится таким же объектом гражданского оборота, как и любое другое имущество, без какой-либо специфики.
Каждый владелец цифровой валюты, чье право нарушено, может обратиться в суд, доказать, что он является законным владельцем этого имущества, он его передал на законных основаниях третьему лицу, и это третье лицо нарушило права обладателя цифровой валюты. Можно получить судебную защиту в виде истребования и обязанности передать обратно владельцу цифровую валюту либо ее производные, может быть, какие-то права требования, связанные со взысканием стоимости таких активов, если ее уже в натуре нет. Таким образом ограничений, которые могли бы касаться судебной защиты, больше не существует».
Исследовательский центр частного права по запросу Конституционного суда провел экспертизу дела Тимченко. Специалисты пришли к выводу, что цифровая валюта — это имущество, которое может участвовать в гражданском обороте. В основу заключения лег закон о цифровых активах, который прямо предусматривает их использование для платежей и инвестиций. Решение Конституционного суда — первый шаг к защите владельцев криптоактивов, пояснил руководитель практики налогового и таможенного права юридической фирмы Lidings Дмитрий Кириллов:
«КС наконец-то дал толкование и свою позицию по норме закона № 259, части 6 статьи 14, и признал неконституционной эту норму в той части, в которой требуется уведомление налоговых органов о факте владения криптой для получения права на судебную защиту. Я полностью разделяю этот подход и рад видеть, что он начал применяться уже нижестоящими судами. Ведь такое лишение права на судебную защиту владельцев крипты было недопустимым.
Этот вердикт может стать прецедентом и по старым делам, где правоотношения возникали во время, когда действовал закон № 259, который толковал Конституционный суд. По новым отношениям, которые возникают, начиная с 1 сентября, эта проблема будет менее актуальной, потому что вступивший в силу закон № 282 уже эту ошибку исправил».
Пока в России цифровые активы через суды обращали только в счет погашения долгов. В январе 2026 года региональный суд впервые разрешил продать активы должника по алиментам. Мужчина месяцами не оплачивал содержание двоих детей, а арест банковских счетов результата не дал. Тогда активы с его брокерского счета конвертировали в рубли, и около 2 млн направили бывшей супруге.