Зато в Георгиевском зале и сам Хассанал Болкиах, передвигавшийся интересной мягкой, кошачьей походкой (когда он шел, члены его делегации, как и он, все в черных шапочках, склоняли головы и не смотрели на него; неплохо бы перенять: просто давно не оказывали Владимиру Путину нового знака уважения, а ведь, наверное, хочется), и оба журналиста, приехавшие с ним, были тоже в черных шапочках (греющих прежде всего брунейские души), которые они сберегли от снега для торжественной церемонии.