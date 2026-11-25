И ты, Бруней!
Султан Хассанал Болкиах стал настоящим другом российского народа, установив, кроме прочего, безвизовый режим с Россией
Президент России Владимир Путин принял в Кремле султана Брунея Хассанала Болкиаха и пообещал ему, сообщает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, откликнуться на приглашение приехать с государственным визитом в солнечный Бруней.
Без сомнения, Москва произвела впечатление на султана Брунея с момента приземления его величественного брунейского самолета в аэропорту. Погода шептала султану, вышедшему на свежий воздух (валил снег, мела метель): «Скорей обратно!» А он и не задержался.
Но он приехал с государственным визитом. И тут предстояло соблюсти много формальностей.
Между тем еще больше пострадали брунейские журналисты, которых утром привезли к Кутафьей башне Кремля на машине, высадили, и они оказались в снегу и на ветру в одних своих легкомысленных азиатских парусиновых пиджачках.
При одном взгляде на них хотелось пропустить их без очереди (а желание такое возникает редко, вернее, признаться, никогда). Так и было сделано. Но ведь им еще надо было дойти от Кутафьей башни до входа в пристройку к Большом кремлевскому дворцу. И тут уже никто в целом мире не смог бы им помочь.
Зато в Георгиевском зале и сам Хассанал Болкиах, передвигавшийся интересной мягкой, кошачьей походкой (когда он шел, члены его делегации, как и он, все в черных шапочках, склоняли головы и не смотрели на него; неплохо бы перенять: просто давно не оказывали Владимиру Путину нового знака уважения, а ведь, наверное, хочется), и оба журналиста, приехавшие с ним, были тоже в черных шапочках (греющих прежде всего брунейские души), которые они сберегли от снега для торжественной церемонии.
Уже во время церемонии в Георгиевском зале, когда заслушивались гимны и представлялись делегации, было видно, что к султану у Владимира Путина теплое, не по погоде, отношение.
Может, он был благодарен за то, что тот приехал в трудную годину, и даже не сомневался, приехать или нет, или за то, что сам предложил безвизовый режим России, хоть и на 14 дней (а за это время можно многое успеть в Брунее; да почти все)... Да и вообще, султан Брунея все-таки.
В Зеленой гостиной султан долго надевал наушники, президент ждал его, и все равно султан, мне кажется, пропустил начало речи Владимира Путина (ничего, можно прочесть на kremlin.ru: оперативно и без изъятий).
— Вопросы, связанные с повышением обороноспособности, с безопасностью, находились всегда и находятся в центре нашего внимания,— говорил между тем Владимир Путин.— Мы вам благодарны за сотрудничество в этой сфере, в том числе это связано и с деятельностью военно-морского флота Российской Федерации.
Намеки нам понятны, хоть, конечно, и не до конца.
Вот за что благодарен Владимир Путин, может, еще больше, чем за остальное. Российские корабли свои в портах Брунея, совместные учения — тоже реальность султаната.
— У меня очень хорошие воспоминания о моем государственном визите в 2005 году,— рассказал султан.
Султаном Брунея он работает с октября 1967 года. Это их, может, и не роднит с Владимиром Путиным. Но делает все-таки как-то ближе.
— Россия и Бруней заинтересованы в дальнейшем укреплении партнерства в традиционно флагманском направлении двухсторонних связей — в энергетике,— уже после переговоров читал заявление для прессы Владимир Путин.— Кроме того, Россия готова помочь в деле повышения отдачи на уже разрабатываемых в Брунее нефтегазовых месторождениях (тут весь вопрос: отдачи кому? Хотелось бы — России.— А. К.), в освоении трудноизвлекаемых запасов (и это легко.— А. К.). Мы могли бы поделиться с брунейскими друзьями уникальным российским опытом, компетенциями и высокоэффективными техническими решениями в этой области.
Что-что, а извлекать запасы мы умеем и любим.
— Видим перспективы и для налаживания экспорта в Бруней наших продуктов нефтехимии, а также для реализации совместных проектов в возобновляемой и атомной энергетике,— добавил Владимир Путин.
Что ж, не зря на этих переговорах был глава «Росатома» Алексей Лихачев. Возможно, султан не отвертится теперь и от АЭС в Брунее. Господин Лихачев умеет уговаривать.
— Хорошие возможности,— отметил Владимир Путин,— намечаются для сотрудничества в агропромышленном комплексе. Российские компании предлагают наладить поставки брунейцам жизненно важных товаров: зерна, минеральных удобрений, мяса, в том числе соответствующего исламскому стандарту «халяль».
Это и называется «любой каприз за ваши деньги».
— Отмечу организованный в сентябре в рамках Казанского международного кинофестиваля показ фильмов брунейских режиссеров...— продолжал Владимир Путин, кажется, из последних сил вспоминать, чем еще богато сотрудничество России и султаната.— В свою очередь, в Брунейском технологическом университете недавно открылся отдел русской литературы... Знаем, что такой же отдел, действующий в Национальной библиотеке страны, пользуется большой популярностью у брунейцев!
А это и вообще общеизвестный факт.
— Важно, что Россия и Бруней стремятся координировать позиции на международной арене,— обратил внимание Владимир Путин.— Переговоры показали, что наши страны придерживаются близких или совпадающих подходов по большинству актуальных тем глобальной и региональной повестки дня. Мы вместе отстаиваем принципы верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела, солидарно выступаем за обеспечение мирового и устойчивого роста в нашем общем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Работаем сообща на многосторонних площадках, в первую очередь в ООН...
Так вот с кем сообща работает Российская Федерация на международных площадках.
— Сегодня мы провели эту встречу, это прекрасная возможность для того, чтобы наши народы сотрудничали. Мы надеемся, что в 2027 году больше российских туристов будут приезжать к нам,— заявил Хассанал Болкиах.
А вот об этом надо бы с самого начала.
— Для того чтобы поддержать динамику, я пригласил президента Путина совершить государственный визит в Бруней-Даруссалам. Я буду с нетерпением этого ждать!
Что ж, всех нас — с государственным туристическим визитом!