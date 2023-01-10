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Мордашов возглавил рейтинг самых обедневших в 2022 году миллиардеров по версии Forbes

По данным Forbes, за 2022 год уменьшилось состояние 68 российских предпринимателей. Самые большие потери на фоне санкций понес основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — почти $11 млрд. Его состояние на 20 декабря 2022 года оценивалось в $18,4 млрд.

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Алексей Мордашов

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Алексей Мордашов

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Татьяна Бакальчук

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Олег Тиньков

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Роман Абрамович

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Вагит Алекперов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Леонид Федун

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Виктор Вексельберг

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Геннадий Тимченко

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Леонид Михельсон

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Игорь Алтушкин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Также в рейтинг самых обедневших в 2022 году миллиардеров вошли:

  • основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук — потеряла $8,3 млрд (состояние $4,7 млрд);
  • основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков — $5,9 млрд ($0,87 млрд);
  • бизнесмен Роман Абрамович — $5,6 млрд ($8,7 млрд);
  • глава и основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $5,1 млрд ($21 млрд);
  • акционер ЛУКОЙЛа Леонид Федун — $4,2 млрд ($7,5 млрд);
  • основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг — $4,1 млрд ($5,2 млрд);
  • совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко — $3,97 млрд ($20,8 млрд);
  • совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон — $3,3 млрд ($24,4 млрд);
  • председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин — $2,8 млрд ( $3,4 млрд).

В конце декабря Bloomberg сообщал, что богатейшие россияне потеряли почти $94 млрд с начала года. По данным агентства, только в день начала военной операции на Украине 24 февраля их потери оценивались в $46,6 млрд.

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