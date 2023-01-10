Мордашов возглавил рейтинг самых обедневших в 2022 году миллиардеров по версии Forbes

По данным Forbes, за 2022 год уменьшилось состояние 68 российских предпринимателей. Самые большие потери на фоне санкций понес основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — почти $11 млрд. Его состояние на 20 декабря 2022 года оценивалось в $18,4 млрд.

Также в рейтинг самых обедневших в 2022 году миллиардеров вошли:

основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук — потеряла $8,3 млрд (состояние $4,7 млрд);

основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков — $5,9 млрд ($0,87 млрд);

бизнесмен Роман Абрамович — $5,6 млрд ($8,7 млрд);

глава и основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $5,1 млрд ($21 млрд);

акционер ЛУКОЙЛа Леонид Федун — $4,2 млрд ($7,5 млрд);

основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг — $4,1 млрд ($5,2 млрд);

совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко — $3,97 млрд ($20,8 млрд);

совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон — $3,3 млрд ($24,4 млрд);

председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин — $2,8 млрд ( $3,4 млрд).

В конце декабря Bloomberg сообщал, что богатейшие россияне потеряли почти $94 млрд с начала года. По данным агентства, только в день начала военной операции на Украине 24 февраля их потери оценивались в $46,6 млрд.