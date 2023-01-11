Nayara Energy отпустила трейдера

Один из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Trafigura продал 24,5% в индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy структуре итальянской энергосервисной компании Mareterra Group. Крупнейшим акционером Nayara является «Роснефть». Из-за западных санкций Trafigura перестала поставлять российскую нефть на этот НПЗ уже к маю. Свой выход из проекта трейдер объясняет сменой стратегии Nayara, которая предполагает укрепление позиций на внутреннем рынке Индии. В прошлом году Trafigura вышла из другого СП с «Роснефтью» — «Восток Ойл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dhiraj Singh / Bloomberg / Getty Images Фото: Dhiraj Singh / Bloomberg / Getty Images

Trafigura объявила о продаже 24,5% в Nayara Energy, крупнейшим акционером которой является «Роснефть» (доля 49,13%). Покупателем стала Hara Capital Sarl (зарегистрирована, по данным “Ъ”, в Люксембурге в сентябре 2021 года), дочерняя структура итальянской инвестиционной компании Mareterra Group Holding (ранее Genera Group Holding S.p.A.), основателем которой является ее глава Филиппо Гирелли. Genera, как указано на сайте компании,— энергосервисная компания, занимающаяся финансированием и внедрением энергосберегающих технологий преимущественно в Италии и в других странах Европы. В январе 2021 года ее контрольный пакет приобрел швейцарский инвестфонд SUSI Partners, специализирующийся, в частности, на проектах возобновляемой энергии, с активами в $1,5 млрд. В Trafigura и Mareterra не ответили “Ъ”.

Консорциум Kesani Enterprises Company Limited (совместное предприятие UCP Ильи Щербовича и Trafigura) и «Роснефть» купили по 49,13% в Nayara в 2016 году. Стоимость активов Nayara, куда сейчас входит второй по величине НПЗ в Индии (мощностью 20 млн тонн нефти в год), сеть из более чем 6 тыс. АЗС, глубоководный порт в Вардинаре, оценивалась в $12,9 млрд (включая долг). Кроме того, Nayara в ближайшие годы планирует завершить строительство завода по производству пропилена на 450 тыс. тонн в год стоимостью $750 млн.

Свой выход из проекта Trafigura объясняет изменением стратегии, направленной на расширение присутствия Nayara на местном рынке. «Mareterra поддержит Nayara на следующем этапе развития, включая успешную реализацию инициатив компании по переходу к чистой энергетике, в нефтехимической экспансии и технологических инновациях»,— ожидают в UCP.

Игорь Сечин, глава «Роснефти», 27 октября 2022 года: «В настоящее время технологии, необходимые для реализации действительно эффективного перехода от традиционной энергетики к низкоуглеродной, отсутствуют».

В условиях санкций против РФ крупнейшие мировые трейдеры перестали закупать российскую нефть, а банки отказывают в финансировании таких сделок. Так, Trafigura, которая была крупным поставщиком российской нефти на НПЗ Nayara, прекратила отгрузки к маю, когда против «Роснефти» были введены блокирующие санкции ЕС. Также трейдер занимался экспортом нефтепродуктов с завода Nayara, санкции не запрещают такие операции и сейчас. Летом 2022 года Trafigura вышла из проекта с «Роснефтью» — «Восток Ойл», продав неизвестной гонконгской компании Nord Axis Limited свою долю в 10%.

«Сделки с российскими лицами на данный момент сопряжены с имиджевыми и санкционными рисками, особенно в нефтегазовой отрасли»,— считает партнер K&P.Group Ирина Чеботарева. Используя компании с непубличными владельцами, конечные бенефициары защищают свои активы от лишнего внимания и потенциальных санкций в связи с сотрудничеством с российскими компаниями, отмечает она. В рамках ужесточения санкционного давления регуляторы стали обращать внимание не только на случаи инвестирования в подсанкционные компании, но и на смешение инвестиций с подсанкционными компаниями, когда инвестирование осуществляется в нейтральную структуру из нейтральной юрисдикции, полагает старший юрист Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов: хотя нейтральное совместное предприятие может формально не подпадать под санкции применительно к правилу 50-процентного контроля, регулятор может счесть, что косвенно российское подсанкционное лицо все же контролирует СП.

Дмитрий Козлов