Каждый владелец цифровой валюты, чье право нарушено, может обратиться в суд, доказать, что он является законным владельцем этого имущества, он его передал на законных основаниях третьему лицу, и это третье лицо нарушило права обладателя цифровой валюты. Можно получить судебную защиту в виде истребования и обязанности передать обратно владельцу цифровую валюту либо ее производные, может быть, какие-то права требования, связанные со взысканием стоимости таких активов, если ее уже в натуре нет. Таким образом ограничений, которые могли бы касаться судебной защиты, больше не существует».