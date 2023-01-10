Лукашенко отказал в помиловании россиянке Сапеге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказал в помиловании россиянке Софье Сапеге, которая с мая 2022 года отбывает шестилетний срок в белорусской колонии. Об этом сообщил «РИА Новости» отчим девушки Сергей Дудич. Девушку обвиняют по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии, в том числе о разжигании розни и организации угроз силовикам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Софья Сапега

Фото: Leonid Shcheglov / Pool / AP Софья Сапега

Фото: Leonid Shcheglov / Pool / AP

В мае 2022 года Гродненский суд приговорил 24-летнюю Софью Сапегу к шести годам колонии по статьям о разжигании вражды и правилах обращения с личными данными. По приговору суда девушка также должна была выплатить потерпевшим 167, 5 тыс. белорусских рублей в качестве компенсации морального ущерба (сейчас это более 2,6 млн руб. в российской валюте). Штраф выплатил отец девушки.

Президент Александр Лукашенко допускал, что девушку могут передать России. В июне 2022 года Софья Сапега подала прошение о помиловании.

Софья Сапега администрировала Telegram-канал Nexta, признанный в Белоруссии экстремистским. Канал освещал белорусские протесты 2020 года. Девушку задержали вместе с Романом Протасевичем, ее молодым человеком и бывшим главредом Nexta, в мае 2021 года в Минске после принудительной посадки самолета Ryanair.

Подробнее о деле Софьи Сапеги — в материале «Помилование политического характера».

Анастасия Ларина