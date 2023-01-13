«Чебурашка» обошел «Аватар» и стал самым кассовым фильмом в истории российского проката

Российский семейный фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко стал самым кассовым фильмом в российском прокате, собрав 3 528 556 464 руб. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Кассовые сборы предыдущего рекордсмена — первой части «Аватара» Джеймса Кэмерона — составили 3 516 796 661 руб.

Прокат «Чебурашки» стартовал 1 января 2023 года. За десять дней сборы фильма в прокате достигли более 3,1 млрд руб. Прошлый рекорд среди российского кино принадлежал картине «Холоп» Клима Шипенко — ее общие сборы составили 3 082 031 790 руб.

Дмитрий Дьяченко, ставший режиссером «Чебурашки», также снял «Последнего богатыря» и «О чем говорят мужчины». Главные роли в «Чебурашке» исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова.

Подробнее о новом фильме — в публикации «Ъ» «"Чебурашка" сделал кассу».

Дарья Эрозбек